Dây đeo chéo iPhone 17 giá gần 1,7 triệu đồng gây tranh cãi dữ dội

Cùng với sự ra mắt của dòng iPhone 17, Apple đã giới thiệu một loạt phụ kiện mới, trong đó có dây đeo chéo lần đầu xuất hiện.

Dây đeo chéo iPhone 17 đắt đỏ

Mức giá gần 1,7 triệu đồng của dây đeo chéo dành riêng cho iPhone 17 gây tranh cãi tại Việt Nam. Nhiều người cho rằng mức giá quá cao so với công dụng thực tế.

Theo thông tin từ website của Apple, dây đeo chéo được làm từ sợi dệt PET tái chế 100%, tích hợp nam châm và cơ chế trượt bằng thép không gỉ cho phép điều chỉnh độ dài lên tới 2.080 mm.

Phụ kiện này có 10 màu sắc, từ vàng dạ quang, xanh dương nhạt, tím cho đến các tông trầm như nâu sienna, xám hay đen.

Thông tin dây đeo chéo iPhone 17 của Apple

Dây đeo này không thể dùng độc lập mà phải gắn vào ốp lưng chuyên dụng. Các mẫu ốp tương thích của Apple hiện có giá từ 1,4 đến hơn 1,6 triệu đồng.

Như vậy, để trải nghiệm, người dùng iPhone cần chi tới hơn 3 triệu đồng cho cả dây và ốp.

Trên các hội nhóm và diễn đàn công nghệ, một số người đánh giá dây đeo tiện lợi, giúp rảnh tay hoặc hạn chế rơi rớt, thậm chí có thể giảm rủi ro cướp giật.

Thế nhưng, cũng không ít ý kiến trái chiều cho rằng sản phẩm quá đắt đỏ, chỉ là cách Apple đang “rút hầu bao” người dùng.

"Thật sự khó tưởng tượng khi Apple định giá một sợi dây đeo gần 1,7 triệu đồng. Với số tiền đó, hoàn toàn có thể mua được một chiếc dây chất lượng từ hãng khác với giá rẻ hơn nhiều" - ông Trương Quốc Danh (TP HCM) bày tỏ.

Trên thị trường, Apple vốn nổi tiếng với việc định giá phụ kiện ở mức cao và không ít lần gây tranh cãi. Trước đây, hãng từng gây xôn xao khi bán khăn lau màn hình giá hơn 500.000 đồng hay bộ chuyển đổi USB-C sang Lightning với giá gần 1 triệu đồng.