Đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác Đảng

Tại Việt Nam, công tác CĐS được Đảng và Nhà nước đặc biệt quan tâm, đã sớm ban hành nhiều chủ trương, chính sách nhằm thúc đẩy ứng dụng công nghệ thông tin, phát triển Chính phủ số, kinh tế số và xã hội số. Trong đó, CĐS trong công tác Đảng đóng vai trò hết sức quan trọng. Chính vì vậy, ngày 29-11-2024, Ban Bí thư đã ban hành Quyết định 204-QĐ/TW về phê duyệt Đề án CĐS trong các cơ quan Đảng.

Nhằm thực hiện các mục tiêu mà Quyết định 204 nêu ra, trong thời gian qua, các cơ quan, ban, ngành, địa phương đã tích cực, chủ động, linh hoạt và sáng tạo trong triển khai nhiệm vụ. Cụ thể, nhiều phần mềm hỗ trợ công tác Đảng đã được ứng dụng, như phần mềm quản lý hồ sơ đảng viên, sổ tay đảng viên điện tử; phần mềm đánh giá, phân loại cán bộ, đảng viên, theo dõi công tác xây dựng Đảng, quản lý văn bản, điều hành và các hệ thống đánh giá cán bộ; sử dụng chữ ký số; số hóa và lưu trữ tài liệu công vụ...

Hội nghị tổng kết công tác chuyển đổi số trong các cơ quan Đảng năm 2025 và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2026 của Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số trong các cơ quan Đảng. Ảnh: CỔNG THÔNG TIN ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Việc ứng dụng CĐS trong công tác Đảng thời gian qua đã góp phần đổi mới, tạo chuyển biến toàn diện, mạnh mẽ, thực chất, nâng cao chất lượng trong phương thức lãnh đạo, chỉ đạo điều hành, phong cách công tác, lề lối làm việc và nâng cao hiệu quả, giảm thời gian giải quyết công việc của cán bộ, công chức, viên chức các cấp, góp phần quan trọng vào cải cách thủ tục hành chính trong các cơ quan Đảng. Tăng cường kết nối, tích hợp, chia sẻ thông tin, dữ liệu, hỗ trợ tích cực, hiệu quả cho công tác tham mưu, phục vụ và công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành tại các cơ quan Đảng từ Trung ương đến cơ sở.

Tuy nhiên, theo báo cáo của Ban Chỉ đạo CĐS trong các cơ quan Đảng, sau 1 năm triển khai Quyết định 204, công tác CĐS trong các cơ quan Đảng vẫn gặp một số điểm nghẽn. Cụ thể, hệ thống văn bản chưa theo kịp thực tiễn, chưa cho phép triển khai quy trình điện tử toàn trình thay thế hồ sơ giấy; việc gửi, nhận văn bản mật trên môi trường điện tử còn vướng quy định về bảo vệ bí mật nhà nước. Một số quy định nghiệp vụ của Đảng chưa được điều chỉnh phù hợp với môi trường số, đặc biệt là thủ tục hành chính trên Cổng dịch vụ công quốc gia. Dữ liệu còn phân tán, thiếu liên thông, chưa đáp ứng tiêu chí "đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất, dùng chung"...

Để nâng cao hiệu quả chuyển đổi số trong công tác Đảng, thời gian tới cần đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức về CĐS cho cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu; nâng cấp và phát triển đồng bộ hạ tầng kỹ thuật cùng các nền tảng CĐS; tăng cường sự liên thông, kết nối cơ sở dữ liệu giữa các cơ quan từ Trung ương đến địa phương.