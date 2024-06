Đẩy nhanh tiến độ dự án 500 KV mạch 3

Theo Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), trong những ngày cuối tháng 5-2024, thời tiết nắng nóng tái diễn ở nhiều khu vực của cả 3 miền, làm mức tiêu thụ điện toàn quốc tăng cao kỷ lục. Đến nay, việc cung ứng điện vẫn được bảo đảm, song vẫn đối mặt với không ít thách thức trong mùa hè nắng nóng năm 2024, khi thời tiết đã và đang có xu thế bất lợi.



Nhiều giải pháp bảo đảm cung ứng điện

Trung tâm Điều độ Hệ thống điện quốc gia (A0) cho biết lần đầu tiên, tiêu thụ điện toàn quốc trong ngày vượt 1 tỉ KWh vào ngày 28-5 do thời tiết nắng nóng gay gắt, oi bức tái diễn ở cả 3 miền. Riêng miền Bắc, những ngày gần đây thời tiết khá oi bức nhưng chưa phải đợt nóng đỉnh điểm. Cơ quan điều tiết điện lực dự báo nhu cầu sử dụng điện còn tiếp tục gia tăng, tạo áp lực về cung cấp điện trong những đợt nóng cao điểm trong thời gian tới.

Khu vực miền Bắc đã bước vào cao điểm hè, cảm giác oi nóng ngột ngạt liên tục tiếp diễn. Qua theo dõi, lượng điện tiêu thụ của TP Hà Nội liên tục tăng và đạt mức cao nhất trong lịch sử. Tổng Công ty Điện lực TP Hà Nội (EVN HANOI) cho biết sản lượng điện toàn thành phố ngày 27-5 chỉ ở mức 75,3 triệu KWh thì đến ngày 28-5 đã lên tới mức 98,7 triệu KWh (tăng 24,8%). Không dừng lại, ngày 29-5 đã đạt 102,8 triệu KWh - cao nhất trong lịch sử. Công suất đỉnh cũng được thiết lập lúc 14 giờ 30 phút ngày 29-5 đạt 4.891 MW.

Báo cáo trước đó của A0 cũng dự báo trong cao điểm mùa khô năm nay, từ tháng 4 đến tháng 7-2024, nhu cầu công suất điện tại miền Bắc cao nhất có thể đạt 27.481 MW, tăng 17% so với kỷ lục vận hành cùng kỳ năm 2023. Trong khi đó, tổng sản lượng điện sản xuất và nhập khẩu của hệ thống điện miền Bắc giai đoạn này chỉ tăng 10% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt khoảng 52,3 tỉ KWh.

Để bảo đảm cung cấp điện năm 2024 và giai đoạn tiếp theo, EVN cho biết đang thực hiện đồng bộ các giải pháp về điều hành tối ưu hệ thống điện, thị trường điện, tăng cường nhập khẩu điện, đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng, vận động khách hàng sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả.

Dù có khó khăn do yếu tố thời tiết bất lợi, song Bộ Công Thương cho biết hệ thống điện quốc gia về cơ bản sẽ đáp ứng đủ điện cho phát triển kinh tế - xã hội và nhu cầu của nhân dân trong hầu hết thời gian trong năm 2024. Cơ sở của điều này là việc chủ động trong chuẩn bị cung ứng nhiên liệu cho sản xuất điện.

Tổng lượng nước hiện có trong các hồ thủy điện quy đổi ra sản lượng điện là khoảng 11,3 tỉ KWh, đây là nguồn dự phòng về điện năng cho thời gian cao điểm sắp tới. Miền Trung và miền Nam đáp ứng được cân bằng công suất. Tuy nhiên, miền Bắc tiềm ẩn rủi ro thiếu hụt công suất đỉnh, đặc biệt trong các tháng nắng nóng cao điểm từ tháng 6 đến tháng 8 trong trường hợp các yếu tố bất lợi xuất hiện đồng thời.

Thi công dự án đường dây 500 KV mạch 3. (Ảnh do EVN cung cấp)

Gấp rút trên đường dây 500 KV

Bên cạnh các giải pháp về huy động tối ưu các nguồn điện, việc đẩy nhanh tiến độ để đưa dự án đường dây 500 KV mạch 3 Quảng Trạch (Quảng Bình) - Phố Nối (Hưng Yên) đi vào vận hành, hệ thống điện miền Bắc sẽ được bổ sung công suất, điện năng từ miền Trung và miền Nam.

Dự án này bao gồm 4 dự án thành phần có tổng chiều dài khoảng 519 km, đi qua 9 tỉnh. Thời gian qua, EVN, Tổng Công ty Truyền tải điện quốc gia (EVNNPT) đã huy động gần 10.000 cán bộ, kỹ sư, công nhân lao động làm việc 3 ca, 4 kíp, "xuyên lễ, xuyên Tết, xuyên ngày nghỉ" tại các công trường ở các tỉnh có đường dây đi qua. Những ngày gần đây, hơn 1.500 cán bộ, kỹ sư, công nhân tay nghề cao chi viện, hỗ trợ cho lực lượng thi công trên các công trường.

