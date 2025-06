Đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công

Sở Tài chính tỉnh Cà Mau cho biết tổng kế hoạch đầu tư công năm 2025 của tỉnh là 6.396,957 tỉ đồng. Tính đến ngày 20-5, tỉnh Cà Mau đã giải ngân đạt hơn 1.530 tỉ đồng, bằng 23,9% kế hoạch.

Nhiều khó khăn, vướng mắc

Năm 2025, Cà Mau có 15 danh mục dự án sử dụng vốn đầu tư công do tỉnh quản lý được xác định là dự án trọng điểm, quan trọng. Tuy nhiên, theo Sở Tài chính tỉnh Cà Mau, việc giải ngân vốn đầu tư công của tỉnh đang gặp phải một số khó khăn, vướng mắc. Cụ thể là tiến độ thực hiện một số dự án lớn, quan trọng của tỉnh còn chậm; một số dự án vừa mới cho tạm ứng hợp đồng vào cuối năm 2024 nên đầu năm 2025 chưa có khối lượng để giải ngân, như: Dự án Đầu tư xây dựng Bệnh viện Đa khoa Cà Mau quy mô 1.200 giường; Dự án Đầu tư xây dựng khu tái định cư khóm 6B, thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời… Ngoài ra, một số dự án khởi công mới có kế hoạch vốn lớn đang triển khai thủ tục để đủ điều kiện khởi công; vốn thực hiện 3 Chương trình mục tiêu quốc gia (399,715 tỉ đồng) còn lại chưa phân bổ chi tiết khoảng 31% kế hoạch vốn do Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND huyện Trần Văn Thời, UBND các xã chưa hoàn thành thủ tục phê duyệt dự án và trình phân khai danh mục chi tiết theo quy định…

Cần Thơ đang đẩy nhanh thi công tuyến cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng đoạn qua địa bàn thành phố .Ảnh: CA LINH

Theo UBND TP Cần Thơ, Thủ tướng giao tổng kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách năm 2025 của thành phố là hơn 12.097,7 tỉ đồng. Trong đó, vốn ngân sách địa phương là 5.833,6 tỉ đồng và vốn ngân sách trung ương là 6.264 tỉ đồng. Đến ngày 31-3, thành phố đã phân bổ chi tiết 10.443,3 tỉ đồng và đạt kết quả giải ngân là 931,3 tỉ đồng, tương đương 8,9% kế hoạch vốn được UBND thành phố giao chi tiết và đạt 7,7% kế hoạch vốn Thủ tướng giao. Hiện tại, thành phố đang triển khai nhiều dự án quan trọng sử dụng vốn ngân sách trung ương, bao gồm 7 dự án lĩnh vực giao thông đã bố trí 6.107,4 tỉ đồng và 2 dự án lĩnh vực y tế được bố trí 156,6 tỉ đồng. Đối với dự án sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương, thành phố đã thực hiện phân bổ 1.670,8 tỉ đồng cho 17 dự án có tổng mức đầu tư trên 100 tỉ đồng.

Công nhân khẩn trương làm việc tại Dự án Đầu tư xây dựng Bệnh viện Đa khoa Cà Mau .Ảnh: VÂN DU

Tương tự, năm 2025, tổng kế hoạch vốn đầu tư công tỉnh Bạc Liêu được Thủ tướng Chính phủ giao là 4.349 tỉ đồng. Đến nay, toàn tỉnh mới giải ngân được 852,4 tỉ đồng, đạt 19,6% so với kế hoạch. Theo ông Huỳnh Công Quân, Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Bạc Liêu, kết quả giải ngân vốn đầu tư công trong 5 tháng đầu năm 2025 của tỉnh cao hơn mức trung bình với cả nước. Tuy nhiên, chưa đạt so với kế hoạch đặt ra vì nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan. "Một số dự án nhà thi công đã có khối lượng thi công từng hạng mục nhưng chưa quan tâm làm thủ tục thanh toán. Nguồn cung cấp nguyên vật liệu hạn chế, giá nhiều nguyên vật liệu tăng đột biến so với thời điểm mời thầu làm tăng chi phí dự án dẫn đến ảnh hưởng không nhỏ tới tiến độ thi công của các dự án" - ông Quân chia sẻ.

