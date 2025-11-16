Dạy con ý thức tiết kiệm

Khi trưởng thành, có công ăn việc làm, có thu nhập mỗi người có quyền riêng quyết định chi tiêu sẽ làm đổi thay rất nhiều suy nghĩ của họ.

Câu chuyện chi tiêu của các bạn sinh viên, còn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của gia đình phản ánh phần nào ý thức tiết kiệm của xã hội đương đại. Em nào hoàn cảnh kinh tế gia đình còn khó khăn, thường hình thành sớm cách chi tiêu hợp lý - chi tiêu dè sẻn, căn cơ từng bữa ăn, đồ dùng cho cuộc sống và học tập. Nghĩ về cha mẹ đang tần tảo sớm hôm ở quê nhà, tích cóp từng đồng nuôi mình lớn khôn, nay lại chu cấp học hành, có em còn ghi chép chi tiêu hằng ngày tỉ mỉ, hạn chế thấp nhất gánh nặng cho gia đình. Không ít bạn còn tranh thủ giờ nghỉ, ngày nghỉ học trên lớp để kiếm việc làm thêm. May mắn, lại có thu nhập ổn định đủ trang trải cá nhân, các em nói bố mẹ thôi không "viện trợ" nữa.

Minh họa AI: QUANG LIÊM

Giờ đây, kinh tế phát triển, nhiều gia đình khá giả, chu cấp " theo yêu cầu" nên các con không chỉ học trong nước, mà còn được đi du học, chi tiêu thoải mái, chẳng phải nghĩ ngợi gì. Trong số đó, vẫn không ít em ý thức được việc chi tiêu sao cho phải nhẽ, không ỷ lại gia đình mình có tiền, vẫn có ý thức tiết kiệm như các bạn khó khăn hơn mình. Mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh, ý thức tiết kiệm định hình trong mỗi người phải bắt đầu bằng việc dạy dỗ của cha mẹ, người thân với con em mình, ngay từ nhỏ, giúp họ biết trân quý đồng tiền được người khác cho và càng phải biết trân quý cả đồng tiền mình làm ra bằng sức lao động chính đáng.

Mặt trái của cơ chế thị trường đang tác động vào ý thức chi tiêu của mọi người, mọi lứa tuổi. Thông thường ông bà, cha mẹ hay nghĩ cho con cháu nên hay dè dặt chi tiêu, tiết kiệm để giúp bọn trẻ. Bị tác động của bè bạn cùng trang lứa, nhu cầu cuộc sống giới trẻ luôn khát khao ăn ngon, mặc đẹp, lại biết bắt trend thì khó cưỡng lại được chuyện "vung tay quá trán". Đã hình thành một bộ phận không nhỏ bạn trẻ, bởi nhiều lý do mà chạy theo lối sống a dua, đua đòi thiển cận, bất chấp hoàn cảnh kinh tế gia đình, gây nên hệ lụy khôn lường cho người thân của mình. Kẽ hở tâm lý "đâu có tiền là ta đến luôn" là lối sống ảo, lao như thiêu thân để nhận "việc nhẹ lương cao", sa vào tệ nạn xã hội, tìm cách kiếm tiền bằng mọi giá.

Ý thức tiết kiệm trong cuộc sống còn được hiểu rộng hơn là biết chống lãng phí, coi trọng giá trị sức lao động của con người. Ý thức ấy luôn tồn tại bền vững trong mỗi người được xem là "lá chắn" ngăn ngừa sự tấn công mạnh mẽ của quan niệm giản đơn, ấu trĩ, tiêu cực - ăn tiêu xả láng, chỉ cần sống cho hôm nay không cần biết ngày mai.

Ý thức tiết kiệm giúp mỗi người luôn giành được thế chủ động trong cuộc sống chung, riêng; niềm vui và hạnh phúc sẽ đến khi mỗi người tạo dựng cho mình cuộc sống tự lập, biết cho đi mà không nghĩ gì nhận lại.