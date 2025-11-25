HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Chính trị

ĐB Trần Kim Yến đề nghị Hà Nội và TP HCM được lập cơ quan truyền thông chủ lực đa phương tiện

Văn Duẩn - Minh Chiến

(NL ĐO) - ĐB Trần Kim Yến đề nghị luật hóa quy định Hà Nội và TP HCM được thành lập cơ quan truyền thông chủ lực đa phương tiện, để có cơ sở pháp lý triển khai

Phát biểu thảo luận tại hội trường về Dự thảo luật Báo chí (sửa đổi) chiều 24-11, đại biểu (ĐB) Quốc hội Trần Kim Yến (đoàn đại biểu Quốc hội TP HCM) cho biết đã đọc và cơ bản thống nhất với Báo cáo số 492 ngày 13-11-2025 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về dự kiến tiếp thu, giải trình của cơ quan soạn thảo sau thảo luận tổ về dự luật. 

ĐB Trần Kim Yến đề nghị thành lập cơ quan truyền thông chủ lực tại Hà Nội và TP HCM - Ảnh 1.

Đại biểu Quốc hội Trần Kim Yến phát biểu tại hội trường về dự án Luật Báo chí (sửa đổi). Ảnh: Phạm Thắng

Tuy nhiên, để góp phần hoàn thiện dự thảo luật, đại biểu Trần Kim Yến đề nghị tại Điều 16, về cơ quan báo chí, ĐB thống nhất với phát biểu của đại biểu Trương Trọng Nghĩa và đại biểu Đỗ Đức Hiển cũng như các đại biểu phát biểu trước đó và xin bổ sung thêm một số ý.

Tại trang 21, 22, 23 của Báo cáo 492, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã giải trình và tiếp thu khá kỹ các ý kiến góp ý của đại biểu tại buổi thảo luận tổ hôm 23-10, trong đó có nêu Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đang tổng kết quy hoạch phát triển và quản lý báo chí. Dự kiến kiến nghị cấp có thẩm quyền tiếp tục triển khai một số quan điểm của quy hoạch, đồng thời bổ sung quan điểm mới, trong đó có nội dung về việc Hà Nội và TP HCM được thành lập cơ quan truyền thông chủ lực đa phương tiện. Trên cơ sở chỉ đạo, phê duyệt của cấp có thẩm quyền, Bộ sẽ cụ thể hóa trong Chiến lược phát triển và quản lý hệ thống báo chí". Đại biểu Trần Kim Yến cho biết cơ bản thống nhất với giải trình này, tuy nhiên bà vẫn đề xuất bổ sung nội dung và luật hóa luôn để có cơ sở pháp lý triển khai và thực hiện nghiêm túc sau đó.

Mặt khác, tại trang 32 của Báo cáo 492, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng khẳng định hiện nay báo chí có xu hướng hoạt động tích hợp đa loại hình, đa nền tảng, đa dịch vụ. Các xu hướng phát triển này đã được đánh giá kỹ lưỡng, dự thảo luật cũng đã có các quy định về chính sách của Nhà nước để phát triển báo chí trên không gian mạng, đồng thời quản lý chặt chẽ về mặt nội dung.

Như vậy, theo đại biểu Trần Kim Yến, việc điều chỉnh nội dung tại khoản 6 Điều 16 như phát biểu là cần thiết và đại biểu đề xuất viết lại như sau: "Cơ quan báo và phát thanh, truyền hình là cơ quan báo chí thuộc tỉnh ủy, thành ủy, có nhiều loại hình báo chí, sản phẩm báo chí, cơ quan báo chí trực thuộc. Một số tỉnh ủy, thành ủy có thể thành lập cơ quan báo chí theo mô hình cơ quan truyền thông chủ lực đa phương tiện theo quy định tại khoản 5 điều này".

Theo đại biểu Trần Kim Yến, việc bổ sung như trên sẽ tiếp tục hoàn thiện hành lang pháp luật, là điều kiện để các cơ quan báo, phát thanh, truyền hình, nhất là ở các đô thị đặc biệt có điều kiện phát triển, phục vụ tốt nhất cho nhu cầu xã hội, lan tỏa những thông điệp mạnh mẽ, đưa chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đến với công chúng một cách nhanh chóng, trung thực, góp phần chống lại những thông tin sai lệch, tiêu cực, tạo sự đồng thuận xã hội.