Tiêu chí xếp loại cuối năm của cán bộ, công chức

Ông Nguyễn Đức Thánh, Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Cà Mau, cho biết để đẩy nhanh giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2025, sở đã đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo các đơn vị triển khai thực hiện một số nội dung như: thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh, chủ tịch UBND các huyện… cần nâng cao tinh thần trách nhiệm cũng như tiếp tục chỉ đạo tổ chức thực hiện nghiêm túc, quyết liệt, đồng bộ và có hiệu quả các nhiệm vụ. Đồng thời, chủ động xử lý, tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến thực hiện các dự án đầu tư công. Thực hiện cơ chế phân công, giao nhiệm vụ, phối hợp rõ ràng, cụ thể về thẩm quyền và trách nhiệm giữa các bộ phận chuyên môn của các đơn vị bảo đảm không để gián đoạn do thực hiện chủ trương sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính trên địa bàn tỉnh. Gắn trách nhiệm của người đứng đầu các đơn vị và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh về kết quả giải ngân cũng như hiệu quả đầu tư các dự án.

Theo ông Huỳnh Công Quân, thời gian tới, để đẩy nhanh giải ngân kế hoạch đầu tư công thì ngành chức năng tỉnh Bạc Liêu sẽ tiếp tục tăng cường công tác phối hợp giữa các đơn vị trong xử lý hồ sơ, thủ tục với tinh thần không né tránh, không đùn đẩy trách nhiệm và phải xử lý dứt điểm các vấn đề theo thẩm quyền.

Trong khi đó, để hoàn thành nhiệm vụ giải ngân vốn đầu tư công, ông Trương Cảnh Tuyên, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, đề nghị các sở, ngành, địa phương cần tập trung khắc phục các nguyên nhân chủ quan như: năng lực của một số chủ đầu tư còn hạn chế, thiếu cập nhật thường xuyên các quy định mới từ đó các hồ sơ, thủ tục đầu tư dự án thực hiện trình cấp thẩm quyền chưa đầy đủ, không đạt theo yêu cầu phải điều chỉnh nhiều lần, kéo dài thời gian. Đồng thời, kịp thời thay thế, điều chuyển xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, cản trở, làm việc cầm chừng, né tránh, đùn đẩy, sợ trách nhiệm, để trì trệ, làm chậm tiến độ giao vốn, giải ngân vốn, không đáp ứng yêu cầu công việc được giao. Phấn đấu tỉ lệ giải ngân năm 2025 đạt tối thiểu 95% kế hoạch được giao. "Tỉ lệ giải ngân là một trong các tiêu chí quan trọng để xem xét đánh giá, xếp loại cuối năm đối với cán bộ, công chức, viên chức" - Chủ tịch UBND TP Cần Thơ nhấn mạnh.

Tại cuộc họp thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công mới đây, ông Trần Tiến Dũng, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long, cho rằng để thực hiện hoàn thành kế hoạch vốn đầu tư công năm 2025, đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2025 từ 8% trở lên thì cần phải có quyết tâm nỗ lực của cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc để khơi thông các nguồn lực. Trong đó, đặc biệt quan tâm thực hiện mục tiêu giải ngân vốn đầu tư công, kịp thời báo cáo các khó khăn, vướng mắc để tháo gỡ; đẩy mạnh công tác quyết toán vốn đầu tư các dự án hoàn thành…

Tăng cường kiểm tra, giám sát Nhằm đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, ông Nguyễn Thanh Nhàn, Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang, yêu cầu các địa phương dừng xây dựng trụ sở cấp huyện, cấp xã có trong danh mục dự kiến nhưng chưa khởi công để chờ hướng dẫn chỉ đạo về sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, tránh đầu tư lãng phí, sử dụng nguồn lực không đáp ứng yêu cầu mục tiêu. "Công tác chuẩn bị đầu tư là nhiệm vụ quan trọng, quyết định tiến độ hoàn thành các dự án, công trình. Để đạt kết quả kế hoạch giải ngân vốn đầu tư trung hạn 2021 - 2025, tỉnh Kiên Giang ưu tiên thực hiện các công trình đã hoàn tất công tác chuẩn bị đầu tư, hoàn thành bồi thường, giải phóng mặt bằng; các dự án tác động lớn đến sự phát triển của địa phương" - ông Nhàn cho biết. Cũng theo lãnh đạo UBND tỉnh Kiên Giang, để đạt mục tiêu này, UBND tỉnh đã đề ra nhiều biện pháp cụ thể, đẩy nhanh tiến độ các dự án. Bên cạnh đó là tăng cường quản lý và giám sát bằng cách xây dựng kế hoạch giải ngân chi tiết, báo cáo tiến độ theo tháng, quý; phân công lãnh đạo chịu trách nhiệm cụ thể, đưa kết quả giải ngân làm tiêu chí đánh giá nhiệm vụ. Đồng thời, tăng cường kiểm tra, giám sát tại hiện trường, bảo đảm chất lượng công trình. Khi cần thiết sẽ điều chuyển vốn từ dự án chậm sang dự án có nhu cầu, các dự án trọng điểm.