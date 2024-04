Đầu tư phân kỳ đường cao tốc phải an toàn

Ngày 23-4, tiếp tục chương trình phiên họp thứ 32, Ủy ban Thường vụ (UBTV) Quốc hội cho ý kiến bước đầu về dự thảo Báo cáo kết quả giám sát chuyên đề "Việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông từ năm 2009 đến hết năm 2023".



Mạng lưới giao thông phát triển

Trình bày báo cáo, Trung tướng Lê Tấn Tới, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội, nhấn mạnh sau khi Luật Giao thông đường bộ năm 2008 được ban hành, công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ đã đạt được một số kết quả nổi bật. Trong đó, mạng lưới giao thông đường bộ ngày càng được phát triển. Thời gian qua, cơ quan chức năng đã tập trung ưu tiên đầu tư, sớm đưa vào sử dụng các công trình, dự án hạ tầng trọng điểm về giao thông đường bộ, tạo điều kiện thúc đẩy phát triển kinh tế, bảo đảm quốc phòng - an ninh.

Bên cạnh đó, đoàn giám sát cũng đã chỉ rõ các bất cập, hạn chế như: việc đầu tư, phát triển hạ tầng giao thông ở một số địa bàn chưa đáp ứng yêu cầu vận tải, đi lại của người dân. Các giải pháp nâng cao chất lượng công tác đăng kiểm ô tô chưa được triển khai quyết liệt; việc đăng kiểm còn để xảy ra sai sót, sai phạm, thậm chí nhiều sai phạm đến mức phải truy cứu trách nhiệm hình sự. Bên cạnh đó, công tác quản lý đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe tuy có nhiều đổi mới nhưng chất lượng, kết quả vẫn còn hạn chế.

Tại phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị báo cáo cần làm rõ quy trình quản lý toàn diện các loại phương tiện giao thông, bao gồm sản xuất, nhập khẩu, đăng ký, lưu hành và đăng kiểm, nhằm bảo đảm an toàn, bảo vệ môi trường và thúc đẩy phát triển bền vững. Về phân kỳ đầu tư đường cao tốc, Chủ tịch Quốc hội cho rằng báo cáo cần làm rõ hơn nội dung này; đánh giá đầy đủ về hệ thống pháp luật liên quan tiêu chuẩn, tiêu chí kết cấu hạ tầng giao thông. "Chúng ta "lấy ngắn cắn dài" vì nguồn lực không đủ nên phải phân kỳ đầu tư. Tuy nhiên, phân kỳ phải bảo đảm điều kiện tối thiểu về vận hành, khai thác và an toàn" - Chủ tịch Quốc hội nhìn nhận.

Dẫn chứng đường cao tốc La Sơn - Túy Loan thời gian qua xảy ra nhiều vụ tai nạn nghiêm trọng, Chủ tịch Quốc hội nêu thực tế đường cao tốc 2 làn xe, không có làn dừng khẩn cấp. Một số tuyến cao tốc chưa có trạm dừng nghỉ, trong khi đây là nơi giúp tài xế xe đường dài nghỉ ngơi, hồi phục thể chất.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc trình bày dự án Luật Thuế giá trị gia tăng (sửa đổi)Ảnh: TTXVN

Chỉnh lý Luật Thuế giá trị gia tăng

Chiều cùng ngày, UBTV Quốc hội đã xem xét về dự án Luật Thuế giá trị gia tăng (GTGT) sửa đổi. Trình bày tờ trình của Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc cho biết dự thảo luật về cơ bản vẫn kế thừa từ luật hiện hành nhưng có chỉnh lý, bổ sung cho phù hợp. Một trong những nội dung sửa đổi được quan tâm là đối tượng không chịu thuế GTGT.

Theo đó, dự thảo luật loại bỏ 12 loại hàng hóa, dịch vụ ra khỏi diện "không chịu thuế GTGT", gồm: phân bón; máy móc, thiết bị chuyên dùng phục vụ sản xuất nông nghiệp; tàu đánh bắt xa bờ; lưu ký chứng khoán; dịch vụ tổ chức thị trường của sở giao dịch chứng khoán hoặc trung tâm giao dịch chứng khoán; dịch vụ bưu chính công ích; dịch vụ viễn thông công ích; dịch vụ internet phổ cập theo chương trình của Chính phủ; dịch vụ duy trì vườn thú; dịch vụ duy trì vườn hoa, công viên; dịch vụ duy trì cây xanh đường phố; dịch vụ chiếu sáng công cộng.

Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội Lê Quang Mạnh cho rằng việc sửa đổi, điều chỉnh quy định về ngưỡng doanh thu hằng năm thuộc diện không chịu thuế GTGT là cần thiết để phù hợp thực tế phát triển kinh tế - xã hội hiện nay, cần được quy định cụ thể trong luật để xác lập căn cứ pháp lý rõ ràng. Do đó, đề nghị Chính phủ tính toán, cân nhắc các yếu tố liên quan trên bình diện chung của các chính sách hiện hành để quy định cụ thể mức ngưỡng này trong dự thảo luật.

Tại phiên họp, UBTV Quốc hội cũng cho ý kiến về một số vấn đề cụ thể được quy định tại dự thảo luật, như: đối tượng không chịu thuế, mức doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ không chịu thuế GTGT, hoàn thuế GTGT; chế tài đối với hành vi vi phạm liên quan thuế GTGT. UBTV Quốc hội đề nghị cơ quan soạn thảo tiếp thu các ý kiến để tiếp tục hoàn thiện dự thảo luật.

Cùng ngày, UBTV Quốc hội cũng đã cho ý kiến về Báo cáo kết quả thực hiện chương trình giám sát năm 2023 và những tháng đầu năm 2024, dự kiến chương trình giám sát năm 2025 của Quốc hội, UBTV Quốc hội. Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương cho biết qua kết quả lấy ý kiến, UBTV Quốc hội đã lựa chọn 2 chuyên đề trình Quốc hội lựa chọn - 1 chuyên đề giám sát tối cao và 1 chuyên đề UBTV Quốc hội giám sát. Hai chuyên đề được lựa chọn gồm: Việc thực hiện chính sách, pháp luật bảo vệ môi trường; việc phát triển và sử dụng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, nhất là nhân lực chất lượng cao.