Đề nghị lên kịch bản điều tiết giao thông khi đóng/mở đường dẫn cao tốc TP HCM – Long Thành – Dầu Giây

Sở Giao thông Vận tải (GTVT) TP HCM vừa có văn bản đề nghị Công an TP HCM chủ trì phối hợp với Cục CSGT (Bộ Công an) nghiên cứu giải pháp điều tiết giao thông, trong đó có các kịch bản khi ùn tắc trên cao tốc, ùn tắc khu vực nút giao An Phú và phương án phối hợp xử lý sự cố.

Theo Sở GTVT TP HCM, hiện nay, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông TP HCM đang làm chủ đầu tư dự án xây dựng nút giao thông An Phú, TP Thủ Đức (cửa ngõ cao tốc THCM – Long Thành – Dầu Giây).

Nút giao thông An Phú có lượng lớn xe cộ qua lại, thường xuyên xảy ra tình trạng ùn ứ kéo dài, đặc biệt vào các ngày lễ, Tết. Trong thời gian thi công, việc chiếm dụng mặt đường tại một số vị trí để làm dự án cũng ảnh hưởng đến tình hình giao thông.

Chưa kể thời gian qua, khi có sự cố trên đường cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây, lực lượng CSGT (Đội 6 trực thuộc Cục CSGT) đã chốt chặn tại đường dẫn cao tốc (vị trí điểm quay đầu cầu Bà Dạt), không cho xe cộ từ nút giao thông An Phú đi vào cao tốc. Vì vậy, xe cộ phải quay đầu về lại nút giao thông An Phú, gây nên tình trạng ùn ứ kéo dài tại khu vực.

Dự án nút giao An Phú đang thi công

Dự báo trong thời gian tới, tình hình giao thông tại khu vực nút giao thông An Phú còn diễn biến phức tạp, đặc biệt trong thời gian làm các hạng mục quanh nút giao thông An Phú.



Để giải quyết tình trạng này, Sở GTVT TP HCM đề nghị Công an TP HCM chủ trì phối hợp với Cục CSGT nghiên cứu các giải pháp điều tiết giao thông, trong đó có các kịch bản, tình huống có ùn tắc trên đường cao tốc, ùn tắc khu vực nút giao An Phú; từ đó lên phương án phối hợp xử lý, hạn chế tình trạng ùn tắc giao thông tại khu vực nút giao thông An Phú và đường cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây, đặc biệt trong dịp lễ, Tết.

Trước đó, nhiều tài xế bức xúc vì phải quay đầu hoặc dừng chờ rất mất thời gian vì đơn vị quản lý đường cao tốc TP HCM – Long Thành – Dầu Giây đóng/mở đường cao tốc linh hoạt để phân luồng. Tuy nhiên, việc này lại không thông báo rõ nên nhiều tài xế không biết, phải mất nhiều thời gian mới qua được đường cao tốc.