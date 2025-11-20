Để mùa cà phê thêm vui

Giá cà phê tươi hiện dao động từ 23.000 đến 25.000 đồng/kg nên nông dân phấn khởi. Theo đó, để vụ mùa bội thu, ngoài việc ra sức chăm sóc, người trồng cũng tập trung đề cao cảnh giác nhằm phòng chống trộm.

Đề phòng từ sớm, từ xa

Vụ cà phê năm 2024, vườn cà phê 2,2 ha của gia đình bà Đinh Thị Kim Anh (thôn Mook Trang, xã Đức Cơ, tỉnh Gia Lai) bị kẻ gian vào vườn bẻ cành, hái trộm hết 41 cây trĩu quả, thiệt hại khoảng 25 triệu đồng. Bà Anh bảo những năm trước khi giá cà phê thấp, chỉ trẻ con hái một vài kg, nhỏ lẻ. Tuy nhiên, khi giá cà phê lên cao, trộm cà phê đã chuyên nghiệp hơn khi vào tận vườn hái số lượng lớn, cắt cành đưa đến nơi vắng vẻ rồi tách lấy quả. "Trong khi đó, nông dân cực nhọc chăm sóc cả năm mới được thu hoạch nhưng chỉ cần sơ hở để kẻ gian đột nhập hái một lúc là mất tiền triệu ngay" - bà Anh nói.

Lực lượng Công an tỉnh Gia Lai tăng cường công tác tuần tra nhằm bảo đảm an toàn cho các vườn cùng kho chứa cà phê

Vụ năm ngoái cũng bị mất trộm gần 3 tạ quả, nên vụ cà phê này gia đình ông Huỳnh Hữu Quý (phường Thống Nhất, tỉnh Gia Lai) đã cảnh giác. Khi cà phê còn xanh, ông đã dựng lán trại ngay tại vườn, thuê người ngủ lại trông coi cả ngày lẫn đêm để ngăn trộm tái diễn. Cùng với đó, ông Quý cũng bỏ tiền để đầu tư hệ thống đường dây điện thắp sáng các góc vườn, lắp camera theo dõi với hy vọng kẻ gian lo sợ mà không dám vào vườn hái trộm cà phê. Ông Quý cũng đã cùng các chủ vườn cà phê lân cận thành lập tổ bảo vệ, phân chia nhau ngày đêm đi tuần ở các vườn để canh giữ. "Chính quyền cùng lực lượng công an thành lập tổ đi tuần tra, bảo vệ cà phê cho người dân. Nhưng tài sản của mình thì mình cứ phải chủ động, tìm mọi cách bảo vệ" - ông Quý nói.

Còn ông Phạm Văn Hanh (trú xã Chư Sê, tỉnh Gia Lai) - thương lái chuyên thu mua cà phê - cho biết dù đã lắp camera từ trước nhưng để bảo đảm an toàn cao nhất, năm nay, ngoài xây tường bao quanh khu vực sân phơi, phía trên còn gia cố thêm lưới kẽm gai, ông còn nuôi thêm chó để hỗ trợ canh giữ.

Chặn ngay từ điểm thu mua

Theo người trồng cà phê, kẻ gian thường là những nhóm lao động thời vụ hoặc người lạ xuất hiện ở các vườn cà phê, vùng giáp ranh và sẽ trộm ngay khi cà phê còn xanh.

Ông Nguyễn Viết Hợp (trú xã Bàu Cạn, tỉnh Gia Lai) cho rằng để hạn chế nạn trộm cà phê thì cơ sở thu mua nên lưu ý không mua cà phê xanh. Vì nông dân thường chờ cà phê chín đỏ mới hái, cà phê xanh đa phần là do trộm cắp mà có. Các cơ sở thấy ai bán cà phê xanh có dấu hiệu nghi vấn thì báo ngay chính quyền địa phương. Cùng với đó, nông dân tuyệt đối không để cà phê ở những nơi không có người trông coi và cần khóa cửa cẩn thận, đặc biệt là vào ban đêm.

Còn ông Trần Minh Tuân, Giám đốc Công ty Cà phê 706 (xã Ia Hrung), cho biết doanh nghiệp này đã tăng cường các biện pháp quản lý, lắp đặt hệ thống chiếu sáng, camera giám sát tại các kho, điểm tập kết cà phê; chủ động thông tin, phối hợp kịp thời với lực lượng công an khi phát hiện các dấu hiệu trộm cắp. "Chúng tôi đã ký cam kết với công an xã và chính quyền địa phương về bảo đảm tài sản, vật tư, nông sản. Quán triệt nhân viên không mua bán cà phê không rõ nguồn gốc, tiếp tay tiêu thụ hàng trộm cắp" - ông Tuân nói.

Trong khi đó, ông Nguyễn Quang Trung, Chủ tịch UBND xã Bàu Cạn, cho biết địa phương có khoảng 3.500 ha cà phê. Ngay từ đầu vụ, UBND xã đã chỉ đạo công an xây dựng kế hoạch tuần tra, kiểm soát địa bàn để phòng chống tệ nạn trộm cắp. Cùng với đó, luôn tuyên truyền, khuyến cáo người dân về phòng chống nạn trộm cắp mùa cà phê. "Trước hết, bà con phải chủ động tự bảo vệ tài sản của mình, sau đó mới đến lực lượng chức năng mà chủ chốt là lực lượng công an xã. Cùng với đó, địa phương sẽ tổ chức làm việc với các điểm thu mua để yêu cầu họ ký cam kết không mua hàng của các đối tượng nghi vấn" - ông Trung nói.

Thống nhất các biện pháp ngăn ngừa Công an các địa phương có diện tích cà phê lớn của tỉnh Gia Lai như: Công an xã Ia Hrung, Công an xã Ia Nan, Công an phường Thống Nhất... đã triển khai đồng bộ các biện pháp phòng chống trộm cắp khi vào mùa thu hoạch cà phê. Đồng thời khuyến khích người dân cung cấp thông tin về nhóm đối tượng nghi vấn để đưa vào quản lý, răn đe và theo dõi; tăng cường kiểm soát tạm trú, quản lý lao động thời vụ, xử lý kịp thời các đối tượng có biểu hiện phạm tội. Đặc biệt, lực lượng công an duy trì tổ tuần tra ngày, đêm với khung giờ linh hoạt để phòng chống tội phạm.



