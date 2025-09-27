Để mỗi con đường là một câu chuyện

Tại xã Bà Điểm, TP HCM - quê hương "18 thôn vườn trầu", với truyền thống cách mạng hào hùng, công tác đặt tên đường mới để ghi nhớ công ơn các Mẹ Việt Nam anh hùng được chính quyền chú trọng.

Những con đường mang tên Mẹ Việt Nam anh hùng

Đảng ủy - UBND xã Bà Điểm vừa tổ chức đặt tên mới cho 9 tuyến đường trên địa bàn. Trên bảng tên đường đều có mã QR để người dân có thể tra cứu về thông tin, tiểu sử cũng như những đóng góp to lớn của các Mẹ cho quê hương "18 thôn vườn trầu".

Theo đó, đường Bà Điểm 4 được đặt tên mới là Phạm Thị Khế; đường Tiền Lân 13 được đặt tên mới là Nguyễn Thị Hiệp; đường Tân Xuân - Trung Chánh 1 đặt tên Phạm Thị Vàng; đường Giác Đạo đặt tên Huỳnh Thị Nhỏ; đường Xuân Thới Thượng 2 đặt tên Trịnh Thị Dần; đường Xuân Thới Thượng 1 đặt tên Nguyễn Thị Bén; đường Xuân Thới Thượng 9 đặt tên Nguyễn Thị Nối; đường Xuân Thới Thượng 4 đặt tên Lê Thị Đồ; đường Xuân Thới Thượng 6 đặt tên Lê Thị Mai.

Ông Nguyễn Anh Tuấn - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Bà Điểm - chia sẻ về ý nghĩa to lớn của việc lấy tên Mẹ Việt Nam anh hùng đặt tên đường. Theo ông, ngoài mục đích tôn vinh, thể hiện lòng tri ân sâu sắc đối với công lao to lớn của các Mẹ trong sự nghiệp cách mạng, việc đặt tên mới còn nhắc nhở, giáo dục truyền thống lịch sử, nâng cao tình yêu quê hương, đất nước cho các thế hệ người dân sinh sống trên địa bàn xã.

Theo ông Tuấn, việc đặt tên đường cũng góp phần trong công tác quản lý đô thị, quản lý hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong các hoạt động giao dịch kinh tế, văn hóa - xã hội. "Ngoài 9 tuyến đường này, sắp tới chính quyền xã sẽ rà soát, đặt tên đường mới theo yêu cầu của HĐND thành phố. Đây là công tác thường xuyên và được chú trọng" - ông nhấn mạnh.

Ghi nhận trên những tuyến đường mới vừa được đặt tên các Mẹ, cho thấy người dân vẫn còn bỡ ngỡ với tên mới nhưng đều tán thành việc đặt tên các Mẹ Việt Nam anh hùng để ghi nhớ công ơn, nhắc nhở con cháu truyền thống hào hùng của vùng đất nơi mình sinh sống.

Ông Trịnh Văn Tấn (đường Nguyễn Thị Bén) cho biết trước giờ sống ở đây nhưng ông không có dịp tìm hiểu về các Mẹ Việt Nam anh hùng trên địa bàn xã. "Nay nhờ tuyến đường được đặt tên mới, lên mạng tìm hiểu mới biết Mẹ Nguyễn Thị Bén đã đóng góp rất nhiều cho cách mạng. Tôi rất tự hào vì địa chỉ nhà được mang tên Mẹ" - ông chia sẻ.

Tương tự, tại xã Xuân Thới Sơn, từ năm 2024 đến nay đã đặt tên mới cho 6 tuyến đường với tên các Mẹ Việt Nam anh hùng sinh sống trên địa bàn, như đường Xuân Thới 5 đổi thành Lê Thị My; đường Xuân Thới 8 đổi thành Trần Thị Đừng; đường Xuân Thới 3 đổi thành Nguyễn Thị Bảy…

Phường Đông Hưng Thuận cũng đã đặt tên mới cho 2 tuyến đường, gồm đường Đ4 đổi tên thành đường Phi Vân và đường Đ8 đổi tên thành Nguyễn Thị Lựu.

Đường Xuân Thới Thượng 4 được đổi tên thành đường Lê Thị ĐồẢnh: THU HỒNG

Gỡ vướng việc đặt tên đường

Các tuyến đường nêu trên nằm trong số 59 tuyến đường được đặt tên mới theo Nghị quyết 380/2025 của HĐND TP HCM. Theo nghị quyết này, có 59 tuyến đường được đặt tên mới và 7 tuyến được điều chỉnh lý trình.

Đáng chú ý, nghị quyết này cũng đặt tên cho tuyến giao thông nối liền 2 đường Nguyễn Thị Minh Khai và Nguyễn Đình Chiểu, phường Sài Gòn với tên là Phạm Khắc. Tuy nhiên, việc này chỉ được thực hiện sau khi UBND TP HCM bãi bỏ Quyết định 88/2007 về quản lý hẻm trong khu dân cư. Theo quyết định cũ, đường hẻm có lộ giới nhỏ hơn 12 m, trong khi tuyến đường trên (hiện là hẻm số 5 Nguyễn Đình Chiểu) có lộ giới 10 m.

Để giải quyết vướng mắc này, Sở Xây dựng TP HCM đã kiến nghị Bộ Xây dựng ban hành tiêu chí cụ thể để xác định hẻm, nhằm tạo thuận lợi cho việc đặt, đổi tên đường. Theo sở, nhiều tuyến đường có bề rộng dưới 7 m (không có vỉa hè) hoặc dưới 13 m (có vỉa hè) nhưng vẫn có chức năng kết nối giao thông quan trọng và cần được xem xét đặt tên. Dù vậy, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia lại quy định chiều rộng tối thiểu của đường nội bộ là 13 m.

Trong văn bản trả lời, Bộ Xây dựng cho biết quy chuẩn quốc gia có cho phép một số loại đường có bề rộng nhỏ hơn, như đường nhóm nhà ở, đường cụt (tối thiểu 10 m), đường xe đạp (3 m), đường đi bộ (3 m). Hơn nữa, đối với đường đô thị cải tạo, chiều rộng cho phép giảm xuống để phù hợp với hiện trạng.

Bộ Xây dựng cũng chỉ ra rằng quy định về đường đô thị không định nghĩa cụ thể về ngõ, ngách (hẻm). Do đó, Bộ Xây dựng đề nghị Sở Xây dựng TP HCM căn cứ vào điều kiện hiện trạng để tham mưu việc đặt tên, đổi tên đường.

Trường hợp còn vướng mắc, Sở Xây dựng thành phố cần có văn bản đề nghị Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch hướng dẫn theo Nghị định 91/2005. Bộ Xây dựng sẽ phối hợp xử lý các bất cập theo thẩm quyền.



