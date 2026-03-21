Đấu giá tên miền ".vn" lần đầu, giá cao nhất lên tới 1,584 tỉ đồng

Trong các ngày từ 18 đến 20-3, Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC - Bộ Khoa học và Công nghệ) đã phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức phiên đấu giá tên miền quốc gia ".vn" lần đầu tiên tại Việt Nam.

Tỉ lệ đấu giá thành công ở mức cao cho thấy tên miền ".vn" đang ngày càng được thị trường quan tâm

Sau 3 ngày đấu giá liên tục, phiên đấu giá đã ghi nhận nhiều kết quả tích cực. Tổng cộng 50 tên miền cấp 2 có 2 ký tự dưới ".vn" được đưa ra đấu giá, trong đó tỉ lệ tên miền trúng đấu giá đạt tới 78%.

Đáng chú ý, số lượt trả giá cho một tên miền cao nhất lên tới 85 lượt, cho thấy mức độ cạnh tranh sôi động và sự quan tâm lớn của thị trường.

Theo Trung tâm Internet Việt Nam, tỉ lệ đấu giá thành công ở mức cao cho thấy tên miền ".vn", đặc biệt là các tên miền ngắn gọn, đang ngày càng được thị trường quan tâm. Đây là những tài nguyên số có giá trị trong bối cảnh thương mại điện tử và kinh tế số phát triển mạnh, giúp doanh nghiệp dễ dàng xây dựng thương hiệu, tăng khả năng nhận diện và mở rộng hoạt động kinh doanh trên môi trường trực tuyến.

Một điểm nổi bật của phiên đấu giá là các tên miền gắn với thương hiệu được định giá ở mức cao. Các tên miền được đưa ra đấu giá đều có đặc điểm chung là ngắn, dễ ghi nhớ, mang ý nghĩa phổ quát và có tính nhận diện cao.

Đặc biệt, tên miền có giá trúng đấu giá cao nhất đạt 1,584 tỉ đồng, cho thấy giá trị thực tiễn cũng như tiềm năng khai thác thương mại của tên miền quốc gia ".vn". Kết quả này đồng thời phản ánh niềm tin ngày càng lớn của nhà đầu tư vào tài sản số gắn với định danh quốc gia.

Trên cơ sở kết quả đạt được, dự kiến trong năm 2026, các đợt đấu giá tên miền ".vn" sẽ tiếp tục được triển khai, trong đó đợt tiếp theo dự kiến diễn ra vào tháng 6 với nhiều tên miền có giá trị và tiềm năng.

Việc tổ chức đấu giá tên miền không chỉ nhằm phân bổ hiệu quả tài nguyên Internet mà còn có ý nghĩa quan trọng trong việc nâng cao nhận thức của xã hội về tên miền quốc gia ".vn" như một tài sản số; đồng thời khuyến khích doanh nghiệp, cá nhân chủ động xây dựng hiện diện trực tuyến tin cậy.

