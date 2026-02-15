HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Văn hóa - Văn nghệ

Đầu xuân tri ân tiền bối – tiếp lửa cho ngòi bút sân khấu

Thanh Hiệp (Ảnh do nghệ sĩ cung cấp)

(NLĐO) – Tri ân tiền bối là nghĩa cử mà các tác giả hôm nay luôn giữ gìn nhằm hun đúc tinh thần sáng tác mang giá trị nhân văn

Đầu xuân tri ân tiền bối – tiếp lửa cho ngòi bút sân khấu - Ảnh 1.

Chi hội tác giả sân khấu TP HCM thăm và chúc tết tác giả Dương Linh (Bính Ngọ 2026)

Những ngày đầu xuân Bính Ngọ 2026, Chi hội tác giả sân khấu TP HCM đã tổ chức chuyến thăm, chúc Tết các tác giả tiền bối và thắp hương tưởng nhớ cố tác giả Lê Duy Hạnh. Đây là một hoạt động mang tính truyền thống, chuyến đi còn là dịp để các thế hệ người viết kịch gặp gỡ, lắng nghe, tiếp nhận những bài học nghề quý giá, hun đúc tinh thần "uống nước nhớ nguồn" và tiếp thêm niềm tin cho hành trình sáng tạo mới.

Gặp gỡ những ngọn đèn còn sáng

Đoàn Chi hội tác giả sân khấu TP HCM do tác giả Trần Văn Hưng – Chi hội trưởng dẫn đầu đã đến thăm, chúc Tết các tác giả tiền bối: Dương Linh, Thi Nhân. Cùng tham gia đoàn có các tác giả Lê Thu Hạnh, Trần Mỹ Dung, tác giả trẻ Duy Linh, Kim Trường, Lan Chi.

Những cuộc gặp gỡ diễn ra trong không gian giản dị nhưng tràn đầy xúc cảm. Các tác giả tiền bối, dù đã trải qua nhiều năm tháng gắn bó với sân khấu, vẫn giữ nguyên sự minh mẫn và tâm huyết với nghề.

Đầu xuân tri ân tiền bối – tiếp lửa cho ngòi bút sân khấu - Ảnh 2.

Tiến sĩ Hoàng Thị Hạnh - vợ cố tác giả Lê Duy Hạnh trò chuyện với các tác giả sân khấu TP HCM

Họ kể lại những câu chuyện về hành trình sáng tác, về những vở diễn từng làm rung động khán giả, về những đêm thức trắng bên trang bản thảo, và cả những trăn trở trước vận mệnh của sân khấu hôm nay.

Đó là ký ức đẹp về chuyện đời, chuyện nghề, đồng thời là những bài học sống động về trách nhiệm của người cầm bút – trách nhiệm gìn giữ bản sắc, phản ánh đời sống và đồng hành cùng xã hội.

Thắp hương tưởng nhớ người đã khuất

Trong hành trình đầu xuân, đoàn đã đến nhà riêng thắp hương tưởng nhớ cố tác giả Lê Duy Hạnh – một trong những cây bút lớn của sân khấu Việt Nam. Ông vừa được vinh danh tại Hà Nội, khi được Viện nghiên cứu Bảo tồn và Phát huy văn hóa dân tộc trao giải thưởng Đào Tấn năm 2025.

Trước di ảnh ông, các tác giả dành phút mặc niệm, bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với người đã để lại nhiều dấu ấn quan trọng trong đời sống sân khấu đương đại. Trước tấm lòng của các tác giả, Tiến sĩ Hoàng Thị Hạnh – vợ của cố tác giả Lê Duy Hạnh và em gái của bà là bà Hoàng Thị Thương – nguyên giám đốc Nhà hát Hòa Bình đã cảm ơn sâu sắc.

Đầu xuân tri ân tiền bối – tiếp lửa cho ngòi bút sân khấu - Ảnh 3.

Các tác giả vui mừng gặp lại bà Hoàng Thị Thương - nguyên giám đốc Nhà hát Hòa Bình

Những kịch bản của tác giả Lê Duy Hạnh đã góp phần làm nên diện mạo sân khấu TP HCM và mở ra nhiều hướng tiếp cận mới trong tư duy nghệ thuật.

"Sự nghiệp của ông trở thành một điểm tựa tinh thần, một chuẩn mực nghề nghiệp để các thế hệ sau tiếp tục noi theo. Khoảnh khắc thắp nén hương đầu xuân cũng là lúc mỗi người viết kịch tự soi lại mình, tự nhắc nhở về trách nhiệm với nghề, với công chúng và với truyền thống mà họ đang kế thừa" – tác giả Trần Văn Hưng nói.

Hun đúc tinh thần "uống nước nhớ nguồn"

Tác giả Trần Văn Hưng, Chi hội trưởng Chi hội tác giả sân khấu TP HCM cũng đã chia sẻ: "Chuyến đi đầu xuân này là hoạt động chúc Tết mang tính truyền thống, là dịp để thế hệ hôm nay tri ân những người đã đặt nền móng cho sân khấu thành phố. Những câu chuyện các bậc tiền bối kể lại chính là những bài học quý giá, giúp chúng tôi hiểu rõ hơn trách nhiệm của người viết kịch trong bối cảnh hôm nay. Tinh thần "uống nước nhớ nguồn" không chỉ là đạo lý, mà còn là động lực để các tác giả tiếp tục sáng tạo những tác phẩm xứng đáng với truyền thống".

Theo ông, việc duy trì những cuộc gặp gỡ như thế này là một cách để kết nối các thế hệ, bảo đảm sự tiếp nối bền vững của đội ngũ sáng tác.

Đầu xuân tri ân tiền bối – tiếp lửa cho ngòi bút sân khấu - Ảnh 4.

Tác giả Duy Linh và Trần Mỹ Dung chúc tết tác giả Thi Nhân (giữa)

Niềm tin trao cho thế hệ mới

Năm 2025, Hội Sân khấu TP HCM đã tổ chức thành công lớp tập huấn thu hút gần 70 học viên là tác giả, đạo diễn, diễn viên chuyên nghiệp đến từ các đơn vị sân khấu và thiết chế văn hóa lớn của TP HCM. 

"Sự đa dạng về loại hình nghệ thuật từ kịch nói, cải lương, hát bội đến sân khấu thử nghiệm giúp lớp học trở thành không gian giao thoa giữa kinh nghiệm và sáng tạo, truyền thống và đổi mới. Đây là tín hiệu đáng mừng cho sân khấu Nước nhà" – NSND Trần Ngọc Giàu, Chủ tịch Hội Sân khấu TP HCM, đã từng đúc kết trong lễ tổng kết, trao chứng chỉ tập huấn cho các tác giả.

Đầu xuân tri ân tiền bối – tiếp lửa cho ngòi bút sân khấu - Ảnh 5.

Các tác giả Chi hội sân khấu chúc tết tác giả Dương Linh


Đầu xuân tri ân tiền bối – tiếp lửa cho ngòi bút sân khấu - Ảnh 6.

Tác giả Dương Linh vui mừng gặp gỡ đầu xuân với các tác giả sân khấu TP HCM

Từ những ngày cuối năm Ất Tỵ đến những ngày đầu năm Bính Ngọ, hành trình gặp gỡ các bậc tiền bối đã giúp các tác giả tích lũy thêm chất liệu sáng tác, làm giàu vốn sống và củng cố niềm tin vào con đường mình đã chọn.

Đó cũng là cách để sân khấu TP HCM tiếp tục duy trì mạch nguồn sáng tạo.


