Đề nghị đẩy nhanh tiến độ đường song hành cao tốc TP HCM – Long Thành – Dầu Giây

Sở GTVT TP HCM vừa có văn bản đề nghị Công ty TNHH Bất động sản Nguyên Phương – đẩy nhanh tiến độ thi công tuyến đường song hành cao tốc TP HCM – Long Thành – Dầu Giây (đoạn từ đường Nguyễn Thị Định đến đường Mai Chí Thọ) nhằm tạo trục đường xuyên suốt từ đường Đỗ Xuân Hợp đến đường Mai Chí Thọ. Qua đó giảm áp lực giao thông tại khu vực điểm quay đầu cầu Bà Dạt trên đường dẫn cao tốc TP HCM – Long Thành – Dầu Giây.

Đường song hành cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây đang dần hoàn thành

Sở GTVT cũng yêu cầu Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP (Ban Giao thông) chủ động phối hợp với Công ty TNHH Bất động sản Nguyên Phương, Trung tâm Quản lý hạ tầng giao thông đường bộ nghiên cứu phương án tổ chức giao thông tại khu vực giao lộ song hành cao tốc TP HCM – Long Thành – Dầu Giây – đường Nguyễn Thị Định, nút giao An Phú nhằm kéo giảm tình trạng ùn ứ giao thông trong quá trình thi công dự án Xây dựng nút giao An Phú.

Theo Sở GTVT, hiện nay Ban Giao thông đang dùng mặt đường khu vực nút giao An Phú để triển khai thi công Nút giao An Phú, TP Thủ Đức nên thường xuyên xảy ra tình trạng ùn ứ giao thông vào giờ cao điểm. Do đó, việc đẩy nhanh tiến độ thị công đường song hành sẽ góp phần giải quyết việc ùn ứ giao thông cho khu vực.

Khi hoàn thành công trình sẽ giảm áp lực giao thông cho tuyến cao tốc

Công trình đầu tư xây dựng đường song hành cao tốc TP HCM – Long Thành – Dầu Giây (TP Thủ Đức) có tổng mức đầu tư 869 tỉ đồng, do Công ty TNHH Bất động sản Nguyên Phương thực hiện, theo hợp đồng BT.

Công trình khởi công xây dựng năm 2017, dự kiến hoàn thành sau 24 tháng. Tuy nhiên, dự án bị vướng mặt bằng cũng như thủ tục thanh toán theo hợp đồng BT nên gần 6 năm khởi công mới dần hoàn thiện.



Chiều dài toàn tuyến khoảng 3,3km. Trong đó đoạn từ nút giao An Phú (đường Nguyễn Thị Định đến Đỗ Xuân Hợp) dài gần 2,8km. Đoạn từ Đỗ Xuân Hợp đến Vành đai 2 dài hơn 500m.