Đề nghị truy tố các cựu lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa liên quan đến các dự án Phúc Sơn

Cơ quan điều tra hình sự (CQĐTHS) Bộ Quốc phòng vừa có thông báo về việc kết thúc điều tra vụ án "Vi phạm các quy định về quản lý đất đai và Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại tỉnh Khánh Hòa và một số địa phương có liên quan.

Cơ quan này gửi thông báo đến UBND tỉnh Khánh Hòa, Quân chủng Phòng không - Không quân; các cá nhân, tổ chức là bị hại, đương sự trong vụ án; người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho bị hại, đương sự.

Sây bay Nha Trang (cũ) liên quan Dự án khu đô thị trung tâm thương mại-dịch vụ-tài chính-du lịch Nha Trang (Khánh Hòa) do Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn (Tập đoàn Phúc Sơn) làm chủ đầu tư.

Theo đó, sau khi kết luận điều tra vụ án, CQ ĐTHS Bộ Quốc phòng đã chuyển hồ sơ vụ án đến Viện kiểm sát Quân sự trung ương đề nghị truy tố đối với bị can: Nguyễn Chiến Thắng, Lê Đức Vinh (đều là cựu Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa), Đào Công Thiên (cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa), Võ Tấn Thái (cựu Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Khánh Hòa) và 2 bị can khác là Nguyễn Duy Cường, Hoàng Viết Quang (nguyên sĩ quan quân đội).

Các bị can nói trên cùng bị truy tố về tội "Vi phạm các quy định về quản lý đất đai" quy định tại khoản 3 Điều 229 Bộ luật Hình sự.

CQ ĐTHS Bộ Quốc phòng cũng đề nghị truy tố đối với bị can Nguyễn Văn Hậu, Trần Hữu Định, Nguyễn Thị Hằng (lãnh đạo Tập đoàn Phúc Sơn) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" quy định tại khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã thông tin đây là vụ án liên quan Dự án khu đô thị trung tâm thương mại-dịch vụ-tài chính-du lịch Nha Trang (Khánh Hòa) do Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn (Tập đoàn Phúc Sơn) làm chủ đầu tư.

Điều tra xác định từ năm 2016 đến nay, Tập đoàn Phúc Sơn do bị can Nguyễn Văn Hậu (tức Hậu "pháo" làm Chủ tịch) đã thông qua các hợp đồng hợp tác đầu tư, hợp đồng tiến trình chuyển nhượng quyền sử dụng đất để thu của khách hàng hơn 7.000 tỉ đồng.

Từ tháng 10-2016, UBND tỉnh Khánh Hòa ký quyết định thu hồi 62,3 ha đất để giao cho Tập đoàn Phúc Sơn thực hiện dự án khu trung tâm đô thị - dịch vụ - tài chính - du lịch Nha Trang (một phần diện tích sân bay Nha Trang cũ) gồm phân khu 2A, 2 và 3.

Năm 2017, tỉnh Khánh Hòa ủy quyền cho các ban quản lý dự án ký hợp đồng BT 3 dự án giao thông với Tập đoàn Phúc Sơn, gồm nút giao thông Ngọc Hội; đường vành đai kết nối nút giao thông Ngọc Hội; các tuyến đường, các nút giao thông kết nối với khu sân bay Nha Trang. Tổng mức đầu tư 3 dự án là 3.562 tỉ đồng, nhà đầu tư được hoàn vốn hơn 20 ha đất thuộc dự án tại sân bay Nha Trang cũ. Cả 3 dự án BT đều không qua đấu giá mà được chỉ định giao cho Tập đoàn Phúc Sơn.

Tập đoàn Phúc Sơn còn có 2 dự án khu đô thị Phúc Khánh 1 (xã Vĩnh Trung, TP Nha Trang) và khu đô thị Phúc Khánh 2 (xã Diên An, huyện Diên Khánh). Dự án khu đô thị Phúc Khánh 1 có diện tích gần 14 ha, còn khu đô thị Phúc Khánh 2 diện tích trên 49 ha, được UBND tỉnh Khánh Hòa phê duyệt quy hoạch 1/500 năm 2014 và dù đã triển khai từ năm 2014 nhưng đến nay, cả 2 dự án này vẫn chưa xong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng.



