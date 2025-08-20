Tại lễ khánh thành, PGS-TS-BS Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế TPHCM, đã chúc mừng bệnh viện đã có diện mạo mới với tổng mức đầu tư 600 tỉ đồng.

Cơ ngơi mới của Bệnh viện An Bình vừa khánh thành giai đoạn 2

Trước đó, dự án cải tạo ở giai đoạn 1 có quy mô 300 giường, hoàn thành đưa vào sử dụng vào tháng 8-2022.

Theo PGS Thượng, qua mỗi giai đoạn, dự án của bệnh viên mang nhiều ý nghĩa hơn. Bệnh viện có diện mạo mới không chỉ tạo môi trường làm việc tốt cho đội ngũ nhân viên của bệnh viện mà còn đóng góp tích cực cho ngành y tế TP.

BSCKII Hồ Hải Trường Giang, Giám đốc Bệnh viện An Bình, cho biết với cơ sở mới, khang trang và đồng bộ, đội ngũ y, bác sĩ bệnh viện sẽ phát huy tối đa năng lực, kinh nghiệm chuyên môn và tinh thần trách nhiệm.

BSCKII Hồ Hải Trường Giang, Giám đốc Bệnh viện An Bình, giới thiệu về bệnh viện

Khu khám BHYT được thiết kế khang trang, rộng rãi, thông thoáng.

Thời gian tới, bệnh viện sẽ tập trung vào một số định hướng trọng tâm như tiếp tục phát triển chuyên khoa thế mạnh ở các lĩnh vực nội khoa, tim mạch, thần kinh, mắt, răng - hàm - mặt, đồng thời duy trì chất lượng cao trong điều trị đột quỵ, phục hồi chức năng, vật lý trị liệu.

Lãnh đạo bệnh viện cũng cho biết đang tập trung đầu tư trang thiết bị hiện đại, triển khai thêm nhiều kỹ thuật cao như chẩn đoán hình ảnh với CT Scanner 128 lát cắt, các xét nghiệm chuyên sâu, phát triển các chuyên khoa ngoại tổng quát, chỉnh hình, ngoại thần kinh.

"Ngoài ra, bệnh viện tăng cường đào tạo và hợp tác chuyên môn; củng cố nguồn nhân lực, hợp tác với các bệnh viện đầu ngành về sản, nhi và tim mạch; đẩy mạnh liên kết đào tạo với các trường đại học y dược trong và ngoài nước, tổ chức hội thảo khoa học để nâng cao năng lực chuyên môn" - BS Giang thông tin thêm.

Bệnh viện An Bình giai đoạn 2 có quy mô 2 tầng hầm, 12 tầng nổi, tổng diện tích sàn xây dựng là 22.241m² cùng với các trang thiết bị hiện đại. Tổng mức đầu tư 600 tỉ đồng.



