Net Zero Chuyển đổi xanh

Dễ dàng lắp đặt điện mặt trời mái nhà

Bài và ảnh: LÊ TỈNH

Thị trường hệ thống điện mặt trời mái nhà ngày càng sôi động, thủ tục thông báo và lắp đặt cũng đơn giản hơn trước

Thời tiết TP HCM nắng nóng kéo dài nên ngày càng nhiều hộ gia đình quan tâm đến việc lắp điện mặt trời mái nhà để tiết kiệm chi phí.

Tại cửa hàng KITAWA (phường Bình Lợi Trung, TP HCM), nhân viên bán hàng cho biết lượng khách tìm hiểu về việc lắp đặt điện mặt trời những tháng đầu năm nay tăng 20%-30% so với đầu năm ngoái. Bên cạnh đó, nhiều khách tìm mua các thiết bị tiết kiệm điện khác như đèn, quạt tích điện mặt trời... với giá dao động 1-3 triệu đồng, tùy công suất và loại sản phẩm.

"Ngoài hệ thống điện mặt trời mái nhà, nhiều thiết bị khác cũng được trang bị tấm pin năng lượng mặt trời. Ví dụ, đèn pha chống chói năng lượng mặt trời 200 W có thể tự động bật sáng khi trời tối hoặc điều khiển từ xa bằng remote, chi phí điện gần như bằng 0" - nhân viên cửa hàng giới thiệu.

Ông Trần Văn Hợi, Giám đốc Công ty TNHH Ánh Dương Power (phường Bình Đông, TP HCM), cho hay nhu cầu lắp điện mặt trời mái nhà thời điểm này khá cao, ước tính tăng 20%-30% so với đầu năm. Trong đó, nhóm khách hàng có hóa đơn tiền điện từ 2-3 triệu đồng/tháng chiếm tỉ lệ nhiều nhất.

Theo ông Hợi, tùy công suất lắp đặt và việc có dùng pin lưu trữ hay không mà mức giá lắp đặt hệ thống điện mặt trời cũng khác nhau, dao động từ vài chục triệu đến hơn 100 triệu đồng. Ông tính toán một hộ gia đình có hóa đơn tiền điện 2 triệu đồng/tháng thì có thể lắp dàn năng lượng mặt trời công suất trên 4 KWp. Nếu có nhu cầu sử dụng ban đêm thì lắp thêm pin lưu trữ (BESS) với chi phí ước tính khoảng 90 triệu đồng. Số tiền tiết kiệm mỗi tháng khoảng 1,4-1,5 triệu đồng, thời gian thu hồi vốn hơn 4 năm.

Đáng chú ý, một số khách hàng có nhu cầu mua tấm pin mặt trời riêng lẻ với giá 2-3 triệu đồng/tấm, công suất 600-700 W. Tuy nhiên, nhu cầu này không nhiều do hiện nay, các thiết bị đã tích hợp sẵn tấm pin.

Về quy định lắp đặt điện mặt trời mái nhà tự dùng, theo Nghị định 133/2026 có hiệu lực từ ngày 25-5, trường hợp không thông báo hoặc vi phạm quy định về đấu nối, đăng ký nguồn điện có thể bị xử phạt từ cảnh cáo đến 20 triệu đồng, thậm chí lên tới 100 triệu đồng nếu vi phạm nghiêm trọng.

"Tôi đang tìm hiểu để lắp đặt điện mặt trời trên mái nhưng được biết sẽ bị phạt nếu không thực hiện đầy đủ thủ tục thông báo nên vẫn còn cân nhắc" - anh Trần Thịnh (phường Hiệp Bình, TP HCM) băn khoăn.

Trấn an khách hàng, ông Trần Văn Hợi cho biết hiện nay, thủ tục thông báo đã được đơn giản hóa và có thể thực hiện trực tuyến, người dân không nên quá lo lắng. Tuy nhiên, cần lưu ý khuyến cáo của ngành điện, đó là lựa chọn đơn vị lắp đặt uy tín, bảo đảm hệ thống đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn, tránh tình trạng phát ngược gây ảnh hưởng đến lưới điện. Nếu không tuân thủ, hệ thống có thể không được chấp nhận vận hành hoặc tiềm ẩn rủi ro mất an toàn.

Ở góc độ quản lý, ông Bùi Trung Kiên, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Điện lực TP HCM (EVNHCMC), khẳng định ngành điện sẵn sàng hỗ trợ khách hàng tuân thủ quy định tại các nghị định, cũng như tư vấn kỹ thuật, đưa ra giải pháp tối ưu để khai thác hiệu quả nguồn điện mặt trời mái nhà. 

Gói vay hỗ trợ lắp điện mặt trời

Một số công ty tài chính, tổ chức tín dụng đã có gói vay dành cho cá nhân, doanh nghiệp lắp đặt điện mặt trời mái nhà.

Công ty Tài chính TNHH MTV Shinhan Việt Nam (Shinhan Finance) triển khai gói vay năng lượng mặt trời từ tháng 6-2025, với lãi suất 0%-0,59%/tháng. Khách hàng chỉ cần cung cấp hình ảnh CCCD và hóa đơn tiền điện, không cần chứng minh thu nhập, không yêu cầu tài sản thế chấp. Thời gian xét duyệt từ 15 phút kể từ khi nhận đủ hồ sơ.

Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank) cũng có gói tín dụng cho khách hàng doanh nghiệp, chấp nhận chính hệ thống điện mặt trời mái nhà làm tài sản bảo đảm. Tỉ lệ cấp tín dụng tối đa 70% chi phí đầu tư dự án, lãi suất giảm đến 2%/năm so với lãi suất hiện hành.

