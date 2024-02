Đề nghị hoàn thành tuyến kênh dài nhất TP HCM dịp 30-4-2025

Sáng 17-2, Chủ tịch UBND TP HCM Phan Văn Mãi đã đi thực tế kiểm tra gói thầu XL-06 (quận Tân Bình) thuộc dự án cải tạo kênh Tham Lương – Bến Cát – rạch Nước Lên. Tại đây, Chủ tịch thành phố đã thăm hỏi, chúc Tết và lì xì đầu năm cho kỹ sư, công nhân tại công trường.

Chủ tịch UBND TP Phan Văn Mãi thăm hỏi công nhân tại công trường

Báo cáo tiến độ dự án, ông Nguyễn Hoàng Anh Dũng, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Hạ tầng đô thị TP HCM (Ban Hạ tầng đô thị) - chủ đầu tư, cho biết hiện nay, 10/10 gói thầu đã được triển khai thi công đồng loạt trên toàn tuyến. Trong năm 2024, các nhà thầu sẽ tập trung thi công hoàn thành các hạng mục xây lắp, cùng với đó là hệ thống thoát nước, công trình nền hạ đường giao thông, nền hạ của công viên và hệ thống chiếu sáng toàn tuyến…

Sau gần 12 tháng triển khai thi công, hạng mục xây dựng kè bờ kênh đạt 48,7% với 25.144 cây/51.587 cây; hạng mục thi công cọc bê tông ly tâm đạt 36,3%; xử lý 51% nền đất yếu bằng cọc xi măng đất…

Chủ tịch UBND TP HCM Phan Văn Mãi lì xì, chúc Tết đầu năm các công nhân

Về công tác giải ngân, theo ông Dũng, trong 2 năm 2022 và 2023, dự án đã giải ngân hơn 3.600 tỉ đồng. Dự kiến năm 2024 giải ngân 2.300 tỉ đồng.

"Dự án đang triển khai theo kế hoạch, đảm bảo tiến độ. Tuy nhiên, tồn tại một số khó khăn như tình trạng tái lấn chiếm của gần 240 trường hợp tại các quận Bình Tân, quận 12, Tân Bình và huyện Bình Chánh. Ngoài ra, nguồn cung vật liệu cát san lấp, cát đổ bê tông và cát xây tô cho dự án cũng gặp khó khăn do các mỏ không được khai thác do vướng mắc về pháp lý. Do đó, chủ đầu tư kiến nghị lãnh đạo TP chỉ đạo các sở, ngành, địa phương hỗ trợ tháo gỡ các khó khăn" - đại diện chủ đầu tư kiến nghị.

Ghi nhận tiến độ dự án cũng như nỗ lực của chủ đầu tư, nhà thầu trong thời gian qua, Chủ tịch UBND TP Phan Văn Mãi đề nghị công tác phối hợp các gói thầu phải nhịp nhàng chứ không phải rút ngắn tiến độ rồi làm dối, làm ẩu. Ngay trong tuần sau, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị TP HCM phải lên kế hoạch kỹ lưỡng để đảm bảo tiến độ đến 30-4 năm sau là đưa công trình vào hoạt động.

Chủ tịch UBND TP HCM Phan Văn Mãi đề nghị dự án đảm bảo tiến độ, đưa vào sử dụng dịp 30-4-2025

Với khó khăn về nguồn cát, ông Phan Văn Mãi đề nghị các nhà thầu phải chủ động tìm nguồn, thành phố sẽ hỗ trợ chứ không thể lấy lý do thiếu cát mà làm chậm tiến độ. Song song đó, đề nghị chủ tịch các quận, huyện có dự án đi qua không để tình trạng tái lấn chiếm, những phát sinh thì tính toán bồi thường cho người dân hợp lý.

Về vấn đề này, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Võ Trung Trực cho biết các hộ vướng mắc cũng đã đồng thuận; trong tháng 2 và 3-2024, các hộ sẽ bàn giao và việc này không ảnh hưởng đến tiến độ dự án.

Chủ tịch UBND TP HCM yêu cầu các địa phương xử lý tình trạng tái lấn chiếm, bàn giao mặt bằng cho dự án

Dự án cải tạo kênh Tham Lương – Bến Cát – rạch Nước Lên khởi công từ tháng 2-2023, dự án đi qua 6 quận, gồm: 12, Bình Tân, Tân Phú, Tân Bình, Gò Vấp, Bình Thạnh và huyện Bình Chánh với tổng mức đầu tư 8.200 tỉ đồng.

Dự án sẽ xây dựng bờ kè kênh tổng chiều dài 63 km, nạo vét kênh dài 31 km; xây dựng đường giao thông hai bên bờ kênh dài 63 km, bề rộng từ 7–12 m. Ngoài ra, dự án cũng xây dựng các công trình thoát nước, hệ thống chiếu sáng, cải tạo cảnh quan dọc tuyến.