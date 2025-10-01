Đau thương ở Cửa Gianh

Hàng loạt khu vực vẫn ngập sâu, giao thông bị chia cắt, điện lưới gián đoạn, đê kè sạt lở, nhà cửa và hoa màu hư hỏng nặng nề.

Những ngày sau bão vẫn bao trùm không khí tang tóc. Nhiều ngôi nhà tốc mái, những gương mặt thất thần của ngư dân mất người thân, các cụ già ôm mặt khóc bên ngôi nhà đổ nát... khắc họa rõ sự khắc nghiệt mà bão số 10 để lại.

Chiều 28-9, căn nhà cấp 4 rộng chừng 60 m² của bà Trịnh Thị Mừng (thôn Đông Hưng, xã Phú Trạch) bắt đầu rung lắc theo từng đợt gió rít. Hơn 70 tuổi, đã quá quen với bão lũ nhưng lần này, người phụ nữ già nua ấy vẫn thấp thỏm lo âu. Cơn bão số 10 được cảnh báo là rất mạnh, lúc đó đang trực diện đổ vào Quảng Trị.

Nỗi đau của bà Nguyễn Thị Bé - chủ tàu cá ở TP HCM - khi có 9 ngư dân trên tàu mất tích

Đến 21 giờ, gió quăng quật rất mạnh, khi nghe tiếng cây ngoài vườn gãy răng rắc, bà Mừng vội vã chạy sang nhà con trai trú ẩn. Chưa kịp che chắn tài sản, bà chỉ kịp ngoái nhìn ngôi nhà chắt chiu suốt đời mới xây được. Ít phút sau, gió bão quật thốc, từng mảng ngói rơi lộp độp xuống sân, bồn nước 500 lít bị hất khỏi mái. Nước cùng gió cuốn phăng đi tất cả của bà.

Suốt đêm trắng ấy, bà Mừng không chợp mắt. Thỉnh thoảng nghe mái tôn các nhà xung quanh rung bần bật, bà lại thót tim. Trời sáng, bước ra nhìn ngôi nhà với mái ngói tốc gần hết, nền nhà loang lổ nước, lúa gạo bị ướt sũng..., bà chỉ còn biết khóc.

"Một mình tuổi già, không có thu nhập, tôi chẳng biết lấy đâu ra tiền để sửa lại nhà. Niềm an ủi duy nhất là tình làng nghĩa xóm, là con cháu bên cạnh" - bà Mừng bùi ngùi.

Ông Phạm Minh Cảnh, Chủ tịch UBND xã Phú Trạch, cho biết: "Rất may xã không có thiệt hại về người, song toàn xã có hàng chục nhà dân tốc mái, cột điện, cây xanh gãy đổ hàng loạt, 2 thuyền của ngư dân bị chìm... Hiện chưa thể thống kê cụ thể nhưng thiệt hại do bão số 10 là rất lớn đối với địa phương. Người dân vùng bão, nhất là các hộ già yếu neo đơn, thực sự cần sự chia sẻ, đùm bọc sau hoạn nạn này".

Trong khi bà Mừng và hàng ngàn hộ dân khác ở Quảng Trị trải qua đêm trắng lo âu, ngoài cửa biển Gianh, phường Bắc Gianh, bi kịch ập đến với 13 ngư dân trên 2 tàu cá BV-92756.TS và BV-92754.TS của TP HCM. Khoảng 23 giờ 30 phút ngày 28-9, khi bão gió rít gào, dây neo bị đứt, 2 con tàu trôi dạt và bị nạn. Trong khoảnh khắc sinh tử, 4 người may mắn bị sóng đánh dạt vào bờ, 9 người còn lại mất tích giữa biển đêm mịt mùng.

Tin dữ đến, lãnh đạo tỉnh Quảng Trị lập tức có mặt chỉ đạo ứng cứu. Hơn 17 tàu thuyền cùng lực lượng bộ đội biên phòng, công an, ngư dân đã khẩn cấp lao ra biển, bất chấp sóng lớn để tìm kiếm. Nhưng đến sáng 30-9, nỗi đau nhân lên khi 3 thi thể được tìm thấy, trôi dạt vào bờ biển, 6 ngư dân khác vẫn "biệt vô âm tín".

Ngồi gục trên bãi cát, bà Nguyễn Thị Bé - ở TP HCM, chủ 2 tàu cá gặp nạn, với đôi mắt trũng sâu, giọng run rẩy: "Trắng tay rồi..., tất cả trôi theo biển cả. Ba anh em được tìm thấy thì đã mất, 6 người khác giờ biệt tăm, con tàu cũng nằm dưới đáy sâu. Tôi chẳng còn gì để níu giữ nữa". Con tàu mà bà Bé bỏ tiền tỉ để đầu tư, kế sinh nhai duy nhất của gia đình, nay chỉ còn là khung sắt lật úp giữa biển động.

Khi sự cố xảy ra, bà Bé ở trên bờ, không có người thân trực tiếp đi cùng. Tuy nhiên, tất cả 9 ngư dân mất tích đều là lao động gắn bó lâu năm, sống với gia đình bà Bé như ruột thịt. Bà nói mỗi phận người bị sóng cuốn đi cũng chính là nỗi mất mát không gì bù đắp được của gia đình.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Lê Ngọc Quang nghẹn giọng khi chỉ đạo: "Chúng ta phải khẩn trương, tranh thủ từng giờ. Ưu tiên cao nhất, nỗ lực cao nhất để sớm có thông tin về các ngư dân mất tích". Công tác trục vớt tàu cũng được tính đến. Lực lượng cứu hộ thận trọng, bởi có thể còn thi thể mắc kẹt dưới khoang. Chính quyền địa phương lập phương án bảo vệ hiện trường, hỗ trợ các gia đình lo hậu sự khi có tin dữ.

Theo Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Quảng Trị, toàn tỉnh đã ghi nhận 12 người mất tích do bão số 10 gây ra, 5 người bị thương, gần 400 ngôi nhà hư hỏng, hàng ngàn héc-ta lúa, hoa màu và thủy sản bị tàn phá.

Ông Trần Phong, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị, nhấn mạnh tỉnh đã huy động mọi nguồn lực, tiếp tục phát huy phương châm "4 tại chỗ": tại chỗ chỉ huy, tại chỗ lực lượng, tại chỗ phương tiện và tại chỗ hậu cần. Các lãnh đạo tỉnh trực tiếp có mặt ở điểm xung yếu; nhu yếu phẩm được chuyển kịp thời đến nơi nguy cơ bị cô lập; toàn bộ người dân vùng sạt lở, ngập lụt đã được sơ tán an toàn.



