Đẩy nhanh 3 dự án kết nối đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Vùng miền Đông Nam Bộ

Đẩy nhanh 3 dự án kết nối đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu

Bài và ảnh: Ngọc Giang

Nhóm các dự án thuộc tuyến kết nối bao gồm 3 dự án trọng điểm, có tổng vốn đầu tư hơn 13.800 tỉ đồng từ ngân sách

Ban Quản lý Dự án chuyên ngành giao thông và dân dụng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (nay thuộc TP HCM) cho biết đang tập trung triển khai nhóm các dự án thuộc tuyến kết nối vào đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu (dự án thành phần 2).

Nhóm các dự án thuộc tuyến kết nối bao gồm 3 dự án trọng điểm, có tổng vốn đầu tư hơn 13.800 tỉ đồng từ ngân sách, đang bước vào giai đoạn tăng tốc thi công và hoàn thiện công tác giải phóng mặt bằng. Ba dự án là những tuyến đường chiến lược, không chỉ phục vụ khai thác đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu mà còn mở rộng không gian phát triển cho toàn khu vực phía Đông TP HCM, tạo động lực mới cho đô thị - công nghiệp - cảng biển và du lịch ven biển.

Trong đó, dự án đường nối vào cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu (từ Quốc lộ 56 đến nút giao Vũng Vằn) có tổng vốn hơn 6.707 tỉ đồng, thực hiện giai đoạn 2023-2027. Đến nay, 430 trong số 508 hộ dân, tổ chức đã bàn giao mặt bằng; còn 78 trường hợp đang tiếp tục được vận động, hỗ trợ để bàn giao trong thời gian sớm nhất. Hiện gói thầu số 34, khởi công ngày 8-4-2025, dự kiến hoàn thành tháng 11-2026; nhà thầu đang thi công nền đường, thoát nước và hệ thống cầu cạn. Gói thầu số 35, khởi công tháng 6-2025, tiến độ thi công các hạng mục cầu, dầm Super T và đường công vụ cơ bản bảo đảm theo kế hoạch.

Đẩy nhanh 3 dự án kết nối đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu - Ảnh 1.

Dự án đường nối cao tốc đoạn từ Quốc lộ 56 tới nút giao Vũng Vằn đang được đẩy nhanh tiến độ

Dự án đường nối vào cao tốc từ nút giao Vũng Vằn đến đường ven biển ĐT994 có tổng mức đầu tư hơn 5.193 tỉ đồng, khởi công cuối năm 2024. Công tác giải phóng mặt bằng cơ bản hoàn thành: xã Long Điền đã bàn giao toàn bộ 23,36 ha (100%), phường Phước Thắng đã giao hơn 80% mặt bằng. Hiện công trường đang thi công xử lý nền đất yếu, đắp cát, khoan cọc nhồi và các hạng mục cầu vượt nút giao ĐT994. Hai gói thầu xây lắp của dự án đang được triển khai, trong đó gói thầu số 30 dự kiến khởi công tháng 11-2025 và hoàn thành trước ngày 30-4-2027.

Dự án đường trục chính Vũng Tàu (đoạn từ nút giao ĐT994 đến vòng xoay đường 51B, 51C) có tổng vốn gần 2.000 tỉ đồng thi công từ tháng 6-2025, dự kiến hoàn thành tháng 8-2026. Công tác giải phóng mặt bằng đạt hơn 81% diện tích, trong đó hơn 17,7 ha đã được bàn giao, tạo thuận lợi cho thi công nền đường và cầu vượt. Đại diện Ban Quản lý Dự án chuyên ngành giao thông và dân dụng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho hay hiện các nhà thầu đang tập trung thi công nền đường, cọc khoan nhồi và cầu vượt để bảo đảm tiến độ. Khó khăn lớn nhất vẫn là việc bàn giao mặt bằng không đồng bộ tại một số vị trí, ảnh hưởng đến tiến độ thi công liên tục của tuyến. "Chúng tôi đang phối hợp với chính quyền các địa phương tăng cường vận động, tháo gỡ vướng mắc trong công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư để bàn giao mặt bằng sạch cho nhà thầu trong năm nay" - đại diện ban quản lý cho biết.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo