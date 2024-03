Đấu tranh để phát triển

Cân nhắc thận trọng

Trong năm 2023, cấp ủy, ủy ban kiểm tra Đảng các cấp đã thi hành kỷ luật 606 tổ chức Đảng, hơn 24.160 đảng viên (tăng 12% về số đảng viên bị kỷ luật so với năm 2022). Trong đó, thi hành kỷ luật 459 đảng viên do tham nhũng, 8.863 đảng viên do suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, vi phạm những điều đảng viên không được làm. Từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XIII đến đầu năm nay đã kỷ luật 105 cán bộ diện trung ương quản lý, trong đó có 22 ủy viên, nguyên ủy viên Trung ương Đảng. Trong mỗi trường hợp, Đảng ta đều cân nhắc thận trọng công lao, đóng góp cũng như các khuyết điểm, sai lầm để đưa ra những quyết định hợp tình, hợp lý.