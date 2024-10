Dấu hiệu lạ trong việc cấp sổ đỏ ở Chơn Thành

Công an vào cuộc điều tra

Ngay sau khi tiếp nhận đơn tố cáo của anh Đàm Cảnh Quân và ông Hoàng Đức Thành, Công an tỉnh Bình Phước đã chuyển đơn đến Công an thị xã Chơn Thành giải quyết theo quy định. Được biết, Công an thị xã Chơn Thành đã vào cuộc và mời người tố cáo lên cung cấp thông tin phục vụ quá trình điều tra.