Đẩy mạnh phòng chống bạo lực học đường

Theo đó, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT), Bộ Công an, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính, UBND các tỉnh, thành, các tổ chức Đoàn, hội… cùng vào cuộc phối hợp để tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên.



Cụ thể, Thủ tướng giao Bộ GD-ĐT tiếp tục quán triệt và chỉ đạo thực hiện nghiêm các quy định, nhiệm vụ, giải pháp về công tác phối hợp giữa gia đình, nhà trường và xã hội trong việc bảo đảm môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng chống bạo lực học đường; phòng ngừa tội phạm và phòng chống vi phạm pháp luật; giáo dục đạo đức, lối sống; văn hóa ứng xử, kỹ năng sống trong học sinh, sinh viên… Ngành giáo dục phải kịp thời sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành các quy định liên quan; triển khai hoạt động tư vấn tâm lý học đường; tập huấn bồi dưỡng cán bộ, giáo viên về đổi mới dạy và học cũng như tư vấn tâm lý học đường; phối hợp với các bộ, ngành liên quan trong công tác tuyên truyền đến học sinh, sinh viên…

Thủ tướng yêu cầu Bộ Công an chỉ đạo công an các địa phương tăng cường các giải pháp bảo đảm an ninh, an toàn, trật tự xã hội tại khu vực trường học. Bộ Công an phối hợp chặt chẽ với ngành giáo dục và gia đình trong tuyên truyền, phổ biến pháp luật; điều tra, xử lý các vụ việc liên quan học sinh, sinh viên vướng tệ nạn xã hội hoặc có hành vi phạm tội, bảo đảm an toàn và mang tính giáo dục; thường xuyên kiểm tra, rà soát, phát hiện, đấu tranh, xử lý hành vi sử dụng trái phép chất ma túy tại khu vực trường học, trong các quán bar, karaoke, vũ trường; triệt phá các điểm, tụ điểm tổ chức sử dụng ma túy…

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở giáo dục nghề nghiệp triển khai các giải pháp phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong phòng chống bạo lực học đường, phòng ngừa tội phạm và tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên. Bộ quản lý tổng đài điện thoại quốc gia bảo vệ trẻ em (số 111) một cách có hiệu quả để phát hiện sớm và can thiệp kịp thời đối với trẻ em là nạn nhân của bạo lực học đường, vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội…

Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan báo chí, phát thanh, truyền hình, các doanh nghiệp viễn thông tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cha mẹ học sinh và các lực lượng trong toàn xã hội về việc phối hợp cùng nhà trường trong phòng chống bạo lực học đường, tội phạm, tệ nạn xã hội đối với trẻ em, học sinh, sinh viên; kiểm soát, sàng lọc các trang mạng xã hội có nội dung bạo lực trong học sinh, sinh viên để tránh ảnh hưởng tiêu cực.

Bộ Y tế tăng cường phối hợp với Bộ GD-ĐT hướng dẫn, tổ chức thực hiện công tác y tế trường học, bảo đảm việc chăm sóc sức khỏe thể chất và tâm lý cho học sinh, sinh viên; phối hợp tập huấn, hướng dẫn các vấn đề về giáo dục giới tính, sức khỏe sinh sản, phòng ngừa ma túy trong trường học...