Đề nghị truy tố cựu chủ tịch tỉnh An Giang

Theo đó, công an đề nghị truy tố Lê Quang Bình, Chủ tịch Công ty Trung Hậu 68, 3 tội, gồm: "Đưa hối lộ"; "Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên" và "Rửa tiền". Cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Trần Anh Thư và Nguyễn Việt Trí cựu Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường An Giang, bị đề nghị tội "Nhận hối lộ".

9 người bị truy tố về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" gồm: Nguyễn Thanh Bình, cựu Chủ tịch UBND tỉnh An Giang; Nguyễn Bảo Trung, cựu Chánh Văn phòng UBND tỉnh An Giang cùng nhiều cựu cán bộ khác.

Theo kết luận, đầu năm 2020, UBND tỉnh An Giang chuẩn bị cấp mỏ cát tại huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang để cung cấp cho dự án tuyến nối Quốc lộ 91 và tuyến tránh TP Long Xuyên. Biết việc này, Lê Quang Bình đến gặp, đề nghị bị can Nguyễn Thanh Bình cùng một số cán bộ tạo điều kiện cho Công ty Trung Hậu 68 được cấp phép thăm dò, khai thác mỏ cát trên. Nhóm lãnh đạo tỉnh An Giang biết Công ty Trung Hậu 68 không đủ điều kiện để được cấp phép và hồ sơ cấp phép không đầy đủ thủ tục phê duyệt dự án, không đủ điều kiện nâng công suất khai thác. Tuy nhiên, bị can Nguyễn Thanh Bình, Trần Anh Thư, Nguyễn Việt Trí cùng một số cán bộ khác đã thông đồng với Lê Quang Bình, trực tiếp hoặc chỉ đạo nhân viên dưới quyền làm trái công vụ, tạo điều kiện cho Công ty Trung Hậu 68 rồi nhận lợi ích vật chất lớn.

Bị can Nguyễn Thanh Bình, cựu Chủ tịch UBND tỉnh An GiangẢnh: Bộ Công an

Sau khi được cấp phép, ngoài việc khai thác cát cung cấp cho các dự án theo quyết định của UBND tỉnh An Giang, Lê Quang Bình chỉ đạo nhân viên tổ chức khai thác cát bán cho khách lẻ, không đưa vào công trình theo giấy phép. Nhóm này còn bán vị trí khai thác cho một số đơn vị, cá nhân ngoài Công ty Trung Hậu 68 để hưởng lợi trái phép.

Nhằm hợp thức nguồn gốc cát Công ty Trung Hậu 68 khai thác bán ra ngoài, Lê Quang Bình đã mua Công ty Mê Kông Tháp Mười để sử dụng pháp nhân này ký hợp đồng bán cát, xuất VAT cho khách hàng có nhu cầu. Ngoài ra, nhằm che giấu nguồn tiền thu lợi bất chính từ hoạt động khai thác cát trái phép, Lê Quang Bình đã chỉ đạo cấp dưới nhận tiền bán cát khai thác trái phép bằng tiền mặt hoặc mượn tài khoản ngân hàng của các cá nhân ngoài Công ty Trung Hậu 68 để nhận tiền bán cát rồi chuyển khoản lòng vòng qua nhiều tài khoản ngân hàng khác nhau. Có tiền, Bình giao cho người thân sử dụng mua bất động sản, ôtô và chi tiêu cá nhân.

Cơ quan điều tra xác định từ ngày 24-12-2021 đến ngày 29-7-2023, Công ty Trung Hậu 68 khai thác hơn 5 triệu m3 cát nhưng cấp vào công trình theo giấy phép hơn 1,3 triệu m3; còn lại bán ra ngoài thu lợi bất chính gần 294 tỉ đồng.

Trong quá trình tạo điều kiện cấp phép, nâng công suất khai thác, Lê Quang Bình đã đưa hối lộ cho bị can Trần Anh Thư 961 triệu đồng; bị can Nguyễn Việt Trí 3,1 tỉ đồng.

Bên cạnh đó, cơ quan điều tra cũng xác định từ tháng 1-2022 đến tháng 5-2023, bị can Lê Quang Bình đã tới gặp và "cảm ơn" bị can Nguyễn Thanh Bình tổng số tiền 300.000 USD. Sau đó, bị can Nguyễn Thanh Bình trả lại Lê Quang Bình 250.000 USD; giữ lại 50.000 USD.