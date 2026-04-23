Pháp luật

Đề nghị truy tố một đối tượng xâm phạm lợi ích của Nhà nước, tổ chức và cá nhân

Như Quỳnh

(NLĐO) - Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, một bị can bị đề nghị truy tố.

Ngày 23-4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cao Bằng cho biết vừa ban hành Kết luận điều tra, đề nghị truy tố bị can Vũ Công Hằng (SN 1961, trú tại phường Tân Giang, tỉnh Cao Bằng) về tội "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân".

Đề nghị truy tố một đối tượng xâm phạm lợi ích của Nhà nước - Ảnh 1.

Cơ quan công an đọc lệnh khởi tố bị can Vũ Công Hằng. Ảnh: CACC

Trước đó, ngày 24-11-2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cao Bằng ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Vũ Công Hằng để điều tra về hành vi nêu trên. Đến ngày 15-4-2026, cơ quan điều tra ban hành kết luận điều tra, chuyển hồ sơ vụ án đến Viện kiểm sát nhân dân tỉnh để thực hiện các bước tố tụng theo quy định.

Kết quả điều tra xác định, từ năm 2020 đến nay, bị can Vũ Công Hằng nhiều lần gửi đơn khiếu nại, tố cáo với nội dung không đúng sự thật, xâm hại đến 25 cá nhân và 6 cơ quan, tổ chức. 

Các đơn thư có nội dung xúc phạm danh dự, uy tín của cán bộ thuộc lực lượng Công an, Viện kiểm sát, Tòa án, gây bức xúc trong dư luận. Mặc dù các vụ việc liên quan đã được cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết theo đúng quy định của pháp luật, đồng thời tổ chức gặp gỡ, đối thoại để giải thích, làm rõ, song bị can không chấp hành, tiếp tục gửi nhiều đơn thư sai sự thật, kéo dài trong thời gian dài, ảnh hưởng đến hoạt động của các cơ quan, đơn vị và tình hình an ninh trật tự tại địa phương.

Cơ quan điều tra nhận định, hành vi của bị can không chỉ xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân mà đã tác động tiêu cực đến hoạt động của các cơ quan tư pháp và chính quyền địa phương; gây áp lực lớn cho công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Đồng thời, làm ảnh hưởng đến uy tín, danh dự của nhiều cá nhân, tổ chức, làm suy giảm niềm tin của nhân dân vào pháp luật.

Trong quá trình điều tra, bị can Vũ Công Hằng đã thành khẩn khai báo, thừa nhận hành vi vi phạm, thể hiện thái độ ăn năn hối cải. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cao Bằng hoàn tất hồ sơ, chuyển toàn bộ tài liệu, vật chứng liên quan đến Viện kiểm sát nhân dân tỉnh để xem xét truy tố theo quy định.

Hiện, Công an tỉnh Cao Bằng đang tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan tiến hành tố tụng, bảo đảm xử lý vụ án đúng pháp luật.

