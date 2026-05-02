Thời sự Chính trị

Đề nghị Mỹ đánh giá khách quan về bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ của Việt Nam

Dương Ngọc

(NLĐO)- Việt Nam đề nghị phía Mỹ có đánh giá khách quan, cân bằng về nỗ lực và thành quả của Việt Nam trong lĩnh vực bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ.

Trong Báo cáo đánh giá thường niên về tình hình bảo hộ và thực thi quyền sở hữu trí tuệ trên phạm vi toàn cầu, Mỹ xác định Việt Nam là "quốc gia nước ngoài ưu tiên". Phía Việt Nam đã bày tỏ quan điểm trước việc này.

Đề nghị Mỹ đánh giá khách quan về bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ của Việt Nam - Ảnh 1.

Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng

Ngày 1-5, trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết phản ứng của Việt Nam, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng nêu rõ: Thời gian qua, Việt Nam luôn hết sức nỗ lực trong bảo vệ sở hữu trí tuệ, cả trong hoàn thiện hệ thống quy định, nâng cao nhận thức của người dân, tăng cường hợp tác quốc tế với Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO), Mỹ và nhiều nước khác; kiên quyết chống, xử lý nghiêm các vi phạm sở hữu trí tuệ. 

Theo Người phát ngôn, đây vừa là ưu tiên cao, vừa là chủ trương, chính sách xuyên suốt của Việt Nam nhằm xây dựng môi trường kinh doanh lành mạnh, minh bạch và chuyển đổi mô hình tăng trưởng lấy khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số làm động lực chính.

"Chúng tôi đề nghị phía Mỹ có đánh giá khách quan, cân bằng về nỗ lực và thành quả của Việt Nam trong lĩnh vực bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ"- bà Phạm Thu Hằng nói. 

Người phát ngôn khẳng định Việt Nam đang hợp tác rất tích cực, hiệu quả với Mỹ trong lĩnh vực này, sẵn sàng chia sẻ thông tin, làm rõ các chính sách, quy định của Việt Nam và cho rằng hai bên cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ để xử lý thỏa đáng những khác biệt, vì lợi ích hai nước và hướng tới xây dựng một khuôn khổ hợp tác kinh tế, thương mại ổn định, cân bằng, bền vững.

Việt Nam nêu quan điểm việc Mỹ và Iran đạt thỏa thuận ngừng bắn

(NLĐO)- Việt Nam hoan nghênh thỏa thuận ngừng bắn giữa Mỹ và Iran, bước tiến quan trọng nhằm giảm căng thẳng, tiến tới khôi phục lại hoà bình

Tưởng niệm 25 năm tai nạn trực thăng làm 16 người tử nạn khi tìm kiếm người Mỹ mất tích

(NLĐO)- Các đại biểu Việt Nam và Mỹ tưởng niệm những người tử nạn nhân kỷ niệm 25 năm vụ tai nạn trực thăng và cam kết tiếp tục hợp tác.

Việt Nam nêu quan điểm trước việc Cuba đối thoại với Mỹ

(NLĐO)- Việt Nam hoan nghênh và ủng hộ việc Cuba và Mỹ tiến hành đối thoại để tìm giải pháp cho các khác biệt trong quan hệ song phương.

