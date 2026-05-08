Dấu hiệu vi phạm pháp luật của 2 cơ sở đá mỹ nghệ ở TP Đồng Nai

Ngày 8-5, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TP Đồng Nai cho biết, đơn vị đã kiểm tra phát hiện 2 cơ sở gia công kinh doanh khoáng sản có dấu hiệu vi phạm pháp luật.

Hiện trường vụ kiểm tra

Cụ thể, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Đồng Nai kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường đối với 2 cơ sở kinh doanh gia công đá gồm V. Tr. (ấp 1, xã Tân An), do ông Ng. V.Tr. làm chủ và cơ sở gia công đá mỹ nghệ H. Kh. (ấp Vĩnh An 2, phường Trị An) do ông Tr.M. H. làm chủ.

Quá trình kiểm tra, các chủ cơ sở chưa cung cấp được đầy đủ hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc đá đang gia công.

Đồng thời xác định các cá nhân thực hiện hành vi khai thác đất, đá tại những địa điểm trên có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự về tội phạm “Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên”.

Công an xác định việc khai thác đất, đá là trái phép

Bước đầu, Phòng Cảnh sát kinh tế đã làm rõ các đối tượng khai thác khoáng sản trái phép và tạm giữ toàn bộ các tang vật vi phạm gồm 2 xe cuốc và 5 phương tiện ô tô và một số tang vật khác.