"Kính mong Ban soạn thảo nghiên cứu, cân nhắc và đưa vào điều luật để có cơ sở thực hiện sau khi tổng kết quy hoạch phát triển và quản lý báo chí" - đại biểu Trần Kim Yến bày tỏ.

ĐB Nguyễn Thị Hồng Hạnh phát biểu chiều 24-11

ĐB Nguyễn Thị Hồng Hạnh phát biểu chiều 24-11

Đề xuất cơ quan báo và phát thanh, truyền hình trực thuộc tỉnh, thành ủy có cơ quan báo chí trực thuộc

Cùng quan điểm, đại biểu Nguyễn Thị Hồng Hạnh (đoàn TP HCM) cũng đồng tình với ý kiến của một số đại biểu về việc cần phải bổ sung quy định cơ quan báo và phát thanh, truyền hình trực thuộc tỉnh, thành ủy có cơ quan báo chí trực thuộc. Ngoài các lý do như các đại biểu phân tích, việc bổ sung này còn để thống nhất quy định của cơ quan báo chí nói chung quy định tại khoản 1 Điều 16.

Thứ hai, liên quan tới giải trình của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Báo cáo số 492 về dự kiến kiến nghị cấp có thẩm quyền việc Hà Nội và TP HCM được thành lập cơ quan truyền thông chủ lực đa phương tiện. Nếu theo quan điểm giải trình của cơ quan soạn thảo nêu trên vấn đề đặt ra là cơ quan truyền thông chủ lực đa phương tiện thành lập tại Hà Nội và TP HCM là cơ quan báo chí theo khoản 5 hay khoản 6 Điều 16 dự thảo?.

Nếu thành lập theo khoản 5 thì không thể hiện đây là cơ quan thuộc tỉnh ủy, thành ủy. Nếu thành lập theo khoản 6 thì không phù hợp vì cơ quan báo chí theo khoản 6 hiện nay không có cơ quan báo chí trực thuộc.

Do đó, theo đại biểu Nguyễn Thị Hồng Hạnh, nếu cơ quan soạn thảo đã có định hướng tiếp thu như đã nêu trên, bà cũng thống nhất với ý kiến của đại biểu Đỗ Đức Hiển đó là cơ quan soạn thảo cần điều chỉnh quy định phù hợp hơn để khi triển khai chiến lược phát triển và quản lý hệ thống báo chí sẽ phù hợp với quy định của luật này.

Thứ ba, về cơ chế tổ chức và hoạt động của cơ quan báo chí và phát thanh, truyền hình thuộc tỉnh ủy, thành ủy. Tại phiên thảo luận tổ, có ý kiến đề nghị làm rõ cơ chế tổ chức và hoạt động của cơ quan báo chí này. Tại Báo cáo 492, cơ quan soạn thảo giải trình đó là cơ chế tổ chức và hoạt động của cơ quan báo và phát thanh, truyền hình đã được quy định tại Quy định số 373 ngày 23-9-2025 của Ban Bí thư. Đại biểu đề nghị cần xem xét thêm bởi vì Quy định 373 là văn bản của Đảng và cơ quan soạn thảo cần phải thể chế hóa bằng quy phạm pháp luật thông qua việc quy định ngay trong dự thảo luật này hoặc có điều khoản giao cho Chính phủ quy định chi tiết.

"Bên cạnh đó, mô hình cơ quan báo chí trong cơ quan báo chí là vấn đề mới, thực tiễn triển khai sẽ phát sinh nhiều vướng mắc liên quan đến cơ chế quản lý, quy trình về chuyên môn, việc xử lý trách nhiệm,... Do đó, dự thảo cần bổ sung những quy định nguyên tắc về mô hình cơ quan báo chí trong cơ quan báo chí. Trên cơ sở đó, nghị định của Chính phủ sẽ quy định chi tiết" - đại biểu Nguyễn Thị Hồng Hạnh nêu quan điểm. 

