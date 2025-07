Đẩy nhanh các dự án đường cao tốc

Ngày 8-7, ông Trương Công Thái, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk, cho biết vừa có văn bản chỉ đạo xử lý dứt điểm các tồn tại, vướng mắc liên quan đến Dự án thành phần đoạn Chí Thạnh - Vân Phong và Dự án thành phần 2, 3 thuộc Dự án xây dựng đường bộ cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột giai đoạn 1.

Tuyến cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột: Chậm do mưa nhiều!

Dự án đường bộ cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột giai đoạn 1 là dự án giao thông trọng điểm, có kế hoạch hoàn thành trong năm 2025, bảo đảm tiến độ theo đợt thi đua cao điểm "500 ngày đêm thi đua hoàn thành 3.000 km đường bộ cao tốc" do Thủ tướng Chính phủ phát động.

Tuy nhiên, tại Dự án thành phần 3, tính đến ngày 2-7, giá trị xây lắp mới đạt gần 55%, khối lượng xây lắp tiếp tục chậm so với kế hoạch gần 26%.

Chiều 8-7, theo ghi nhận của phóng viên, dù chỉ còn chưa đầy 2 tháng nữa là tới thời hạn cam kết hoàn thành dự án nhưng nhiều gói thầu tại Dự án thành phần 3 còn ngổn ngang. Tại khu vực đường cao tốc giao với đường tránh Đông Buôn Ma Thuột một số máy móc đang lu lèn mặt đường; mương nước, lan can chưa được xây dựng.

Gói thầu tại dự án đường bộ cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột chậm tiến độ 36% so với cam kết. Ảnh: CAO NGUYÊN

Trước tình hình này, UBND tỉnh Đắk Lắk yêu cầu Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp phát triển nông thôn tỉnh Đắk Lắk (gọi tắt là Ban Quản lý dự án Đắk Lắk) khẩn trương rà soát, xử lý dứt điểm các tồn tại, đáp ứng tiến độ theo yêu cầu; đồng thời làm rõ nguyên nhân chậm tiến độ cũng như trách nhiệm của các tập thể, cá nhân liên quan.

Theo báo cáo của Ban Quản lý dự án Đắk Lắk, nguyên nhân khách quan dẫn đến chậm tiến độ là do mưa nhiều, biến động giá và khan hiếm nguồn cát. Về nguyên nhân chủ quan, cơ quan này cho rằng một số nhà thầu chưa chủ động tăng cường nhân lực, máy móc để khắc phục những công việc đã bị chậm tiến độ.

Về việc làm rõ trách nhiệm của cá nhân, tập thể, Ban Quản lý dự án Đắk Lắk chỉ ra một số đơn vị như: Trung tâm Phát triển quỹ đất, Ban Quản lý dự án huyện Krông Pắk (cũ), Sở Nông nghiệp và Môi trường.

Tuyến cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu: Thông rồi nằm chờ

Dự án thành phần 3 thuộc tuyến đường bộ cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, đoạn đi qua địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ (nay thuộc TP HCM) có chiều dài 19,5 km, điểm đầu kết nối với dự án thành phần 2 của tỉnh Đồng Nai, điểm cuối nối Quốc lộ 56. Tổng vốn đầu tư của dự án hơn 4.963 tỉ đồng và được khởi công từ tháng 6-2023. Tuyến đường có 11 cầu và 1 hầm chui dân sinh, được chia thành nhiều gói thầu thi công. Ngày 19-4-2025, dự án đã tổ chức thông xe kỹ thuật, đánh dấu cột mốc quan trọng trong tiến độ thực hiện. Tuy nhiên, tuyến vẫn chưa được phép đưa vào khai thác chính thức do chưa bảo đảm đầy đủ các yếu tố an toàn giao thông và hệ thống kết nối phụ trợ chưa hoàn thiện.

Theo ghi nhận của phóng viên hồi đầu tháng 7-2025, phần mặt đường chính đã được thảm nhựa hoàn chỉnh, các hệ thống cảnh báo an toàn giao thông đã được lắp đặt đầy đủ. Tuy vậy, cả tuyến vẫn đang bị ảnh hưởng bởi 4 cầu vượt chưa thi công xong. Một số cầu vượt trong số này nằm trên trục đường chính có mật độ lưu thông cao, việc chưa hoàn thiện đồng nghĩa với nguy cơ mất an toàn nếu cho phép phương tiện lưu thông qua tuyến. Vì vậy, để bảo đảm an toàn, đơn vị thi công đã khóa các tuyến đường dẫn vào đường cao tốc.

