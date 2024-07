Đề nghị Mỹ đánh giá khách quan về tình hình tôn giáo, tín ngưỡng của Việt Nam

(NLĐO)- Bộ Ngoại giao Việt Nam phản ứng trước một số nhận định thiếu khách quan trong Báo cáo tự do tôn giáo quốc tế 2022 của Bộ Ngoại giao Mỹ và Báo cáo thường niên về tình hình tự do tôn giáo quốc tế 2022 của Ủy ban Tự do Tôn giáo Mỹ