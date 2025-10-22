HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Sức khỏe

"Dấu hiệu" ở tay giúp biết được bạn có dễ béo phì hay không

Thu Anh

(NLĐO) - Một nghiên cứu mới cho thấy cách bạn nắm hay cầm một vật nào đó có thể là lời cảnh báo về nguy cơ béo phì trong tương lai.

Một nghiên cứu vừa được công bố trên tạp chí The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism chỉ ra rằng một bài kiểm tra sức mạnh nắm tay đơn giản có thể tiết lộ một người có dễ trở nên béo phì và gặp các rối loạn chức năng liên quan đến béo phì trong tương lai hay không.

"Dấu hiệu" ở tay giúp biết được bạn có dễ béo phì hay không - Ảnh 1.

Sức mạnh cơ bắp suy giảm - thể hiện qua lực nắm tay yếu - có thể làm tăng nguy cơ béo phì và "chuyển giai đoạn" trong bệnh béo phì - Ảnh minh họa: NEWS MEDICAL

Nhóm nghiên cứu từ Trung tâm Lâm sàng về bệnh chuyển hóa Thượng Hải (Trung Quốc) và Trung tâm Nghiên cứu y sinh Pennington (Mỹ) đã nghiên cứu dữ liệu của hơn 92.000 người, thu thập bởi ngân hàng dữ liệu sinh học BioBank (Anh) với thời gian theo dõi trung bình 13,4 năm.

Họ được kiểm tra sức mạnh của cái nắm tay qua mỗi giai đoạn. Trong suốt thời gian theo dõi trung bình 13,4 năm, đã có 8.163 trường hợp tử vong.

Kết quả cho thấy ở những người đã bị béo phì tiền lâm sàng từ đầu - tức béo phì nhưng chưa đi kèm các rối loạn chức năng - nguy cơ họ bị tiến triển thành béo phì lâm sàng sẽ giảm đi nếu họ có lực nắm tay mạnh.

Với mỗi mức độ cao hơn đối với lực nắm tay, nguy cơ "chuyển giai đoạn" trong bệnh béo phì ở một người sẽ giảm từ 8-13%.

Ảnh hưởng mạnh mẽ nhất là trong quá trình chuyển đổi giữa rối loạn chức năng kép sang tử vong do mọi nguyên nhân, nguy cơ giảm tới 23% trên mỗi mức tăng thêm của sức mạnh cái nắm tay.

Kết quả này phản ánh rằng sức mạnh của cơ bắp liên quan mạnh mẽ đến nguy cơ béo phì và nguy cơ chuyển từ béo phì tiền lâm sàng sang béo phì lâm sàng ở một người.

Một số nguyên nhân đã được chỉ ra. Theo News Medical, đầu tiên là sức mạnh cầm nắm cao có liên quan đến tỉ lệ mỡ cơ thể thấp, tức người đó ít mỡ và nhiều cơ bắp hơn.

Trong cơ thể, cơ xương tiết ra myokine (các phân tử giúp điều chỉnh sự trao đổi chất và độ nhạy insulin). Giảm sức mạnh cơ bắp có thể làm gián đoạn các con đường bảo vệ này.

Ngoài ra, người có cơ bắp khỏe mạnh hơn thường có một dấu hiệu viêm quan trọng là protein phản ứng C thấp hơn.

Bên cạnh đó, sức mạnh cơ bắp suy giảm có thể song song với mật độ xương giảm, vốn đã được chứng minh là có liên quan đến nguy cơ tim mạch trong các nghiên cứu trước đây.

sức mạnh cơ bắp nắm tay béo phì
