Đề nghị kỷ luật nhiều lãnh đạo, cựu lãnh đạo 3 tỉnh

Tại kỳ họp này, UBKT Trung ương đã xem xét đề nghị của Tỉnh ủy Lâm Đồng và Tỉnh ủy An Giang về thi hành kỷ luật đảng viên vi phạm.



UBKT Trung ương nhận thấy các ông Trần Đức Quận - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng; Trần Văn Hiệp - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng; Nguyễn Thanh Bình - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang; Trần Anh Thư - Tỉnh ủy viên, Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang; Nguyễn Việt Trí - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang - đã suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, gây hậu quả rất nghiêm trọng, dư luận bức xúc, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức Đảng và chính quyền địa phương.

Căn cứ quy định của Đảng, UBKT Trung ương quyết định thi hành kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Nguyễn Việt Trí; đề nghị Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật các ông: Trần Đức Quận, Trần Văn Hiệp, Nguyễn Thanh Bình, Trần Anh Thư.

Bên cạnh đó, thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, tiêu cực, sau khi xem xét kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm và kết quả kiểm điểm, đề nghị thi hành kỷ luật đối với Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh Bắc Ninh, xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm; căn cứ quy định của Đảng, UBKT Trung ương quyết định thi hành kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Trần Văn Tuynh - nguyên Bí thư Chi bộ, Giám đốc Ban Quản lý dự án công trình xây dựng y tế, Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh; kỷ luật cảnh cáo Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh Bắc Ninh các nhiệm kỳ 2011 - 2016, 2016 - 2021.

UBKT Trung ương đề nghị Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Ninh các nhiệm kỳ 2010 - 2015, 2015 - 2020 và các ông: Nguyễn Nhân Chiến - nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch HĐND tỉnh, nguyên Bí thư Ban Cán sự Đảng, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Tử Quỳnh - nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Bí thư Ban Cán sự Đảng, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Tiến Nhường - nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Hạnh Chung - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Lương Thành - nguyên Tỉnh ủy viên, Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và ông Nguyễn Thế Nghĩa - nguyên Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh…