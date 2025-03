ĐBSCL hút dự án tỉ đô

Long An đang trở thành điểm nóng của thị trường bất động sản nhờ vị trí giáp ranh TP HCM và tiềm năng phát triển lớn. Hạ tầng giao thông kết nối ngày càng hoàn thiện là yếu tố thúc đẩy sự quan tâm mạnh mẽ từ các "ông lớn" bất động sản.

Nâng tầm đô thị

Ngày 26-3, Tập đoàn Vingroup chính thức khởi công dự án Vinhomes Green City - khu đô thị phức hợp đầu tiên của tập đoàn tại Long An. Dự án có quy mô 197,2 ha, tọa lạc tại thị trấn Hậu Nghĩa, xã Đức Lập Thượng và xã Tân Mỹ, huyện Đức Hòa. Đây là khu đô thị đầu tiên trong hệ sinh thái của Vingroup tại Long An, đánh dấu bước phát triển quan trọng của tập đoàn ở khu vực Tây Bắc TP HCM với tổng mức đầu tư dự kiến hơn 28.000 tỉ đồng, quy mô dân số khoảng 40.000 người.

Vinhomes Green City có lợi thế kết nối hạ tầng vượt trội. Từ dự án, cư dân có thể di chuyển thuận lợi đến TP HCM qua Quốc lộ 22 (đường Xuyên Á) hoặc ĐT 825 (ĐT 10 - CT02), cũng như các tỉnh miền Tây Nam Bộ và Campuchia thông qua Quốc lộ 1A, Quốc lộ 22 và cao tốc CT02. Sự hoàn thiện của các dự án giao thông trọng điểm như đường Vành đai 4, Vành đai 3, tuyến metro số 2 Bến Thành - Tham Lương sẽ gia tăng giá trị kết nối cho dự án.

Vingroup khởi công dự án Vinhomes Green City - khu đô thị phức hợp đầu tiên của tập đoàn tại Long An

Theo ông Nguyễn Việt Quang, Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Vingroup, Vinhomes Green City sẽ kiến tạo chuẩn mực sống mới, hiện đại cho cư dân, đồng thời thu hút các doanh nghiệp, nhà đầu tư và lực lượng lao động chất lượng cao đến sinh sống, làm việc. Khu đô thị được quy hoạch đồng bộ với nhiều trục giao thông mở, hệ thống tiện ích hiện đại và tổ hợp thương mại có diện tích 9,6 ha ngay trong nội khu. Nơi đây hứa hẹn sẽ là trung tâm giao thương sầm uất của hành lang kinh tế đô thị phía Tây Bắc TP HCM.

Ngoài dự án Vinhomes Green City, tháng 2 vừa qua, liên danh Công ty CP Vinhomes (thành viên của Tập đoàn Vingroup) và Công ty CP Tập đoàn Đầu tư Việt Nam cũng đang triển khai dự án khu đô thị mới Phước Vĩnh Tây tại huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An. Dự án có quy mô 1.090 ha, phía Bắc giáp sông Rạch Ván, phía Nam và Đông giáp khu dân cư Phước Vĩnh Tây và các xã Long Phụng, Đông Thạnh, Phước Vĩnh Đông; phía Tây giáp sông Cần Giuộc.

Khu đô thị Phước Vĩnh Tây được chia thành 3 phân khu, quy mô dân số gần 90.000 người. Tổng vốn đầu tư của dự án khoảng 80.079 tỉ đồng. Dự kiến từ nay đến cuối năm, chủ đầu tư sẽ thực hiện việc đền bù, giải phóng mặt bằng; từ quý I/2026 đến quý IV/2027 xây dựng hạ tầng, bố trí tái định cư; từ quý I/2028 đến quý IV/2030 hoàn thành và đưa dự án vào sử dụng.

Bước chuyển mình quan trọng của Long An

Tại lễ khởi công Vinhomes Green City, ông Nguyễn Văn Út, Chủ tịch UBND tỉnh Long An, khẳng định đây là bước ngoặt quan trọng trong sự phát triển của địa phương. Dự án không chỉ nâng cao chất lượng hạ tầng, thu hút đầu tư mà còn tạo ra hàng ngàn việc làm cho lao động địa phương, đồng thời mang đến chuẩn mực sống mới cho cư dân.

Với hàng loạt dự án tỉ đô đang triển khai, Long An đang chuyển mình mạnh mẽ, trở thành trung tâm phát triển đô thị - công nghiệp của vùng Tây Nam Bộ và cửa ngõ quan trọng kết nối với TP HCM.

Theo tìm hiểu của phóng viên Báo Người Lao Động, ngoài các dự án của Vingroup, một loạt "ông lớn" cũng đang triển khai dự án tại Long An, như Công ty CP Nam Long với dự án Waterpoint 355 ha - dự án lớn nhất của Nam Long tính đến thời điểm này; T&T Group của doanh nhân Đỗ Quang Hiển (bầu Hiển) phát triển dự án T&T Millennia City tại huyện Cần Giuộc, định hướng trở thành khu đô thị kiểu mẫu.

Phối cảnh dự án. (Ảnh do Vingroup cung cấp)

Tập đoàn Ecopark triển khai dự án Eco Retreat quy mô 220 ha với định hướng phát triển mảng xanh và không gian sống hài hòa với thiên nhiên. Đặc biệt, ngay cạnh Vinhomes Green City, Tập đoàn MIK Group đã phát triển dự án Imperia Grand Plaza Đức Hòa trên diện tích 11,3 ha. Dự án bao gồm 426 căn nhà phố thương mại theo phong cách kiến trúc Á - Âu, quy hoạch thành 3 khu phố độc đáo.

Tập đoàn An Huy (một tên tuổi lớn trong ngành bất động sản miền Bắc) cũng sắp khởi công dự án khu đô thị An Huy - Đức Hòa tại đường Mỹ Hạnh, xã Mỹ Hạnh Bắc, huyện Đức Hòa. Giai đoạn đầu của dự án có quy mô 60 ha, bao gồm 2.250 sản phẩm đất nền, nhà liền kề, biệt thự và shophouse, được quy hoạch đồng bộ với hệ thống tiện ích hiện đại. Ông Nguyễn Thế Bạch, Chủ tịch Tập đoàn An Huy, cho biết đây là dự án chiến lược của tập đoàn nhằm đón đầu sự phát triển của hạ tầng khu vực Đức Hòa.

Theo ông Phạm Lâm, Phó Chủ tịch Hội Môi giới bất động sản Việt Nam, Long An có vị trí chiến lược giáp ranh TP HCM, với quỹ đất lớn và chi phí phát triển quỹ đất cạnh tranh. Hạ tầng giao thông kết nối ngày càng hoàn thiện - bao gồm các tuyến đường vành đai, cao tốc và hệ thống metro - là yếu tố thúc đẩy thị trường bất động sản tỉnh này phát triển nhanh chóng.

Nhiều địa phương tăng tốc

Cùng với Long An, nhiều địa phương ở ĐBSCL cũng đang tăng tốc triển khai các dự án hạ tầng, đồng thời thu hút nhà đầu tư nhằm đạt được mục tiêu tăng trưởng kinh tế cao trong thời gian tới. Như tại Cà Mau đang thực hiện dự án mở rộng, nâng cấp Cảng Hàng không Cà Mau do Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) làm chủ đầu tư, với tổng số vốn khoảng 2.400 tỉ đồng. Dự án được kỳ vọng sẽ cải thiện khả năng giao thương, thúc đẩy trao đổi hàng hóa và tạo động lực phát triển cho tỉnh Cà Mau.

Ngày 17-3, ngành chức năng TP Cà Mau đã hoàn tất đo đạc ngoại nghiệp và nhập dự thảo phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho 604 hộ dân và tổ chức bị ảnh hưởng. Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau Nguyễn Hồ Hải nhấn mạnh đây là công trình trọng điểm, nếu làm chậm sẽ ảnh hưởng rất lớn đến sự phát triển của địa phương. Dự án này khi hoàn thành sẽ cùng với những công trình trọng điểm khác tạo điều kiện để tỉnh tăng trưởng 2 con số, thu hút doanh nghiệp đến đầu tư và phát triển các ngành nghề khác tại địa phương. "Tuyệt đối không để cho dự án bị động do công tác phối hợp và phải giao mặt bằng trong ngày 15-4 để ACV chuẩn bị khởi công. Tỉnh Cà Mau chuẩn bị mặt bằng chờ thi công chứ không để nhà đầu tư chờ mặt bằng" - Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau nhấn mạnh.

Trong khi đó, UBND TP Cần Thơ vừa công bố quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư và cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho Công ty CP Thanh Bình Phú Mỹ thực hiện dự án xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu Công nghiệp (KCN) Vĩnh Thạnh (giai đoạn 2).

Dự án có tổng vốn đầu tư 7.850 tỉ đồng, được triển khai trên diện tích hơn 540 ha tại xã Vĩnh Trinh và xã Vĩnh Bình, huyện Vĩnh Thạnh. Đây là KCN thứ 7 của TP Cần Thơ, được định hướng phát triển theo mô hình cụm liên kết ngành, tận dụng tiềm năng và lợi thế của thành phố và khu vực ĐBSCL.

KCN Vĩnh Thạnh sẽ đáp ứng linh hoạt nhu cầu sử dụng đất của các ngành công nghiệp nặng, công nghiệp giá trị gia tăng, công nghiệp hỗ trợ, khai thác cảng và dịch vụ logistics. Ông Dương Tấn Hiển, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Cần Thơ, cho biết dự án có ý nghĩa quan trọng trong việc thu hút đầu tư, tạo việc làm và thúc đẩy phát triển công nghiệp chuyên sâu. UBND TP Cần Thơ cam kết hỗ trợ nhà đầu tư trong công tác giải phóng mặt bằng, xây dựng khu tái định cư, phát triển hạ tầng giao thông và xử lý nhanh các vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai.

Hàng chục tỉ USD đổ vào Phú Quốc UBND tỉnh Kiên Giang đang đẩy mạnh triển khai 30 dự án lớn nhằm chuẩn bị cho Tuần lễ Cấp cao APEC 2027 tại Phú Quốc, bao gồm 18 dự án đầu tư công với tổng vốn 52.300 tỉ đồng và 12 dự án ngoài ngân sách, kêu gọi đầu tư hơn 168.000 tỉ đồng. Hiện tại, Phú Quốc có khoảng 320 dự án trên tổng diện tích 10.652 ha, với vốn đăng ký hơn 412.000 tỉ đồng. Để chuẩn bị cho APEC 2027, Phú Quốc sẽ mở rộng cảng hàng không lên hơn 1.000 ha, đạt cấp 4E. Dự án bao gồm kéo dài đường cất/hạ cánh lên 3,5 km, xây dựng đường cất/hạ cánh mới dài 3,3 km, xây nhà ga T2 công suất 20 triệu khách, sân đỗ cho 70 máy bay, nhà ga VIP, khu bảo dưỡng và kho hàng hóa. Cảng biển quốc tế An Thới sẽ được nâng cấp lên 100 ha, đủ sức đón tàu du lịch lớn nhất thế giới như Icon of the Seas (chở 10.000 khách). Các tuyến giao thông từ Cảng Hàng không quốc tế Phú Quốc đến trung tâm Hội nghị APEC sẽ được mở rộng, bao gồm tuyến tàu đô thị, đường bao ven biển phía Đông, trục Dương Đông - Bắc Đảo, đại lộ Đông Tây và đại lộ APEC rộng 68 m, dài 3 km. Khu tổ hợp đa chức năng APEC là điểm nhấn quan trọng, được xây dựng trên diện tích 57 ha lấn biển, sức chứa 15.000 người. Đặc biệt, Phú Quốc sẽ xây tòa nhà biểu tượng 69 tầng - kết hợp văn phòng, khách sạn, trung tâm thương mại, khu phi thuế quan và bến du thuyền - tạo đà phát triển bền vững và thu hút đầu tư.