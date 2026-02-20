HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Đầu năm Bính Ngọ, vàng trang sức hình ngựa chiếm lĩnh thị trường

Tin - ảnh: Thy Thơ

(NLĐO) – Mùa Tết 2026, nhiều doanh nghiệp, tiệm vàng tung ra thị trường hàng lạt sản phẩm vàng bắt mắt liên quan đền năm Bính Ngọ và ngày vía Thần Tài

Những ngày đầu năm Bính Ngọ, thị trường vàng ghi nhận sự dịch chuyển trong xu hướng tiêu dùng. 

Thay vì tập trung vào vàng miếng hay vàng nhẫn như những năm trước, người mua đang ưu tiên các sản phẩm vàng trang sức có thiết kế tinh xảo, trọng lượng nhỏ và giá trị vừa phải để làm quà tặng hoặc tích trữ đầu năm.

Vàng trang sức hình ngựa chiếm lĩnh thị trường đầu năm Bính Ngọ 2026 - Ảnh 1.

Vàng nhẫn 1 chỉ làm quà tặng do Công ty Bảo Tính Minh Châu sản xuất

Theo ghi nhận tại nhiều cửa hàng vàng bạc, từ trước Tết Nguyên đán, các doanh nghiệp và tiệm vàng đã đồng loạt tung ra thị trường nhiều bộ sưu tập gắn với hình tượng linh vật năm Ngọ. 

Các sản phẩm được chế tác đa dạng, từ miếng vàng tạo hình, tượng vàng, dây chuyền, kiềng cưới hỏi cho đến vàng nhẫn trang sức. 

Điểm chung là trọng lượng phổ biến chỉ từ 3 phân đến 1 chỉ, giá bán dao động khoảng 5–10 triệu đồng mỗi sản phẩm, phù hợp với khả năng chi tiêu của số đông người dân trong bối cảnh giá vàng neo ở mức cao.

Vàng trang sức hình ngựa chiếm lĩnh thị trường đầu năm Bính Ngọ 2026 - Ảnh 2.

Tượng vàng con Ngựa, trọng lượng 7,9 chỉ

Bà Hàn Thị Bình, chủ tiệm vàng Kim Phát I (phường Gò Vấp, TPHCM), cho biết giá vàng tăng mạnh khiến các doanh nghiệp buộc phải điều chỉnh chiến lược sản xuất. Thay vì các sản phẩm giá trị lớn, tiệm vàng tập trung vào dòng trang sức và quà tặng có giá vừa phải để đáp ứng nhu cầu mua sắm đầu năm. "Giá bán các sản phẩm này sẽ biến động theo giá vàng nhẫn, vàng SJC và diễn biến của thị trường vàng thế giới" - bà Bình nói.

Theo bà Bình, vào ngày vía Thần Tài (mùng 10 tháng Giêng), lượng người bán vàng thường rất ít, trong khi nhu cầu mua vẫn cao. Khi đó, giá vàng trong nước chủ yếu chịu tác động từ sức mua trên thị trường và xu hướng tăng, giảm của giá vàng thế giới.

Thực tế cho thấy phần lớn người tiêu dùng hiện nay lựa chọn các món trang sức như dây chuyền, lắc tay, nhẫn vàng có trọng lượng từ 5 phân đến 1 chỉ để vừa làm đẹp, vừa mang ý nghĩa may mắn, tài lộc trong những ngày đầu năm mới.

Vàng Bính Ngọ

Vàng trang sức hình ngựa chiếm lĩnh thị trường đầu năm Bính Ngọ 2026 - Ảnh 3.

Miếng vàng tròn Thiên Mã Đăng Hoa, trọng lượng 7 phân 9

Vàng trang sức hình ngựa chiếm lĩnh thị trường đầu năm Bính Ngọ 2026 - Ảnh 4.

Vàng trang sức hình ngựa chiếm lĩnh thị trường đầu năm Bính Ngọ 2026 - Ảnh 5.

Tượng vàng từ 3 phân đến 1 chỉ

Vàng trang sức hình ngựa chiếm lĩnh thị trường đầu năm Bính Ngọ 2026 - Ảnh 6.

Kiềng cưới hỏi 1 chỉ

Vàng trang sức hình ngựa chiếm lĩnh thị trường đầu năm Bính Ngọ 2026 - Ảnh 7.

Sản phẩm vàng 5 phân làm quà tặng

Vàng trang sức hình ngựa chiếm lĩnh thị trường đầu năm Bính Ngọ 2026 - Ảnh 8.

Phần lớn người dân chọn mua trang sức, dây chuyền 5 phân đến 1 chỉ

