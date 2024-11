Đề nghị đưa thêm 3 môn vào kỳ thi V-SAT

ThS Lê Văn Hiển, Trường ĐH Luật TP HCM, nêu ý kiến

Ngày 6-11, tại Trường ĐH Ngân hàng TP HCM, Trung tâm Khảo thí quốc gia và Đánh giá chất lượng giáo dục (Bộ GD-ĐT) tổ chức lễ ký kết thỏa thuận hợp tác tổ chức thi và sử dụng chung kết quả kỳ thi đánh giá đầu vào ĐH V-SAT. Tham gia lễ ký kết có đại diện 22 trường ĐH tại TP HCM và các tỉnh thành trong cả nước.

Tại lễ ký, đại diện nhiều trường ĐH trao đổi về kỹ thuật tổ chức thi, ngân hàng đề thi, lệ phí thi... ThS Lê Văn Hiển, Phó Trưởng phòng phụ trách Phòng Đào tạo Trường ĐH Luật TP HCM, cho rằng ngoài môn văn được đưa vào tổ chức thi, nên bổ sung thêm các môn công nghệ, tin học và môn giáo dục kinh tế và pháp luật vào kỳ thi; mức phí tham gia thi nên đồng nhất. Ngoài ra, ông Hiển băn khoăn có nên bổ sung đối tượng là học sinh khối 10, 11 tham gia kỳ thi hay không.



TS Nguyễn Quốc Anh, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Công nghệ TP HCM, đề nghị nên thống nhất tên gọi kỳ thi vì hiện tại các trường tổ chức thi lại ghi khác nhau. Cần có khái niệm chung, sự kết nối chung để truyền thông cho học sinh hiểu rõ về kỳ thi, tránh trường hợp học sinh hiểu đây là kỳ thi do các trường tự tổ chức.

Đại diện đến từ Học viện Ngân hàng cũng cho rằng hiện có quá nhiều kỳ thi, nhiều trường tổ chức nên cần thống nhất để truyền thông cho học sinh được rõ.

Thông tin về việc tổ chức thi môn văn, đại diện Trung tâm Khảo thí quốc gia và Đánh giá chất lượng giáo dục cho biết công tác đề thi đã sẵn sàng, vấn đề là công tác chấm thi do các trường tự chủ hoặc hợp đồng cho trung tâm tổ chức chấm.

Theo ThS Lê Trọng Tuyến, Phó Trưởng Phòng Quản lý Đào tạo, Trường ĐH Tài chính - Marketing, cần tối ưu hóa công tác tổ chức thi để tạo điều kiện thuận lợi cho thí sinh thi nơi gần nhất cũng như xét tuyển.

Đại diện Trường ĐH Kinh tế -Tài chính TP HCM đề xuất cần sự kết nối chung để các trường có thể tra cứu kết quả, tránh trường hợp khi thí sinh sử dụng kết quả thi để xét tuyển phải đi xác nhận.

Để xét tuyển ĐH, ngoài kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT do Bộ GD-ĐT tổ chức, nhiều ĐH, trường ĐH còn tổ chức các kỳ thi khác để thí sinh dự thi lấy kết quả xét tuyển như: Kỳ thi đánh giá năng lực của 2 ĐHQG, kỳ thi đánh giá tư duy do ĐH Bách khoa Hà Nội, kỳ thi V-SAT, thi đánh giá năng lực trên máy tính do Trường ĐH Sư phạm TP HCM tổ chức...