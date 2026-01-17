HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Sức khỏe

Đau háng kéo dài, người đàn ông bị phát hiện ung thư xương ác tính

Hải Yến

(NLĐO) - Sau 6 tháng tự mua thuốc uống vì đau khớp háng, tình trạng của bệnh nhân không thuyên giảm mà còn kèm theo tê chân trái, tiểu lắt nhắt, khó đại tiện...

Ngày 17-1, thông tin từ Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình TPHCM cho biết các bác sĩ tại đây vừa phối hợp với Bệnh viện Bình Dân phẫu thuật thành công ca ung thư xương vùng chậu ác tính hiếm gặp bằng phương pháp tháo nửa khung chậu, cứu sống bệnh nhân sau nhiều tháng đau đớn kéo dài.

Đau háng kéo dài, người đàn ông phát hiện ung thư xương ác tính - Ảnh 1.

Ê-kip 2 bệnh viện phẫu thuật cho bệnh nhân

Ông N.T.H. (44 tuổi) nhập viện với tiền sử đau háng trái kéo dài khoảng 6 tháng. Ban đầu, ông tự mua thuốc uống nhưng triệu chứng không thuyên giảm. Thời gian gần đây, cơn đau tăng dần, kèm theo tê chân trái, tiểu lắt nhắt và khó đại tiện nên ông đến Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình thăm khám. 

Các bác sĩ ghi nhận ông H. có 1 khối u vùng chậu trái, kích thước khoảng 10x10 cm, không di động, ấn không đau. Kết quả MRI phát hiện khối bướu xương chậu kích thước 15x12x10 cm, xâm lấn mô mềm, chèn ép niệu đạo và trực tràng, xâm lấn khớp háng và thần kinh ngồi.

Các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị Sarcoma sụn độ ác cao vùng ổ cối và ngành ngồi – mu xương chậu trái, giai đoạn IIB (theo phân loại Enneking). Đây là một loại ung thư hiếm gặp, ác tính, phát triển từ tế bào sụn, hình thành khối u ở vùng xương chậu (bao gồm ổ cối và ngành ngồi), có tốc độ phát triển nhanh, dễ xâm lấn mô lân cận và di căn (lan ra các bộ phận khác)

Sau khi hội chẩn đa chuyên khoa, các bác sĩ thống nhất chỉ định phẫu thuật tháo nửa chậu trái, do bướu có kích thước lớn, độ ác tính cao và đã xâm lấn thần kinh chính của chi, không còn khả năng bảo tồn chi có chức năng.

Các bác sĩ Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình đã dựng hình 3D khung chậu và khối bướu nhằm hỗ trợ lập kế hoạch phẫu thuật chính xác; đồng thời hội chẩn với ê-kip chuyên Khoa Ngoại Tiêu hóa và Tiết niệu - Bệnh viện Bình Dân. Sau đó, các bác sĩ lên phương án phẫu thuật liên viện, liên chuyên khoa để bảo vệ tối đa các tạng trong hố chậu.

Đau háng kéo dài, người đàn ông phát hiện ung thư xương ác tính - Ảnh 2.

Hình tái tạo 3D khung chậu

Trong quá trình phẫu thuật, khi phát hiện bướu dính sát trực tràng, niệu đạo và tuyến tiền liệt, các bác sĩ đã bóc tách, giải phóng an toàn các cấu trúc này khỏi khối u và tiến hành tháo rời nửa chậu trái kèm chi dưới trái. Sau 3 giờ, ca phẫu thuật thành công. 

Theo TS-BS Lê Văn Thọ, Trưởng Khoa Bệnh học cơ xương khớp - Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình, bướu xương vùng chậu là một thách thức lớn trong chẩn đoán và điều trị do triệu chứng lâm sàng nghèo nàn, dễ bị bỏ sót. Sarcoma sụn thường kháng hóa trị và xạ trị, vì vậy phẫu thuật triệt để là phương pháp điều trị quyết định tiên lượng sống còn của người bệnh. Trong trường hợp này, kích thước bướu lớn và xâm lấn thần kinh khiến phẫu thuật bảo tồn chi không khả thi.

Ca mổ gặp nhiều khó khăn do khối u lớn, nằm sâu, tiếp giáp các mạch máu, thần kinh quan trọng và các tạng trong hố chậu. Vì vậy, sự phối hợp liên chuyên khoa đóng vai trò then chốt để đạt được biên độ cắt an toàn, hạn chế biến chứng.

