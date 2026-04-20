Đầu Khương Duy vô địch Bangkok Open 2026, giành thêm chuẩn Đại kiện tướng tuổi 15

Lần đầu tiên trong lịch sử Giải cờ vua Bangkok Open, Đầu Khương Duy, một kỳ thủ chưa bước sang tuổi 15, đã lên ngôi ở cả hai nội dung Master cờ tiêu chuẩn và cờ chớp. Hành trình đăng quang của tài năng trẻ này ghi đậm dấu ấn bởi phong cách thi đấu táo bạo, quyết đoán, luôn trù tính mọi phương án để giành kết quả cao nhất.



Đầu Khương Duy giành cú đúp danh hiệu tại Bangkok Open 2026

Ờ nội dung cờ chớp, Khương Duy giành 11,5 điểm sau 15 ván đấu, chỉ mất điểm duy nhất trước hạt giống số 1 Timur Gareyev hơn cậu đến 50 Elo. Tuy vậy, chung cuộc Khương Duy lại giành ngôi vô địch trong khi đối thủ chỉ xếp thứ tư trên bảng tổng sắp.

Chiến đấu căng thẳng với dàn kỳ thủ gồm rất nhiều kiện tướng và đại kiện tướng quốc tế ở nội dung cờ tiêu chuẩn, Đầu Khương Duy liên tục chia sẻ ngôi đầu cùng với đồng hương đàn anh Phạm Trần Gia Phúc sau ba ván mở màn, để rồi sau đó độc chiếm vị trí đỉnh bảng. Khương Duy thắng hạt giống số 1 Van Wely Loek (2.621) ở vòng 6, sau đó là liên tiếp cầm hòa các đại kiện tướng dày dạn kinh nghiệm Nigel Short (2.587), Jacobson Brandon (2.590) và Titas Stremavivius (2.556).

Khương Duy đánh bại hạt giống số 1 Van Wely Loek

Sau vòng đấu quyết định, các bàn đầu đều khép lại với kết quả hòa do sự cân tài cân sức, trong khi một số bàn phía sau phân định thắng bại khiến cuộc đua ngôi vô địch trở nên cực kỳ "chật chội" với 9 kỳ thủ cùng đạt 7 điểm. Chung cuộc, Đầu Khương Duy giành ngôi quán quân nhờ hơn đối thủ về hệ số phụ Buchholz (51,5), vượt lên trên Jacobson và cựu vô địch châu Á Surya Shekhar Ganguly - người cán đích trong top 3. Các tên tuổi kỳ cựu như Nigel Short hay Van Wely Loek lần lượt xếp sau.

Khương Duy trẻ nhất trong Top 5 cờ tiêu chuẩn

Không chỉ hoàn thành giải đấu với thành tích bất bại, Đầu Khương Duy còn đạt hiệu suất thi đấu tức thời (performance rating) lên tới 2.668, ít thấy ở các kỳ thủ đẳng cấp IM khi đua tài với dàn đại kiện tướng đỉnh cao. Thành tích này giúp cậu tăng gần 19 Elo, nâng hệ số tức thời lên 2521 – cao nhất trong sự nghiệp, tiến rất gần đến cột mốc Đại kiện tướng.

Không chỉ mang về danh hiệu cá nhân, chức vô địch Bangkok Open còn đánh dấu lần đầu tiên một kỳ thủ thuộc thế hệ trẻ Việt Nam đăng quang tại một giải quốc tế mở.

Đây là cột mốc quan trọng, khẳng định sự trưởng thành nhanh chóng của lớp kỳ thủ kế cận sau lứa đàn anh Lê Quang Liêm, Nguyễn Ngọc Trường Sơn, Đào Thiên Hải, Nguyễn Huỳnh Minh Huy, Trần Tuấn Minh, Lê Tuấn Minh…

Giành cúp vô địch cờ chớp

Thành tích tại Bangkok Open 2026 giúp Đầu Khương Duy đạt được chuẩn đại kiện tướng thứ nhì trong sự nghiệp, lại là chuẩn quan trọng nhất khi giành được ở một giải đấu mở, nơi mức độ biến động và khó lường cao hơn rất nhiều so với các giải GM mời. Điều này càng khẳng định bản lĩnh, phong độ và sự tiến bộ vượt bậc của Khương Duy trong thời gian qua.

Tổng trọng tài cấp giấy chứng nhận chuẩn (norm) đại kiện tướng cho Khương Duy

Thành công vang dội trên đất Thái với hai danh hiệu vô địch, mang về khoản tiền thưởng trên 100 triệu đồng cùng với chuẩn đại kiện tướng thứ nhì, Đầu Khương Duy đứng trước cơ hội làm nên lịch sử.

Phong độ ổn định (Khương Duy mới vượt mốc 2.500 Elo tại Giải Vô địch cờ vua quốc gia 2026 với hai danh hiệu á quân nội dung cờ tiêu chuẩn và siêu chớp), kỳ thủ quê Thái Nguyên hoàn toàn có thể chinh phục thêm một chuẩn đại kiện tướng nữa tại các giải mời ngay trong năm nay để đủ điều kiện chờ FIDE sắc phong chính thức.