Các đơn vị chức năng cho biết đang khẩn trương phối hợp để hoàn thiện những hạng mục còn lại, đặc biệt là các cầu vượt quan trọng, nhằm sớm đưa tuyến vào khai thác đúng kế hoạch. Dự kiến cuối tháng 7-2025, phần đường và nút giao Hội Bài - Châu Pha sẽ cơ bản hoàn thiện, riêng phần cầu đang đạt đúng tiến độ.

Miền Tây: Tăng tốc, triển khai nhiều mũi thi công

Ban Quản lý Dự án Mỹ Thuận cho biết Dự án xây dựng đường bộ cao tốc đoạn Cần Thơ - Cà Mau (được chia làm 2 dự án thành phần gồm: đoạn Cần Thơ - Hậu Giang; Hậu Giang - Cà Mau) cũng dự kiến hoàn thành trong tháng 12-2025. Đến giữa tháng 6-2025, sản lượng thi công đạt hơn 66,2/70% kế hoạch. Để hoàn thành dự án trước ngày 19-12-2025, Ban Quản lý Dự án Mỹ Thuận đã chỉ đạo nhà thầu lập lại tiến độ thi công, huy động bổ sung vật tư, máy móc thiết bị để triển khai thi công cuốn chiếu, làm ngày làm đêm. Đến nay, tiến độ cơ bản bám theo kế hoạch đề ra. Tuy nhiên, còn một số đơn vị rất chậm về thi công lẫn huy động máy móc, nhân công, vật liệu cho các hạng mục.

Dự án đường cao tốc Lộ Tẻ - Rạch Sỏi có chiều dài toàn tuyến khoảng 51,5 km, dự kiến hoàn thành ngày 6-9-2025. Liên danh Công ty CP Hải Đăng - Công ty CP Công trình giao thông Sài Gòn trúng gói thầu xây lắp với giá 608,129 tỉ đồng.

Đại diện liên danh thi công cho biết đang phấn đấu hoàn thành dự án trong tháng 7-2025. "Chúng tôi triển khai đồng thời 22 mũi thi công, gồm: 3 mũi thi công cào bóc tái chế, 3 mũi thi công thảm bê-tông nhựa, 12 mũi thi công bản quá độ cống và 4 mũi thi công mở rộng làn dừng khẩn cấp trên toàn bộ công trường. Sản lượng thực hiện của dự án đến nay đạt gần 50% giá trị hợp đồng" - đại diện liên danh này cho biết.

Theo Bộ Xây dựng, hiện đã đưa vào khai thác thêm một số đoạn tuyến thuộc 6 dự án thành phần đường cao tốc Bắc - Nam phía Đông, nâng tổng chiều dài đường bộ cao tốc đã khai thác trên cả nước lên 2.268 km.

Đẩy tiến độ dự án hiện hữu, khởi công dự án mới Tại Hội nghị đánh giá kết quả công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2025 của Bộ Xây dựng vào chiều 7-7, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh đánh giá mục tiêu hoàn thành 3.000 km đường bộ cao tốc ghi nhận những tín hiệu khả quan. Một số dự án tiến độ chậm nhất, sản lượng đã đạt 30% - 40%. Riêng 14 dự án do Bộ Xây dựng làm cơ quan chủ quản, có 10 dự án đạt sản lượng 72% - 95%; 4 dự án đã đạt 58% đến hơn 70%. "Trên đà kết quả đạt được, các chủ đầu tư, nhà thầu phải vào cuộc quyết liệt, hoàn thành bằng được các đầu việc theo tiến độ yêu cầu" - Bộ trưởng Trần Hồng Minh chỉ đạo. Để hoàn thành nhiệm vụ được giao và góp phần thực hiện thành công mục tiêu tăng trưởng GDP 8% trở lên trong năm 2025, Bộ trưởng Trần Hồng Minh yêu cầu Cục Kinh tế Quản lý đầu tư xây dựng theo dõi sát tiến độ các dự án, đặc biệt là các dự án khởi công, hoàn thành trong năm 2025; trong đó lưu ý đặc biệt các dự án khởi công, hoàn thành dịp chào mừng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2-9. Cục Đường bộ Việt Nam tăng cường theo dõi, kiểm tra, giám sát việc triển khai các dự án do địa phương làm cơ quan chủ quản, kịp thời tham mưu bộ báo cáo Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo điều hành, đáp ứng tiến độ đề ra; hoàn thành các thủ tục để khởi công dự án Dầu Giây - Tân Phú, Mỹ An - Cao Lãnh, TP HCM - Trung Lương - Mỹ Thuận trong tháng 8-2025.