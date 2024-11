Đề cử Giải Mai Vàng lần thứ 30 - 2024

Chỉ còn 6 ngày để bạn đọc thực hiện quyền đề cử của mình, giúp cho Ban Tổ chức giải chọn được những nghệ sĩ, tác phẩm xứng đáng tranh Giải Mai Vàng lần thứ 30 - 2024. Sau ngày 25-11, phiếu đề cử sẽ không hợp lệ, riêng phiếu in đến sau sẽ căn cứ theo dấu bưu điện.

Vinh dự khi được đề cử

Hội đồng Nghệ thuật do Tổng Biên tập Báo Người Lao Động quyết định thành lập, gồm thành viên là những nghệ sĩ tên tuổi lớn đầu ngành, các nhà chuyên môn uy tín. Ban Tổ chức và Hội đồng Nghệ thuật cũng sẽ xem xét trên cơ sở phiếu đề cử của bạn đọc để quyết định bao nhiêu hạng mục tiếp tục được đưa vào vòng bầu chọn.

Lễ trao Giải Mai Vàng hằng năm đã trở thành sự kiện văn hóa được bạn đọc, khán giả và văn nghệ sĩ mong chờ (Ảnh: TẤN THẠNH)

Giải Mai Vàng - Báo Người Lao Động tổ chức - là giải thưởng thường niên do bạn đọc đề cử và bầu chọn dành cho những cá nhân, tập thể nghệ sĩ, tác phẩm, chương trình truyền hình diễn ra trong năm (từ tháng 12 năm trước đến hết tháng 11 năm sau) được công chúng - bạn đọc của báo yêu thích nhất.

Giải Mai Vàng lần thứ 30 - 2024 với 14 hạng mục đề cử gồm: 1. Nam ca sĩ - rapper được yêu thích nhất; 2. Nữ ca sĩ được yêu thích nhất; 3. Ca khúc được yêu thích nhất; 4. MV (video ca nhạc) được yêu thích nhất; 5. Nam diễn viên sân khấu được yêu thích nhất; 6. Nữ diễn viên sân khấu được yêu thích nhất; 7. Diễn viên hài được yêu thích nhất; 8. Vở diễn sân khấu được yêu thích nhất; 9. Nam diễn viên điện ảnh - truyền hình được yêu thích nhất; 10. Nữ diễn viên điện ảnh - truyền hình được yêu thích nhất; 11. Phim điện ảnh được yêu thích nhất; 12. Phim truyền hình được yêu thích nhất; 13. Người dẫn chương trình (MC) được yêu thích nhất; 14. Chương trình truyền hình - nền tảng số được yêu thích nhất.

Có thể "bật mí" trước với bạn đọc, khán giả những nghệ danh vừa lạ vừa quen xuất hiện trong vòng đề cử năm nay ở các hạng mục dành cho cá nhân như: Nam ca sĩ - rapper được yêu thích nhất: Anh Tú, ST Sơn Thạch, Bùi Công Nam, Hoàng Đức Duy, Đức Phúc, Đặng Thành An, Soobin Hoàng Sơn, Hiếu Thứ Hai (Trần Minh Hiếu), Isaac, Lê Quang Hùng, Ngô Kiến Huy, Nguyễn Quang Anh, Pháp Kiều, Phan Mạnh Quỳnh...; Nữ ca sĩ được yêu thích nhất: Phương Mỹ Chi, Phương Ý, Tuyết Nhung, Hoàng Yến, Trang Pháp, Cẩm Ly, Bích Phương…

Hai hạng mục: Nam và Nữ diễn viên sân khấu được yêu thích nhất: Kim Tiểu Long, Vũ Luân, Hoàng Hải, Trương Hạ, Võ Minh Lâm, Thành Lộc, Hữu Châu...; Tú Sương, Hoa Phượng, Lê Phương, Thúy Ngân, Bình Tinh, Lâm Vỹ Dạ, Hồng Ánh, Diệu Nhi…; Diễn viên hài được yêu thích nhất đã có những nghệ danh được nhắc đến như: Hoài Linh, Cát Phượng, Hữu Châu, Đại Nghĩa, Thanh Thủy, Minh Nhí, Việt Hương, Lương Thế Thành, Đình Toàn, Chánh Trực, Tô Thiên Kiều...

