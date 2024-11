Đây là lý do du khách quốc tế chọn Phú Quốc làm điểm “trú đông”

Theo thông tin từ Cảng Hàng không quốc tế Phú Quốc, từ cuối tháng 10 đến hết tháng 11 này, sân bay Phú Quốc đón các chuyến bay charter (thuê nguyên chuyến) từ hãng hàng không World2fly với 432 khách Cộng hòa Séc và một chuyến khác với 285 khách từ Slovakia.

Phú Quốc ngày càng thu hút nhiều du khách quốc tế đến "trú đông"

Hiện cũng đã có nhiều đối tác nước ngoài liên hệ đặt tour và gửi lịch trình đón khách đến tham quan, nghỉ dưỡng tại "đảo ngọc". Đa phần khách đến từ Cộng hòa Séc, Slovakia và các nước ở Bắc Âu, Bắc Mỹ, Trung Á…

Từ tháng 12-2024, hãng Air Astana cũng sẽ triển khai đường bay mới, khởi hành từ Almaty (Kazakhstan) đến Phú Quốc với tần suất 2 lần/tuần, sau đó tăng lên 4 lần/tuần.

Ngoài ra, theo lịch trình, từ tháng 12-2024 đến tháng 2-2025, Phú Quốc sẽ đón 5 chuyến tàu biển với hàng chục ngàn lượt khách đến tham quan nghỉ dưỡng...

Phú Quốc ngoài khí hậu ấm áp còn có nhiều bãi biển đẹp và hoang sơ nên là nơi lý tưởng để khách quốc tế chọn đi du lịch nghỉ dưỡng mùa đông

Theo Sở Du lịch tỉnh Kiên Giang, trong 9 tháng đầu năm 2024, Phú Quốc ước đón gần 724.000 lượt khách quốc tế, vượt 8,6% kế hoạch năm.

Phú Quốc luôn được du khách và truyền thông quốc tế đánh giá là một trong những hòn đảo có nhiều bãi biển đẹp nhất thế giới

Khách quốc tế đến Phú Quốc từ hơn 150 quốc gia và vùng lãnh thổ, với nhiều đường bay quốc tế trực tiếp như: Malaysia, Thái Lan, Hàn Quốc, Đài Loan (Trung Quốc), Hồng Kông (Trung Quốc), Thượng Hải (Trung Quốc), Mông Cổ, Kazakhstan và các chuyến bay charter từ Hy Lạp, UAE, Singapore, Uzbekistan, Ấn Độ, Nga, Campuchia, Nhật Bản… Trong đó, Hàn Quốc có lượng khách đến Phú Quốc đông nhất, tiếp đến là Đài Loan (Trung Quốc) và Hồng Kông (Trung Quốc)…

Hoàng hôn ấm áp ở nhiều nơi trên đảo Phú Quốc luôn gây ấn tượng với du khách quốc tế

Ông Trần Minh Khoa, Chủ tịch UBND TP Phú Quốc, cho biết địa phương đang tập trung đầu tư hạ tầng du lịch, phối hợp các đơn vị liên quan, các hãng hàng không xúc tiến khai thác mới đường bay quốc tế, nâng tầm chất lượng phục vụ khách du lịch. Đồng thời, mở rộng liên kết, hợp tác, xúc tiến quảng bá du lịch với đối tác mới trong và ngoài nước; đề xuất các cơ chế, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp du lịch, góp phần thu hút khách du lịch đến với Phú Quốc ngày càng nhiều hơn.

Theo ông Bùi Quốc Thái, Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Kiên Giang, lý do Phú Quốc được nhiều du khách quốc tế lựa chọn thời gian gần đây bởi được truyền thông quốc tế đánh giá là điểm đến lý tưởng cho du lịch MICE (du lịch kết hợp hội nghị) với nhiều trải nghiệm đa dạng và cơ sở hạ tầng đẳng cấp. Đặc biệt, Khu Nam đảo Phú Quốc đã vượt qua nhiều tên tuổi lớn khác trong khu vực như Phuket (Thái Lan), Bali (Indonesia) để đoạt giải hòn đảo đẹp thứ hai thế giới (sau Maldives) trong khuôn khổ giải thưởng The World’s Best Awards 2024 của Travel + Leisure.

"Ngoài những lý do trên, Phú Quốc hiện là điểm đến duy nhất ở Việt Nam có chính sách visa đặc biệt dành cho người nước ngoài và người Việt Nam mang hộ chiếu nước ngoài. Cụ thể là việc nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú tại đảo Phú Quốc được miễn thị thực, thời hạn tạm trú lên đến 30 ngày. Chính sách miễn thị thực này giúp đơn giản hóa thủ tục cho các nhóm khách MICE thường có số lượng người tham gia lớn, thu hút thêm nhiều chuyến bay quốc tế đến Phú Quốc" – ông Thái cho hay.