Là địa bàn đường dây 500 KV mạch 3 đi qua, đến nay tỉnh Thanh Hóa đã hoàn thành toàn bộ công tác giải phóng mặt bằng, bàn giao mặt bằng sạch 299 vị trí chân móng cột và 137 khoảng néo. Hợp phần dự án đường dây 500 KV Quỳnh Lưu - Thanh Hóa đã hoàn thành đúc móng 166 vị trí (100%); hoàn thành lắp dựng và đã bàn giao tổng 111 cột thép, đang triển khai lắp dựng 57 cột thép. Tuyến đường dây 500 KV Thanh Hóa - Nam Định 1, các nhà thầu đã hoàn thành việc lắp dựng cột và đang tổ chức thi công kéo dây tại nhiều vị trí khoảng néo.

Ông Lê Thế Hạnh, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Phương Hạnh (nhà thầu thi công lắp dựng cột đường dây 500 KV đoạn Nam Định 1 - Thanh Hóa), cho biết đến nay đơn vị đã hoàn thành 63/67 vị trí cột và đang tiến hành việc kéo dây điện trên tuyến.

"Việc kéo dây đang thực hiện dù thời tiết nắng nóng gay gắt, mưa bất chợt. Công nhân, người lao động đã nỗ lực làm việc không ngừng nghỉ. Đơn vị đang thực hiện việc kéo dây qua Quốc lộ 1A và cao tốc Mai Sơn - Quốc lộ 45. Đây là những vị trí kéo dây rất khó khăn, có phương tiện giao thông qua lại nhiều, đặc biệt là Quốc lộ 1A có cả đường sắt chạy qua" - ông Hạnh thông tin.

Cũng theo ông Hạnh, ngoài 2 vị trí trên, việc kéo dây qua sông Mã cũng là một thử thách lớn đối với đơn vị, bởi đoạn này đi qua sông, lại có khoảng néo dài nên đơn vị sẽ tiến hành kéo trong tháng 6 và đang chờ Cục Đường thủy cấp phép sẽ bắt tay ngay vào công việc, đồng thời sẽ hoàn thành, bàn giao công trình trước ngày 30-6.

Chạy đua với 28 ngày còn lại

Theo báo cáo mới nhất của EVNNPT, tính đến 9 giờ ngày 3-6, các dự án đường dây 500 KV mạch 3 đã hoàn thành 1.171/1.177 vị trí móng, hoàn thành và đang dựng 780/1.177 cột, đã hoàn thành và đang kéo dây 44 khoảng néo; toàn tuyến đã bàn giao hơn 780/1.177 cột thép.

Ông Nguyễn Tuấn Tùng, Chủ tịch HĐTV EVNNPT, cho biết thời gian thi công còn lại của dự án còn chỉ 28 ngày, đơn vị sẽ tiếp tục đôn đốc các nhà thầu cung cấp vật tư thiết bị sớm đưa đến công trường. Cùng với đó, chỉ đạo các nhà thầu thi công 3 ca, 4 kíp, vượt nắng thắng mưa, với mục tiêu ngày 20-6 hoàn thành nghiệm thu và đóng điện trước ngày 30-6.

Tại buổi kiểm tra ở địa bàn tỉnh Nghệ An mới đây, Chủ tịch HĐTV EVN Đặng Hoàng An đề nghị các nhà thầu cần tập trung cao độ, ưu tiên nguồn nhân lực, máy móc, phương tiện cho dự án; đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ trong đầu tư xây dựng để rút ngắn thời gian thi công. Đặc biệt, trong quá trình thi công phải bảo đảm tuyệt đối an toàn con người, thiết bị.

Để bảo đảm dự án về đích đúng hẹn 30-6 như mục tiêu đã đề ra, Thủ tướng vừa có công điện về việc huy động các nguồn lực của địa phương để bảo đảm hậu cần và tăng cường hỗ trợ thi công công trình đường dây 500 KV mạch 3. Thủ tướng yêu cầu Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND các tỉnh chỉ đạo các cấp chính quyền địa phương, các cơ quan liên quan huy động các nguồn lực sẵn có, hỗ trợ tối đa, tạo mọi điều kiện để các chủ đầu tư, nhà thầu, đơn vị thi công tổ chức tốt nhất công việc.

Huy động tối đa máy móc, nhân công Đối với tỉnh Nghệ An, dự án đường dây 500 KV mạch 3 đi qua có tổng chiều dài gần 100 km. Hiện tại, các đơn vị thi công hoàn thành 200/202 vị trí móng, dựng xong 54 vị trí cột và đang dựng 21 vị trí cột. Trong những ngày đầu tháng 6, giữa cái nắng đầu mùa như đổ lửa, trên các công trình xây dựng tại Nghệ An, các công nhân và kỹ sư đang hối hả thi công. Bên cạnh sự nỗ lực của chủ đầu tư, nhà thầu thì chính quyền các cấp luôn tạo điều kiện thuận lợi nhất để dự án sớm hoàn thành. Ông Nguyễn Đức Trung, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, cho biết thời gian qua, Nghệ An đã phối hợp với chủ đầu tư thực hiện nghiêm "4 tại chỗ" theo chỉ đạo của Thủ tướng, huy động tối đa máy móc, nhân công, vật liệu, hậu cần để giúp các nhà thầu thi công dự án đường dây 500 KV mạch 3. Đ.Ngọc