Ở hạng mục: Nam và Nữ diễn viên điện ảnh - truyền hình được yêu thích nhất: Jun Phạm, Kiều Minh Tuấn, Lê Nguyên Bảo, Hoài Linh, Võ Ngọc Cảnh, Phạm Huỳnh Hữu Tài, Trấn Thành, Trương Minh Cường, Ngô Phương Anh, Diệu Nhi, Thúy Ngân, Lâm Thanh Mỹ, Minh Trang, Minh Hằng, Trịnh Thảo, Mỹ Uyên, Trịnh Kim Chi, Kiều Trinh, Hồng Ánh, Hạnh Thúy…; Người dẫn chương trình (MC) được yêu thích nhất đã xuất hiện danh sách gồm: Ngô Kiến Huy, Trấn Thành, Quyền Linh, Khánh Vy, Nguyên Khang, Anh Tuấn, Vũ Mạnh Cường.

NSND Trần Minh Ngọc bày tỏ: "Mùa giải lần thứ 30 còn mang một ý nghĩa lớn đó là chào mừng Giải Mai Vàng tròn 30 tuổi, nên những cá nhân được đề cử rất vinh dự vì sản phẩm nghệ thuật của họ hứa hẹn sẽ là sự lựa chọn rất tinh tế từ bạn đọc, khán giả".

Ban Tổ chức Giải Mai Vàng năm 2024 còn trao các giải thưởng Nghệ sĩ vì cộng đồng năm 2024 hoặc chương trình/dự án vì cộng đồng); giải thưởng Tác phẩm văn hóa - nghệ thuật xuất sắc năm 2024 gồm tác phẩm về văn học, hội họa và nhiếp ảnh. Các giải thưởng này không tổ chức bầu chọn, mà sẽ được chuyển cho các hội chuyên môn có ý kiến trước khi đưa ra Hội đồng Nghệ thuật xem xét. Kết quả cuối cùng sẽ do Ban Biên tập - Ban Chỉ đạo Giải Mai Vàng lần thứ 30 - 2024 quyết định.

Thu hút sự quan tâm của công chúng

Ở các hạng mục đã có những tên gọi đang thu hút sự quan tâm của công chúng. Hạng mục ca khúc được yêu thích nhất có: "Một ngàn ánh mắt", "Bao lời con chưa nói", "Hào quang", "Thủy triều", "Giá như", "Thuận nước đẩy thuyền", "Cứ để anh", "Chân thành", "Chúng ta của tương lai", "Bầu trời mới", "Đóa hồng chơi vơi", "Đừng làm trái tim anh đau", "Kẻ qua đường", "Mẹ yêu con"…

Hạng mục MV (video ca nhạc) được yêu thích nhất: "Tự tình quê hương" (Cẩm Ly), "Gửi chồng tương lai" (Trang Pháp), "Giá như", "Ai mà biết được", (Soobin Hoàng Sơn), "Mình anh thôi" (Negav), "Mưa đá" (Quang Hùng), "Nàng thơ" (Phương Ý), "Trống cơm" (NSND Tự Long)…

Ở hạng mục sân khấu, các vở diễn được yêu thích nhất như: "Duyên thệ", "Cô giáo Duyên", "Những con ma nhà hát", "Chuyến đò định mệnh" (Sân khấu Thiên Đăng); "Lụa máu" (Sân khấu Nghệ thuật Trương Hùng Minh); "Người ven đô" (Sân khấu Cải lương Mới Đại Việt); "Người mang 9 án tử" (Công ty TNHH Giải trí WE); "Bông cánh cò", "Đứt dây tơ chùng" (Sân khấu Hồng Vân); "Khúc dạ tâm" (Xóm Kịch), "Đức Thượng Công Tả quân Lê Văn Duyệt - Người mang 9 án tử" (Nhà hát IDECAF); "Cơn mê cuối cùng" (Sân khấu Hoàng Thái Thanh); "Đồng chí" (Nhà hát Kịch Sân khấu nhỏ TP HCM); "Hai người mẹ" (Sân khấu Trịnh Kim Chi)…

Phim điện ảnh được yêu thích nhất có những bộ phim được nhắc đến như: "Làm giàu với ma", "7 năm chưa cưới sẽ chia tay", "Đào, phở và piano", "Cô dâu hào môn"… Phim truyền hình được yêu thích nhất cũng không thua kém khi có danh sách khá ấn tượng: "Yêu trước ngày cưới", "Độc đạo", "Đừng khóc, anh đây rồi", "Tình yêu đến cùng gió biển", "Ước mình cùng bay", "Bến bờ hạnh phúc"…

Chương trình truyền hình - nền tảng số được yêu thích nhất, bạn đọc, khán giả đang so kè giữa 2 chương trình: "Anh trai say hi" và "Anh trai vượt ngàn chông gai".

Khi kết thúc vòng đề cử, nếu hạng mục nào nhận được quá ít đề cử từ bạn đọc thì Ban Chỉ đạo Giải Mai Vàng lần thứ 30 - 2024 và Hội đồng Nghệ thuật sẽ xem xét quyết định giữ hay loại bỏ hạng mục đó, không đưa vào vòng bầu chọn.

Vòng bầu chọn Giải Mai Vàng lần thứ 30 - 2024 diễn ra từ ngày 4-12-2024 đến hết ngày 3-1-2025. Lễ trao Giải Mai Vàng lần thứ 30 - 2024 và Gala 30 năm Giải Mai Vàng sẽ diễn ra đêm 8-1-2025 tại Nhà hát Thành phố (TP HCM). Chương trình được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV9; Báo Người Lao Động tường thuật trực tuyến trên các nền tảng của báo.

Hướng dẫn cách thức đề cử Cách thức đề cử năm nay có sự thay đổi so với năm trước: Bạn đọc phải đăng ký tài khoản trên Báo Người Lao Động mới có thể gửi phiếu đề cử. Bạn đọc truy cập địa chỉ https://maivang.nld.com.vn hoặc nhấn vào banner "Mời bạn đọc đề cử Giải Mai Vàng 2024" trên trang chủ Báo Người Lao Động (nld.com.vn) và đăng nhập. Nếu bạn đọc quên mật khẩu thì nhấn vào nút "Quên mật khẩu" để đặt lại. Để gửi phiếu đề cử, bạn đọc cần phải có ít nhất 5 điểm (tương ứng 5.000 đồng) trong tài khoản. Bạn đọc có thể lựa chọn nạp điểm bằng cách nhấn nút "Nạp thêm điểm" và lựa chọn theo các gói có sẵn hoặc tùy ý nhập số điểm mà mình muốn nạp vào tài khoản, rồi làm theo các bước hướng dẫn trên màn hình. Ở bước lựa chọn hình thức thanh toán, bạn đọc chọn app MoMo, ZaloPay, Internet Banking qua cổng Napas; hoặc thanh toán qua hình thức quét QR code bằng cách chọn cổng Ngân Lượng. Sau khi đã có ít nhất 5 điểm trong tài khoản, bạn đọc chọn hạng mục mà mình muốn đề cử rồi nhập tên nghệ sĩ, tác phẩm hoặc chương trình mình yêu thích. Sau đó, bạn đọc nhập tổng số phiếu tham gia đề cử mà mình dự đoán (để xét trúng thưởng) rồi nhấn nút "Gửi phiếu đề cử" để gửi. Bạn đọc có thể tham gia đề cử cho nghệ sĩ, tác phẩm hoặc chương trình mà mình yêu thích ở một hay nhiều hạng mục thuộc các lĩnh vực: ca nhạc, sân khấu, điện ảnh - truyền hình, chương trình. Ở mỗi hạng mục, mỗi ngày bạn đọc chỉ được đề cử một lần cho một cá nhân, tập thể nghệ sĩ, tác phẩm hoặc chương trình. Giải thưởng dành cho bạn đọc tham gia đề cử gồm: 1 giải nhất: 5 triệu đồng; 1 giải nhì: 3 triệu đồng; 1 giải ba: 2 triệu đồng và 10 giải khuyến khích: 1 triệu đồng/giải. Phiếu trúng thưởng là phiếu có đề cử nằm trong danh sách vòng bầu chọn do Ban Tổ chức công bố; có dự đoán số phiếu tham gia đề cử gần đúng nhất với tổng số phiếu đề cử trên Báo Người Lao Động điện tử, Người Lao Động phiên bản mobile. Bạn đọc trúng thưởng sẽ chịu thuế thu nhập theo quy định pháp luật.