Trà và cà phê là hai thức uống phổ biến ở nhiều quốc gia trên thế giới, đã được chứng minh là tốt cho sức khỏe nhờ sở hữu dồi dào các hợp chất chống oxy hóa tự nhiên.

Trong đó, hai nghiên cứu lần lượt được công bố bởi các nhà khoa học của Đại học Bang Pennsylvania (Mỹ) và Đại học Napoli (Ý) cho thấy trà và cà phê đặc biệt tốt cho người mắc hoặc có nguy cơ mắc bệnh gan nhiễm mỡ không do rượu (NALFD).

Uống trà và cà phê là thói quen tốt, giúp bạn phòng ngừa hoặc kiểm soát bệnh gan nhiễm mỡ - Minh họa AI: Thu Anh

Theo News Medical, NAFLD là một trong những thách thức y tế lớn nhất hiện nay, dự kiến ảnh hưởng đến hơn 100 triệu người trên toàn cầu vào năm 2030. Nếu không được kiểm soát, bệnh có thể tiến triển thành xơ gan hoặc ung thư gan.

Thay đổi chế độ ăn uống là một trong những biện pháp chính để phòng ngừa và đẩy lùi căn bệnh này.

Trong nghiên cứu từ Mỹ, được công bố trên tạp chí khoa học Journal of Nutritional Biochemistry, một thí nghiệm trên chuột bị gan nhiễm mỡ do ăn nhiều chất béo cho thấy trà xanh đem lại hiệu ứng rất đặc biệt.

Các con chuột được can thiệp bằng cách kết hợp trà xanh với chạy bộ thường xuyên giảm được tới 75% lượng mỡ tích tụ trong gan so với nhóm đối chứng.

Nếu chỉ dùng trà xanh hoặc chỉ tập thể dục đơn thuần, tỉ lệ giảm chỉ đạt mức 50%.

Điều này là do các polyphenol trong trà xanh ức chế enzyme tiêu hóa, ngăn chặn cơ thể hấp thụ một phần calo từ chất béo và tinh bột, đồng thời kích thích các gene sản sinh tỉ thể để đốt cháy năng lượng hiệu quả hơn.

Trong nghiên cứu thứ 2, các con chuột bị gan nhiễm mỡ bổ sung cà phê hàng ngày đảo ngược được các dấu hiệu tổn thương gan, ví dụ như hạ men gan ALT và giảm tình trạng thoái hóa tế bào gan.

Điểm đột phá của nghiên cứu này là phát hiện cà phê làm tăng nồng độ protein Zonulin (ZO)-1, giúp thắt chặt hàng rào niêm mạc ruột. Khi đường ruột bớt "rò rỉ", các độc tố từ vi khuẩn ít có cơ hội xâm nhập vào máu để tấn công gan, từ đó giảm tình trạng viêm và xơ hóa.

Vì vậy, các nhà nghiên cứu cho rằng trà và cà phê nên là một phần của chế độ ăn uống lành mạnh giúp đẩy lùi bệnh gan nhiễm mỡ.