Pháp luật

Đề nghị truy tố Chủ tịch Tổng Công ty Cây xanh Công Minh

Nguyễn Hưởng

(NLĐO)- Bị can Nguyễn Công Minh đã tác động quá trình tổ chức đấu thầu và cho nhiều doanh nghiệp trong cùng hệ thống cùng tham gia một gói thầu.

Ngày 13-5, Cơ quan An ninh điều tra (A09), Bộ Công an đã ban hành bản kết luận điều tra bổ sung vụ án "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng; Đưa hối lộ; Nhận hối lộ" xảy ra tại Công ty TNHH Cây xanh Công Minh và nhiều địa phương trên cả nước.

Đề nghị truy tố Chủ tịch Công ty Cây xanh Công Minh gây ra nhiều sai phạm - Ảnh 1.

Một trong những gói thầu Công ty Cây xanh Công Minh trúng thầu trên địa bàn tỉnh Đắk Nông (cũ). Ảnh: H.D.

Trên cơ sở kết quả điều tra, Cơ quan An ninh điều tra đề nghị truy tố vắng mặt đối với bị can Nguyễn Công Minh (SN 1972, quê Hà Tĩnh), Chủ tịch HĐQT, Tổng Công ty Cây xanh Công Minh. Bị can hiện đang bị truy nã.

Theo cáo buộc, bị can Nguyễn Công Minh có nơi thường trú tại khu phố Tân Trà 1, phường Tân Bình, TP Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước (nay thuộc tỉnh Đồng Nai). Cơ quan điều tra yêu cầu bị can ra đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật; đồng thời khẳng định mọi cá nhân đều có quyền bắt giữ và áp giải người bị truy nã đến cơ quan công an, viện kiểm sát hoặc UBND nơi gần nhất theo quy định pháp luật.

Trước đó, trong quá trình mở rộng điều tra, Cơ quan An ninh điều tra đã khởi tố thêm bị can Lê Thị Hòa, Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cây xanh Công Minh và Ngô Thị Ngọc Lý, Trưởng ban Pháp lý kiêm Kế toán trưởng Tổng công ty, cùng về tội "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng".

Kết luận điều tra xác định Công ty Cây xanh Công Minh vận hành theo mô hình "hệ sinh thái" gồm tổng công ty và nhiều công ty thành viên, được phân chia hoạt động theo 6 khu vực trên toàn quốc. Theo cơ quan điều tra, việc thành lập hàng loạt doanh nghiệp trong cùng hệ thống nhằm phục vụ hoạt động tham gia đấu thầu tại nhiều địa phương, tạo điều kiện để các công ty luân phiên dự thầu, hợp thức hóa tính cạnh tranh trong quá trình lựa chọn nhà thầu.

Cơ quan An ninh điều tra cho rằng với vai trò Chủ tịch HĐQT, bị can Nguyễn Công Minh là người trực tiếp chỉ đạo, điều hành toàn bộ hoạt động liên quan đến việc can thiệp đấu thầu. Thông qua Lê Thị Hòa, bị can Minh bị cáo buộc đã chỉ đạo các giám đốc khu vực, giám đốc chi nhánh tiếp cận chủ đầu tư, tác động quá trình tổ chức đấu thầu và xây dựng hồ sơ dự thầu cho nhiều doanh nghiệp trong cùng hệ thống cùng tham gia một gói thầu.

Theo cơ quan điều tra, thủ đoạn được sử dụng là tạo ra sự cạnh tranh mang tính hình thức theo mô hình "quân xanh - quân đỏ", qua đó bảo đảm một doanh nghiệp trong hệ sinh thái được trúng thầu.

Không chỉ dừng lại ở đó, bị can Nguyễn Công Minh còn bị xác định đã chỉ đạo cấp dưới sử dụng hồ sơ nhân sự không đúng thực tế để hợp thức điều kiện dự thầu. Nhiều cá nhân có năng lực, kinh nghiệm được đưa vào hồ sơ dự thầu nhằm đáp ứng tiêu chí kỹ thuật, dù thực tế không làm việc tại doanh nghiệp trúng thầu và không trực tiếp tham gia thi công dự án.

Cơ quan tố tụng cũng xác định sau khi trúng thầu, các công ty trong hệ sinh thái của Công ty Cây xanh Công Minh không trực tiếp triển khai dự án mà tiếp tục giao lại cho các chi nhánh, khu vực địa phương tổ chức thi công thực tế.

Ngoài sai phạm trong hoạt động đấu thầu, Cơ quan An ninh điều tra còn cáo buộc bị can Nguyễn Công Minh chỉ đạo Lê Thị Hòa và Ngô Thị Ngọc Lý ký các biên bản "giao khoán công việc" để hợp thức hồ sơ, qua đó thu lợi bất chính từ các dự án cây xanh do các chi nhánh và khu vực thực hiện.

Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đề nghị khi phát hiện hoặc bắt giữ bị can truy nã Nguyễn Công Minh, các tổ chức, cá nhân cần thông báo ngay cho A09 tại địa chỉ số 10 Trần Kim Xuyến, phường Yên Hòa, TP Hà Nội; điện thoại: 06922.09022.

Vụ truy nã Chủ tịch Tổng Công ty Cây xanh Công Minh: Hé lộ thủ đoạn để trúng hàng trăm gói thầu

(NLĐO)- Theo Cơ quan An ninh điều tra, hệ sinh thái Công ty Cây xanh Công Minh đã tham gia, thực hiện nhiều gói thầu gây thiệt hại hàng trăm tỉ đồng.

