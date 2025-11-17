HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Đề nghị truy tố Shark Thủy cùng 28 đồng phạm

Nguyễn Hưởng

(NLĐO)- Shark Thủy cùng 28 đồng phạm bị Bộ Công an cáo buộc ở 3 tội danh Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Đưa hối lộ và Nhận hối lộ.

Ngày 17-11, Bộ Công an cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra vừa ban hành Bản kết luận điều tra vụ án xảy ra tại Công ty Egroup (Tập đoàn Egroup), Egame, Nhất Trần và một số đơn vị liên quan.

Đề nghị truy tố Shark thủy và 28 đồng phạm về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản - Ảnh 1.

Bị can Nguyễn Ngọc Thủy và Đặng Văn Hiển (Trưởng ban quan hệ cổ đông Công ty EGame). Ảnh: Bộ Công an

Bên cạnh đó, Bộ Công an đề nghị truy tố đối với 29 bị can về 3 tội danh: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Đưa hối lộ và Nhận hối lộ.

Trước đó, Cơ quan điều tra Bộ Công an đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Ngọc Thủy (tức Shark Thủy) Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Tập đoàn Egroup, về tội "Đưa hối lộ" và "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Cùng với đó, ra Quyết định khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn, khám xét đối với 4 bị can, gồm: Tống Thị Kim Liên, Chủ tịch HĐQT, Giám đốc điều hành Công ty Nhất Trần, về tội "Nhận hối lộ"; Phạm Thị Thanh Thọ, Kế toán trưởng Tập đoàn Egroup; và Nguyễn Thị Hoài Hương, Kế toán Công ty Egame, về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản"; Nguyễn Mạnh Phú, Giám đốc tài chính Tập đoàn Egroup, Kế toán trưởng Công ty Egame, về tội "Đưa hối lộ" và tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Liên quan đến vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, trước đó, Cơ quan điều tra xác định trong thời gian từ năm 2015 đến năm 2023, bị can Nguyễn Ngọc Thủy, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Egroup, công ty Egame, và đồng phạm đã sử dụng pháp nhân công ty Egame thực hiện hành vi gian dối trong việc sử dụng cổ phần Tập đoàn Egroup không có thật để huy động vốn bằng các hình thức giao dịch, như: Bán cổ phần nhận thanh toán tiền mặt, chuyển khoản; bán cổ phần thanh toán bằng bất động sản; vay mượn tiền nhà đầu tư đảm bảo bằng sở hữu cổ phần.

Tin liên quan

Shark Thuỷ bị bắt về tội lừa đảo

Shark Thuỷ bị bắt về tội lừa đảo

(NLĐO)- Bị cáo buộc lừa đảo chiếm đoạt tài sản của các nhà đầu tư, Nguyễn Ngọc Thuỷ (tức Shark Thuỷ), Chủ tịch HĐQT Egroup, bị Bộ Công an bắt giữ

Vụ Apax Leaders: Shark Thuỷ sẽ họp với phụ huynh đến hết tháng 4

(NLĐO)- Thông báo mới nhất của Apax Leaders cho biết, sẽ tổ chức các cuộc họp giữa ban lãnh đạo công ty với phụ huynh khu vực miền Nam từ ngày mai (7-3) kéo dài đến hết ngày 29-4

Vụ trường Anh ngữ Apax Leaders: Shark Thuỷ đối thoại bất thành với phụ huynh

(NLĐO)- Đến khuya 26-2, hơn 900 phụ huynh tại TP HCM vẫn đang tham gia bình chọn trong group phụ huynh Apax TP HCM về các phương án, sau buổi đối thoại chiều cùng ngày với lãnh đạo Apax Leaders, cụ thể là Shark Thủy.

