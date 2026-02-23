HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Đề nghị điều tra 3 vụ flycam xâm nhập vùng cấm sân bay Đà Nẵng

HẢI ĐỊNH

(NLĐO) – Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng kiến nghị điều tra 3 vụ điều khiển flycam trái phép trong khu vực cấm, ảnh hưởng nghiêm trọng đến an toàn bay.

Ngày 23-2, Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng đã có báo cáo gửi UBND Đà Nẵng về tình trạng máy bay không người lái (UAV, flycam) liên tục xâm nhập trái phép khu vực cấm bay, gây uy hiếp nghiêm trọng an toàn hàng không trong cao điểm Tết.

Đề nghị điều tra 3 vụ flycam xâm nhập vùng cấm sân bay Đà Nẵng - Ảnh 1.

Các vụ flycam, UAV xâm nhập trái phép khu vực cấm bay gây mất an toàn hàng không nghiêm trọng

Theo báo cáo, trong hai ngày mùng 1 Tết (17-2) và mùng 6 Tết (22-2), sân bay Đà Nẵng ghi nhận các vụ flycam bay vào khu vực cấm, buộc lực lượng chức năng phải triển khai các biện pháp khẩn cấp để bảo đảm an toàn bay.

Cụ thể, mùng 1 Tết có 30 chuyến bay bị ảnh hưởng trực tiếp; mùng 6 Tết có 19 chuyến bay bị ảnh hưởng, trong đó 9 chuyến phải dừng chờ cất cánh, 10 máy bay chờ trên không.

Việc gián đoạn khai thác đường băng đã gây chậm, trễ dây chuyền nhiều chuyến bay trong khung giờ cao điểm.

Trước diễn biến phức tạp, Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng kiến nghị UBND TP Đà Nẵng chỉ đạo các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ 3 vụ việc điều khiển flycam vi phạm vùng cấm bay xảy ra trong dịp Tết.

Đáng chú ý, sân bay Đà Nẵng đề xuất tăng cường giám sát phòng không tại khu vực cấm bay và vùng vịnh Đà Nẵng nhằm phát hiện sớm, cảnh báo kịp thời các thiết bị bay không người lái xâm nhập trái phép, qua đó ngăn ngừa nguy cơ mất an toàn tuyệt đối cho hoạt động bay.

Bên cạnh đó, UBND các phường, xã nằm trong vành đai sân bay như An Khê, Cẩm Lệ, Thanh Khê, Hòa Cường và các khu vực tiếp cận hạ cánh gồm Hòa Xuân, An Thắng, Điện Bàn Bắc được đề nghị tăng cường tuyên truyền, yêu cầu người dân chấp hành nghiêm Luật Phòng không nhân dân, bảo đảm an toàn tĩnh không sân bay.

Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng cũng nhấn mạnh việc nghiêm cấm tuyệt đối các hành vi vận hành flycam tự phát trong khu vực cấm bay, đồng thời cấm thả bóng bay, thả diều, chiếu đèn laser hoặc sử dụng nguồn sáng công suất cao gây ảnh hưởng đến hoạt động cất, hạ cánh của máy bay.

Trước đó, trưa 22-2, lực lượng chức năng tại sân bay Đà Nẵng phát hiện một flycam bay trái phép gần khu vực đường cất, hạ cánh phía Bắc sân bay. Ngay sau đó, cơ quan quản lý không lưu buộc phải tạm ngưng khai thác đường băng hơn 30 phút, từ 11 giờ 45 đến 12 giờ 15, khiến nhiều chuyến bay bị ảnh hưởng trực tiếp và dây chuyền.

Tin liên quan

Flycam bay trái phép, đường băng sân bay Đà Nẵng phải tạm ngưng

Flycam bay trái phép, đường băng sân bay Đà Nẵng phải tạm ngưng

(NLĐO) – Flycam bay trái phép sát sân bay Đà Nẵng khiến hoạt động khai thác đường băng bị gián đoạn, hàng chục chuyến bay phải điều chỉnh lịch trình.

Đà Nẵng: Bay flycam tìm kiếm học sinh mất tích khi tắm biển

(NLĐO) – Hai học sinh tại Đà Nẵng đi tắm biển thì đuối nước, có một em may mắn được cứu sống.

Dùng flycam để tìm địa điểm xây nhà tái định cư cho 37 hộ dân Làng Nủ

(NLĐO) - Chính quyền tỉnh Lào Cai đang triển khai khảo sát vị trí xây khu tái định cư cho 37 hộ dân Làng Nủ vừa mất nhà trong trận lũ quét để người dân sớm ổn định cuộc sống

UAV sân bay Đà Nẵng cảng hàng không quốc tế flycam khu vực cấm
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo