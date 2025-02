Đề nghị truy tố giám đốc Công ty vàng Phú Quý trong vụ buôn lậu vàng

(NLĐO)- VKSND Tối cao cáo buộc bị can Lê Tấn Tài, cựu phó trưởng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế và buôn lậu - Công an tỉnh An Giang, đã chỉ đạo cấp dưới điều tra không đúng quy định trong vụ án buôn lậu do Nguyễn Thị Kim Hạnh (tức Mười Tường) cầm đầu