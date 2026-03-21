Đấu giá tên miền ".vn" lần đầu, giá cao nhất lên tới 1,584 tỉ đồng

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
AI 365

Đấu giá tên miền ".vn" lần đầu, giá cao nhất lên tới 1,584 tỉ đồng

Thùy Linh

(NLĐO) - 50 tên miền cấp 2 có 2 ký tự dưới ".vn" được đưa ra đấu giá, trong đó tên miền có giá trúng đấu giá cao nhất đạt 1,584 tỉ đồng.

Trong các ngày từ 18 đến 20-3, Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC - Bộ Khoa học và Công nghệ) đã phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức phiên đấu giá tên miền quốc gia ".vn" lần đầu tiên tại Việt Nam.

Đấu giá tên miền ".vn" lần đầu, giá cao nhất lên tới 1,584 tỉ đồng - Ảnh 1.

Tỉ lệ đấu giá thành công ở mức cao cho thấy tên miền ".vn" đang ngày càng được thị trường quan tâm

Sau 3 ngày đấu giá liên tục, phiên đấu giá đã ghi nhận nhiều kết quả tích cực. Tổng cộng 50 tên miền cấp 2 có 2 ký tự dưới ".vn" được đưa ra đấu giá, trong đó tỉ lệ tên miền trúng đấu giá đạt tới 78%.

Đáng chú ý, số lượt trả giá cho một tên miền cao nhất lên tới 85 lượt, cho thấy mức độ cạnh tranh sôi động và sự quan tâm lớn của thị trường.

Theo Trung tâm Internet Việt Nam, tỉ lệ đấu giá thành công ở mức cao cho thấy tên miền ".vn", đặc biệt là các tên miền ngắn gọn, đang ngày càng được thị trường quan tâm. Đây là những tài nguyên số có giá trị trong bối cảnh thương mại điện tử và kinh tế số phát triển mạnh, giúp doanh nghiệp dễ dàng xây dựng thương hiệu, tăng khả năng nhận diện và mở rộng hoạt động kinh doanh trên môi trường trực tuyến.

Một điểm nổi bật của phiên đấu giá là các tên miền gắn với thương hiệu được định giá ở mức cao. Các tên miền được đưa ra đấu giá đều có đặc điểm chung là ngắn, dễ ghi nhớ, mang ý nghĩa phổ quát và có tính nhận diện cao.

Đặc biệt, tên miền có giá trúng đấu giá cao nhất đạt 1,584 tỉ đồng, cho thấy giá trị thực tiễn cũng như tiềm năng khai thác thương mại của tên miền quốc gia ".vn". Kết quả này đồng thời phản ánh niềm tin ngày càng lớn của nhà đầu tư vào tài sản số gắn với định danh quốc gia.

Trên cơ sở kết quả đạt được, dự kiến trong năm 2026, các đợt đấu giá tên miền ".vn" sẽ tiếp tục được triển khai, trong đó đợt tiếp theo dự kiến diễn ra vào tháng 6 với nhiều tên miền có giá trị và tiềm năng.

Việc tổ chức đấu giá tên miền không chỉ nhằm phân bổ hiệu quả tài nguyên Internet mà còn có ý nghĩa quan trọng trong việc nâng cao nhận thức của xã hội về tên miền quốc gia ".vn" như một tài sản số; đồng thời khuyến khích doanh nghiệp, cá nhân chủ động xây dựng hiện diện trực tuyến tin cậy.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo