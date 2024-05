Theo báo cáo công tác dân nguyện, cử tri và nhân dân lo lắng khi liên tiếp xảy ra các vụ ngộ độc thực phẩm ở một số địa phương. Do đó, UBTVQH đề nghị Chính phủ chỉ đạo Bộ Y tế tăng cường công tác chỉ đạo về phòng, chống ngộ độc thực phẩm, nhất là phòng, chống ngộ độc thực phẩm trong mùa nắng nóng.

Đồng thời, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát an toàn thực phẩm, kiên quyết xử lý nghiêm và đình chỉ hoạt động đối với các cơ sở không bảo đảm điều kiện an toàn thực phẩm, cơ sở không có Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm…