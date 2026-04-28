HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

Đẩy nhanh lộ trình khám sức khỏe định kỳ toàn dân

N.Dung

(NLĐO) - Từ 2026, người dân được khám sức khỏe định kỳ miễn phí mỗi năm một lần, gắn sổ sức khỏe điện tử, ưu tiên nhóm yếu thế, hướng tới bao phủ toàn dân.

Bộ Y tế đang xây dựng Chỉ thị của Thủ tướng về triển khai khám sức khỏe định kỳ hoặc sàng lọc ít nhất mỗi năm một lần cho người dân, hướng tới bao phủ toàn dân từ năm 2026.

Người lao động được ưu tiên khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí.

Theo Bộ Y tế, chủ trương này nhằm cụ thể hóa Nghị quyết 72 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, trong đó yêu cầu tổ chức khám sức khỏe định kỳ hoặc sàng lọc miễn phí hằng năm, gắn với lập sổ sức khỏe điện tử để quản lý theo vòng đời.

Hiện việc khám sức khỏe định kỳ, sàng lọc bệnh đã được triển khai tại một số địa phương nhưng chưa đồng bộ, chưa bao phủ toàn dân; dữ liệu sức khỏe còn phân tán, chưa hình thành hệ thống theo dõi liên tục.

Dự thảo tập trung giao trách nhiệm cho các bộ, ngành, địa phương trong tổ chức khám sức khỏe định kỳ, sàng lọc miễn phí; yêu cầu bố trí nguồn lực, bảo đảm triển khai đồng bộ trên phạm vi cả nước.

Tại cuộc họp mới đây, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan yêu cầu các đơn vị khẩn trương rà soát, hoàn thiện dự thảo, đồng thời bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp và khả thi.

Theo định hướng, từ năm 2026, người dân được khám sức khỏe định kỳ hoặc sàng lọc miễn phí ít nhất mỗi năm một lần, từng bước hình thành hệ thống quản lý sức khỏe liên tục, góp phần phát hiện sớm bệnh, giảm chi phí điều trị và nâng cao chất lượng dân số.

Hiện dự thảo Nghị định hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phòng bệnh do Bộ Y tế xây dựng đang được lấy ý kiến. Theo đề xuất, người dân được khám sức khỏe ít nhất mỗi năm một lần theo hướng dẫn chuyên môn, triển khai theo lộ trình ưu tiên các nhóm yếu thế, dễ bị tổn thương và khu vực khó khăn, sau đó mở rộng dần.

Từ năm 2026, chính sách ưu tiên người cao tuổi, người khuyết tật, hộ nghèo, cận nghèo, người có công, người mắc bệnh mạn tính và người sống tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, khu vực có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn, xã đảo, đặc khu. Các nhóm còn lại dự kiến được mở rộng từ năm 2028.

Đẩy nhanh lộ trình khám sức khỏe định kỳ toàn dân - Ảnh 2.

Người dân được khám, tư vấn miễn phí tại Ngày Sức khỏe toàn dân

Người lao động thuộc diện điều chỉnh của pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động tiếp tục thực hiện khám sức khỏe theo quy định hiện hành. Các đối tượng khác được khám định kỳ, sàng lọc miễn phí ít nhất mỗi năm một lần theo lộ trình.

Việc tổ chức thực hiện tại các cơ sở khám chữa bệnh đủ điều kiện hoặc theo hình thức lưu động. Kinh phí từ ngân sách nhà nước, quỹ BHYT và các nguồn hợp pháp khác, bảo đảm công khai, minh bạch.

Chính quyền địa phương có trách nhiệm xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai; căn cứ điều kiện thực tế có thể mở rộng đối tượng, danh mục dịch vụ, đồng thời bảo đảm nguồn lực thực hiện.

Bộ Y tế dự kiến khoảng 24 triệu người lao động được khám sức khỏe định kỳ và khoảng 20 triệu người thuộc nhóm ưu tiên. Năm 2026, khoảng 50% dân số có thể được khám sức khỏe và sàng lọc bệnh. Chương trình sẽ tiếp tục mở rộng trong năm 2027, hướng tới bao phủ toàn dân từ năm 2028.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo