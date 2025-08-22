HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Để con được ăn ngon, an toàn, đủ sức học tập

Minh Nhi

Đáp ứng nhu cầu này, hệ thống Co.opmart, Co.opXtra vừa tung chương trình "Hành trang đến trường tràn đầy năng lượng"

"Bữa ăn vừa chất lượng vừa kịp giờ đến trường của con em là thử thách không nhỏ của phụ huynh". Câu nói này dường như phản ánh trọn vẹn nỗi băn khoăn của nhiều cha mẹ khi năm học mới bắt đầu.

Vào mùa tựu trường, nhiều phụ huynh chia sẻ khó khăn lớn nhất là phải chuẩn bị bữa sáng và bữa phụ cho con vừa nhanh gọn vừa bảo đảm dinh dưỡng. Lo lắng phổ biến là con ăn vội, ăn thiếu chất hoặc sử dụng thực phẩm chế biến sẵn không an toàn.

Đủ mối lo năm học mới

Bác sĩ dinh dưỡng khuyến cáo, trẻ em độ tuổi đến trường cần đủ nhóm chất: tinh bột, đạm, chất béo, rau xanh và hoa quả. Thiếu dinh dưỡng có thể ảnh hưởng đến khả năng tập trung và phát triển thể chất, trong khi ăn uống không an toàn dễ dẫn đến ngộ độc, đau bụng hoặc bệnh đường tiêu hóa.

Trên thực tế, không ít gia đình chọn cách chuẩn bị sẵn đồ ăn ở nhà, ưu tiên những món gọn nhẹ như bánh mì kẹp trứng, sữa chua, trái cây cắt sẵn hoặc sữa đóng hộp để con mang theo. Một số phụ huynh chọn dịch vụ giao cơm hộp "healthy" hoặc tin tưởng suất ăn bán trú của trường, nhưng luôn kèm lời nhắc nhở con chọn món sạch, tránh đồ chiên rán quá nhiều dầu mỡ.

Chị Thu Hà (phường Tân Bình, TP HCM) có con học lớp 3 chia sẻ: "Buổi sáng cả nhà đi làm, đi học rất vội. Tôi phải chuẩn bị sẵn thực đơn tuần, thay đổi luân phiên món để con không chán, vừa đủ năng lượng vừa an toàn".

Bên cạnh đó, lựa chọn thức uống cũng khiến phụ huynh cân nhắc. Nhiều người ưu tiên sữa, nước ép trái cây hoặc nước lọc thay vì nước ngọt có gas, trà sữa nhiều đường. "Điều tôi quan tâm nhất là thực phẩm phải an toàn, có nguồn gốc rõ ràng. Mỗi sáng chuẩn bị bữa ăn cho con vừa kịp giờ đến trường vừa đủ chất dinh dưỡng thật sự là áp lực không nhỏ" - chị Nguyễn Thị Thanh, phụ huynh có con học tiểu học tại TP HCM, chia sẻ. Nỗi bận tâm này cũng là tình trạng chung của nhiều gia đình khi năm học mới bắt đầu.

Để con được ăn ngon, an toàn, đủ sức học tập- Ảnh 1.

Chương trình “Hành trang đến trường tràn đầy năng lượng” được tổ chức với hơn 1.000 sản phẩm dinh dưỡng giảm giá lên đến 50%

Một số phụ huynh bày tỏ, ngoài việc mong muốn có thực phẩm tươi ngon, họ cũng kỳ vọng giá cả phải phù hợp để không "bội chi" quá mức trong mùa tựu trường. "Tôi thường ưu tiên mua ở những siêu thị có chương trình bình ổn giá, vì yên tâm vừa bảo đảm chất lượng vừa đỡ lo trượt giá trong giai đoạn này" - anh Lê Văn Minh (phường Xuân Hòa, TP HCM) cho biết.

Siêu thị "gỡ khó" cho phụ huynh

Đáp ứng nhu cầu này, hệ thống Co.opmart, Co.opXtra vừa tung chương trình "Hành trang đến trường tràn đầy năng lượng", giảm giá hơn 1.000 sản phẩm dinh dưỡng đến 50%. Đây là chuỗi hoạt động tiếp nối sau khi Saigon Co.op đã triển khai khuyến mãi 2.000 sản phẩm đồng phục và đồ dùng học tập.

Theo đó, từ nay đến 27-8, các sản phẩm dinh dưỡng được phụ huynh ưa chuộng như sữa chua, sữa uống, váng sữa, sữa lúa mạch... của Vinamilk, Nestle, TH True Milk, Yomost, Hoff, Dalat Milk... đều có giá ưu đãi. Ngoài ra, các thương hiệu bánh kẹo nổi tiếng như Hershey, M&M, Oreo, KUN cũng được giảm từ 10 - 25%.

Đáng chú ý, Co.opmart, Co.opXtra còn chuẩn bị sẵn thực đơn "ready to eat" cho cả ba bữa trong ngày, với nhiều món tẩm ướp sẵn như cá kho, cốt lết ram, cánh gà quay, xíu mại sốt cà… giá chỉ từ 28.900 đồng/phần, giúp phụ huynh có thể nhanh chóng chuẩn bị mâm cơm đầy đủ mà không tốn nhiều thời gian.

Song song, Saigon Co.op cũng nhập khẩu trực tiếp hơn 25 tấn cam Úc hảo hạng từ các vùng trồng nổi tiếng, lên kệ toàn hệ thống với giá ưu đãi đến 30%. Cam đạt chuẩn Premium, giàu vitamin C, giúp bổ sung dinh dưỡng và tăng sức đề kháng cho trẻ trong mùa tựu trường.

Để con được ăn ngon, an toàn, đủ sức học tập- Ảnh 2.

Co.opmart nhập khẩu cam Úc tăng cường vitamin cho bé

Ngoài ra, khi mua các sản phẩm dành cho trẻ em như bánh flan, thạch dừa, sữa chua ăn… phụ huynh còn được tặng thêm tem thưởng để tham gia chương trình "Săn tem thưởng - Đổi quà nhanh", tích lũy đổi các sản phẩm gia dụng cao cấp.

Ghi nhận chương trình khuyến mãi dành cho năm học mới đã đưa sức mua của hệ thống Co.opmart, Co.opXtra tăng nhẹ so với những tuần kinh doanh trước. Người tiêu dùng đến siêu thị và tìm mua những sản phẩm mùa tựu trường như tập viết, balo - túi xách, bình nước nhựa, đèn LED, hộp bút, bút các loại, sổ tay… Không chỉ vậy, nhiều phụ huynh thích mua thực phẩm ở Co.opmart và Co.opXtra vì có nguồn gốc xuất xứ minh bạch, quy trình kiểm soát vệ sinh an toàn thực phẩm nghiêm ngặt, chính sách bình ổn giá lâu năm. "Chỉ cần vào siêu thị Co.opmart là tôi dễ dàng lựa chọn đồ ăn, thức uống phong phú, vừa tiết kiệm thời gian nhưng vẫn bảo đảm dinh dưỡng cho từng bữa ăn, vừa tối ưu ngân sách gia đình" - chị Trần Thị Bích Liên, ngụ xã Bình Hưng, bày tỏ. 

Các chương trình khuyến mãi nổi bật

Mẹ vui mua sắm - Bé vui đến trường: giảm giá mạnh từ 15% đến 35% áp dụng cho các sản phẩm dụng cụ học tập, bình nước nhựa, bình giữ nhiệt, bàn xếp học sinh chất liệu gỗ hoặc nhựa, ghế nhựa, balo trẻ em học sinh các loại, cặp đa năng, đồng phục, giày dép, bộ gối nệm, mền trẻ em…

Rộn ràng tựu trường - Sạch thơm tỏa sáng: khách hàng thành viên Saigon Co.op mua sắm các sản phẩm khăn giấy ướt baby KinKin, kem đánh răng trẻ em Jordan các loại, dầu tắm gội Carrie Junior/Pigeon/Babi Mild, sữa tắm Lifebuoy các loại, nước rửa tay Lifebuoy các loại, dầu gội Heads&Shoulders/Pantene các loại vừa được hưởng mức giảm giá từ 20% đến 33% vừa được nhân 5 số điểm với hóa đơn từ 10.000 đồng trở lên tại chuyên trang.

Mua nhiều ưu đãi lớn: khi khách hàng mua các sản phẩm thứ 2, 4, 6… cùng loại được ưu đãi giá tốt chỉ từ 2.800 đồng đến 79.000 đồng áp dụng cho dầu nành Simply, bún riêu cua, xốt trộn chân gà/hải sản/gân sụn, gạo ST25 mùa vàng Co.op Finest, nước giải khát Aquafina soda, nước chấm Nam Ngư tỏi ớt/kho quẹt Nam Ngư, nước mắm Co.op Select, snack khoai tây Lay's các loại, kem cá Binggrae các loại, nước giải khát/Sprite/Fanta các loại, sữa chua Nutimilk…

Shopping Season 2025 "Thỏa sức mua - Đua sức sắm": Giảm đậm sâu lên đến 63% hoặc mua 1 tặng 1, mua 2 tặng 1 áp dụng cho một số sản phẩm thực phẩm công nghệ, hóa phẩm, đồ dùng và may mặc của thương hiệu Co.op và các thương hiệu khác.

Chương trình trên kênh online: giảm giá sốc đến 50%, mua nhiều ưu đãi lớn, tặng evoucher giá trị...


Để con được ăn ngon, an toàn, đủ sức học tập- Ảnh 3.

Để con được ăn ngon, an toàn, đủ sức học tập- Ảnh 4.

 

