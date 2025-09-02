Đẩy mạnh phát triển du lịch - y tế

Tại tọa đàm "Hình thành và phát triển loại hình du lịch - y tế sức khỏe tại TP HCM" do Báo Phụ nữ TP HCM tổ chức, BSCK2 Hà Thị Hồng Linh, Phó Giám đốc Bệnh viện (BV) Y học cổ truyền TP HCM, cho biết y học cổ truyền là một mũi nhọn đầy tiềm năng. Nhóm khách hàng của lĩnh vực này chủ yếu là người cao tuổi, tìm kiếm "du lịch chữa lành" và trải nghiệm văn hóa. Nền y học cổ truyền Việt Nam lâu đời, đặc sắc với nguồn dược liệu phong phú, tạo nên một nét riêng biệt, song vẫn chưa được khai thác hiệu quả.

Viện Y Dược học dân tộc TP HCM đang hướng đến phát triển loại hình du lịch - y tế

Hiện nay, TP HCM là nơi dẫn đầu về số và chất lượng dịch vụ du lịch - y tế cả nước. Trên địa bàn thành phố có 162 BV, trong đó 12 BV trung ương, 32 BV đa khoa, 28 BV chuyên khoa, 90 BV ngoài công lập, 9.880 phòng khám chuyên khoa, hàng chục ngàn cơ sở kinh doanh dược, nhà thuốc tư nhân… Trong 6 tháng đầu năm 2025, TP HCM đã đón hơn 3,85 triệu lượt khách quốc tế và 18,3 triệu lượt khách nội địa, nâng tổng số khách đạt trên 22 triệu lượt. Tổng thu từ du lịch ước gần 118.000 tỉ đồng, cho thấy sự tăng trưởng tích cực của ngành.

Nhiều đại biểu góp ý để du lịch - y tế phát triển cần phân loại thành 3 nhóm sản phẩm: (1) chữa bệnh và tầm soát sức khỏe; (2) làm đẹp, thẩm mỹ với các trung tâm uy tín; (3) chăm sóc sức khỏe tinh thần dựa vào thiên nhiên như suối khoáng nóng, bùn khoáng, thiền, mát xa, thực dưỡng... TP HCM hội đủ cả 3 nhóm sản phẩm, vấn đề là phải lựa chọn "ứng cử viên" xứng tầm để đầu tư và khai thác.