Đề nghị truy tố các cựu lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa liên quan đến các dự án Phúc Sơn

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Đề nghị truy tố các cựu lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa liên quan đến các dự án Phúc Sơn

Kỳ Nam

(NLĐO)- Cơ quan điều tra Bộ Quốc phòng thông báo đã chuyển hồ sơ vụ án đến VKS Quân sự Trung ương đề nghị truy tố các cựu lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa

Cơ quan điều tra hình sự (CQĐTHS) Bộ Quốc phòng vừa có thông báo về việc kết thúc điều tra vụ án "Vi phạm các quy định về quản lý đất đai và Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại tỉnh Khánh Hòa và một số địa phương có liên quan.

Cơ quan này gửi thông báo đến UBND tỉnh Khánh Hòa, Quân chủng Phòng không - Không quân; các cá nhân, tổ chức là bị hại, đương sự trong vụ án; người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho bị hại, đương sự.

Đề nghị truy tố các cựu lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa liên quan đến các dự án Phúc Sơn- Ảnh 1.

Sây bay Nha Trang (cũ) liên quan Dự án khu đô thị trung tâm thương mại-dịch vụ-tài chính-du lịch Nha Trang (Khánh Hòa) do Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn (Tập đoàn Phúc Sơn) làm chủ đầu tư.

Theo đó, sau khi kết luận điều tra vụ án, CQ ĐTHS Bộ Quốc phòng đã chuyển hồ sơ vụ án đến Viện kiểm sát Quân sự trung ương đề nghị truy tố đối với bị can: Nguyễn Chiến Thắng, Lê Đức Vinh (đều là cựu Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa), Đào Công Thiên (cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa), Võ Tấn Thái (cựu Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Khánh Hòa) và 2 bị can khác là Nguyễn Duy Cường, Hoàng Viết Quang (nguyên sĩ quan quân đội).

Các bị can nói trên cùng bị truy tố về tội "Vi phạm các quy định về quản lý đất đai" quy định tại khoản 3 Điều 229 Bộ luật Hình sự.

CQ ĐTHS Bộ Quốc phòng cũng đề nghị truy tố đối với bị can Nguyễn Văn Hậu, Trần Hữu Định, Nguyễn Thị Hằng (lãnh đạo Tập đoàn Phúc Sơn) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" quy định tại khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã thông tin đây là vụ án liên quan Dự án khu đô thị trung tâm thương mại-dịch vụ-tài chính-du lịch Nha Trang (Khánh Hòa) do Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn (Tập đoàn Phúc Sơn) làm chủ đầu tư.

Điều tra xác định từ năm 2016 đến nay, Tập đoàn Phúc Sơn do bị can Nguyễn Văn Hậu (tức Hậu "pháo" làm Chủ tịch) đã thông qua các hợp đồng hợp tác đầu tư, hợp đồng tiến trình chuyển nhượng quyền sử dụng đất để thu của khách hàng hơn 7.000 tỉ đồng.

Từ tháng 10-2016, UBND tỉnh Khánh Hòa ký quyết định thu hồi 62,3 ha đất để giao cho Tập đoàn Phúc Sơn thực hiện dự án khu trung tâm đô thị - dịch vụ - tài chính - du lịch Nha Trang (một phần diện tích sân bay Nha Trang cũ) gồm phân khu 2A, 2 và 3.

Năm 2017, tỉnh Khánh Hòa ủy quyền cho các ban quản lý dự án ký hợp đồng BT 3 dự án giao thông với Tập đoàn Phúc Sơn, gồm nút giao thông Ngọc Hội; đường vành đai kết nối nút giao thông Ngọc Hội; các tuyến đường, các nút giao thông kết nối với khu sân bay Nha Trang. Tổng mức đầu tư 3 dự án là 3.562 tỉ đồng, nhà đầu tư được hoàn vốn hơn 20 ha đất thuộc dự án tại sân bay Nha Trang cũ. Cả 3 dự án BT đều không qua đấu giá mà được chỉ định giao cho Tập đoàn Phúc Sơn.

Tập đoàn Phúc Sơn còn có 2 dự án khu đô thị Phúc Khánh 1 (xã Vĩnh Trung, TP Nha Trang) và khu đô thị Phúc Khánh 2 (xã Diên An, huyện Diên Khánh). Dự án khu đô thị Phúc Khánh 1 có diện tích gần 14 ha, còn khu đô thị Phúc Khánh 2 diện tích trên 49 ha, được UBND tỉnh Khánh Hòa phê duyệt quy hoạch 1/500 năm 2014 và dù đã triển khai từ năm 2014 nhưng đến nay, cả 2 dự án này vẫn chưa xong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng.


Tin liên quan

Nộp thêm 768 tỉ đồng, cựu chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn Nguyễn Văn Hậu được đề nghị giảm án

Nộp thêm 768 tỉ đồng, cựu chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn Nguyễn Văn Hậu được đề nghị giảm án

(NLĐO)- Được đối tác nộp thêm 768 tỉ đồng để khắc phục hậu quả của vụ án, Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn Nguyễn Văn Hậu được đề nghị giảm án.

Trước ngày tuyên án, Nguyễn Văn Hậu nộp thêm 768 tỉ đồng khắc phục hậu quả vụ án Phúc Sơn

(NLĐO)- Ngay trước khi toà tuyên án, hôm nay 3-7, Tập đoàn Phúc Sơn đã nộp thêm 768 tỉ đồng để khắc phục hậu quả thay cho bị cáo Nguyễn Văn Hậu.

Tập đoàn Phúc Sơn của Hậu "pháo" thu 7.000 tỉ đồng tại Dự án ở Nha Trang

(NLĐO)- Điều tra xác định Tập đoàn Phúc Sơn của Hậu "pháo" chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại dự án ở Nha Trang để thu của khách hàng hơn 7.000 tỉ đồng.

Phúc Sơn đề nghị truy tố cơ quan điều tra tỉnh Khánh Hòa Bộ Quốc phòng lừa đảo chiếm đoạt tài sản
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo