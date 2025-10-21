Đẩy nhanh 3 dự án kết nối đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu

Ban Quản lý Dự án chuyên ngành giao thông và dân dụng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (nay thuộc TP HCM) cho biết đang tập trung triển khai nhóm các dự án thuộc tuyến kết nối vào đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu (dự án thành phần 2).

Nhóm các dự án thuộc tuyến kết nối bao gồm 3 dự án trọng điểm, có tổng vốn đầu tư hơn 13.800 tỉ đồng từ ngân sách, đang bước vào giai đoạn tăng tốc thi công và hoàn thiện công tác giải phóng mặt bằng. Ba dự án là những tuyến đường chiến lược, không chỉ phục vụ khai thác đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu mà còn mở rộng không gian phát triển cho toàn khu vực phía Đông TP HCM, tạo động lực mới cho đô thị - công nghiệp - cảng biển và du lịch ven biển.

Trong đó, dự án đường nối vào cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu (từ Quốc lộ 56 đến nút giao Vũng Vằn) có tổng vốn hơn 6.707 tỉ đồng, thực hiện giai đoạn 2023-2027. Đến nay, 430 trong số 508 hộ dân, tổ chức đã bàn giao mặt bằng; còn 78 trường hợp đang tiếp tục được vận động, hỗ trợ để bàn giao trong thời gian sớm nhất. Hiện gói thầu số 34, khởi công ngày 8-4-2025, dự kiến hoàn thành tháng 11-2026; nhà thầu đang thi công nền đường, thoát nước và hệ thống cầu cạn. Gói thầu số 35, khởi công tháng 6-2025, tiến độ thi công các hạng mục cầu, dầm Super T và đường công vụ cơ bản bảo đảm theo kế hoạch.

Dự án đường nối cao tốc đoạn từ Quốc lộ 56 tới nút giao Vũng Vằn đang được đẩy nhanh tiến độ

Dự án đường nối vào cao tốc từ nút giao Vũng Vằn đến đường ven biển ĐT994 có tổng mức đầu tư hơn 5.193 tỉ đồng, khởi công cuối năm 2024. Công tác giải phóng mặt bằng cơ bản hoàn thành: xã Long Điền đã bàn giao toàn bộ 23,36 ha (100%), phường Phước Thắng đã giao hơn 80% mặt bằng. Hiện công trường đang thi công xử lý nền đất yếu, đắp cát, khoan cọc nhồi và các hạng mục cầu vượt nút giao ĐT994. Hai gói thầu xây lắp của dự án đang được triển khai, trong đó gói thầu số 30 dự kiến khởi công tháng 11-2025 và hoàn thành trước ngày 30-4-2027.

Dự án đường trục chính Vũng Tàu (đoạn từ nút giao ĐT994 đến vòng xoay đường 51B, 51C) có tổng vốn gần 2.000 tỉ đồng thi công từ tháng 6-2025, dự kiến hoàn thành tháng 8-2026. Công tác giải phóng mặt bằng đạt hơn 81% diện tích, trong đó hơn 17,7 ha đã được bàn giao, tạo thuận lợi cho thi công nền đường và cầu vượt. Đại diện Ban Quản lý Dự án chuyên ngành giao thông và dân dụng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho hay hiện các nhà thầu đang tập trung thi công nền đường, cọc khoan nhồi và cầu vượt để bảo đảm tiến độ. Khó khăn lớn nhất vẫn là việc bàn giao mặt bằng không đồng bộ tại một số vị trí, ảnh hưởng đến tiến độ thi công liên tục của tuyến. "Chúng tôi đang phối hợp với chính quyền các địa phương tăng cường vận động, tháo gỡ vướng mắc trong công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư để bàn giao mặt bằng sạch cho nhà thầu trong năm nay" - đại diện ban quản lý cho biết.