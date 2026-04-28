Đẩy nhanh lộ trình khám sức khỏe định kỳ toàn dân

Bộ Y tế đang xây dựng Chỉ thị của Thủ tướng về triển khai khám sức khỏe định kỳ hoặc sàng lọc ít nhất mỗi năm một lần cho người dân, hướng tới bao phủ toàn dân từ năm 2026.

Người lao động được ưu tiên khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí.

Theo Bộ Y tế, chủ trương này nhằm cụ thể hóa Nghị quyết 72 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, trong đó yêu cầu tổ chức khám sức khỏe định kỳ hoặc sàng lọc miễn phí hằng năm, gắn với lập sổ sức khỏe điện tử để quản lý theo vòng đời.

Hiện việc khám sức khỏe định kỳ, sàng lọc bệnh đã được triển khai tại một số địa phương nhưng chưa đồng bộ, chưa bao phủ toàn dân; dữ liệu sức khỏe còn phân tán, chưa hình thành hệ thống theo dõi liên tục.

Dự thảo tập trung giao trách nhiệm cho các bộ, ngành, địa phương trong tổ chức khám sức khỏe định kỳ, sàng lọc miễn phí; yêu cầu bố trí nguồn lực, bảo đảm triển khai đồng bộ trên phạm vi cả nước.

Tại cuộc họp mới đây, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan yêu cầu các đơn vị khẩn trương rà soát, hoàn thiện dự thảo, đồng thời bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp và khả thi.

Theo định hướng, từ năm 2026, người dân được khám sức khỏe định kỳ hoặc sàng lọc miễn phí ít nhất mỗi năm một lần, từng bước hình thành hệ thống quản lý sức khỏe liên tục, góp phần phát hiện sớm bệnh, giảm chi phí điều trị và nâng cao chất lượng dân số.

Hiện dự thảo Nghị định hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phòng bệnh do Bộ Y tế xây dựng đang được lấy ý kiến. Theo đề xuất, người dân được khám sức khỏe ít nhất mỗi năm một lần theo hướng dẫn chuyên môn, triển khai theo lộ trình ưu tiên các nhóm yếu thế, dễ bị tổn thương và khu vực khó khăn, sau đó mở rộng dần.

Từ năm 2026, chính sách ưu tiên người cao tuổi, người khuyết tật, hộ nghèo, cận nghèo, người có công, người mắc bệnh mạn tính và người sống tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, khu vực có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn, xã đảo, đặc khu. Các nhóm còn lại dự kiến được mở rộng từ năm 2028.

Người lao động thuộc diện điều chỉnh của pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động tiếp tục thực hiện khám sức khỏe theo quy định hiện hành. Các đối tượng khác được khám định kỳ, sàng lọc miễn phí ít nhất mỗi năm một lần theo lộ trình.

Việc tổ chức thực hiện tại các cơ sở khám chữa bệnh đủ điều kiện hoặc theo hình thức lưu động. Kinh phí từ ngân sách nhà nước, quỹ BHYT và các nguồn hợp pháp khác, bảo đảm công khai, minh bạch.

Chính quyền địa phương có trách nhiệm xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai; căn cứ điều kiện thực tế có thể mở rộng đối tượng, danh mục dịch vụ, đồng thời bảo đảm nguồn lực thực hiện.

Bộ Y tế dự kiến khoảng 24 triệu người lao động được khám sức khỏe định kỳ và khoảng 20 triệu người thuộc nhóm ưu tiên. Năm 2026, khoảng 50% dân số có thể được khám sức khỏe và sàng lọc bệnh. Chương trình sẽ tiếp tục mở rộng trong năm 2027, hướng tới bao phủ toàn dân từ năm 2028.