Pháp luật

Đề nghị truy tố Tổng giám đốc Quốc Cường Gia Lai Nguyễn Thị Như Loan

Nguyễn Hưởng

(NLĐO)- Bị can Nguyễn Thị Như Loan hưởng lợi, chịu trách nhiệm cá nhân hơn 297 tỉ đồng trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra vụ án Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí; Đưa hối lộ; Nhận hối lộ; Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ; Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, Tổng Công ty Cao su Đồng Nai, Công ty Cao su Bà Rịa, UBND TPHCM, Bộ Nông nghiệp và Môi trường và các đơn vị liên quan.

Đề nghị truy tố Tổng giám đốc Quốc Cường Gia Lai Nguyễn Thị Như Loan - Ảnh 1.

Bị can Nguyễn Thị Như Loan. Ảnh: Bộ Công an

Theo kết luận điều tra, ông Lê Quang Thung, cựu quyền Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Tập đoàn Cao su Việt Nam, bị đề nghị truy tố tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí và Nhận hối lộ.

Ông Lê Y Linh, cựu Giám đốc Công ty TNHH Việt Tín; ông Đặng Phước Dừa, cựu Chủ tịch HĐQT Công ty CP Việt Tín, bị đề nghị truy tố tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí và Đưa hối lộ.

Bị can Nguyễn Thị Hồng, cựu Phó Chủ tịch UBND TPHCM, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo 09 TPHCM, và Đào Thị Hương Lan, cựu Giám đốc Sở Tài chính, Ủy viên Thường trực Ban Chỉ đạo 09 TPHCM, bị đề nghị truy tố tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Các bị can Võ Sỹ Lực, cựu Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam; Trần Thoại, thành viên HĐTV, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam; Phạm Văn Hiền, cựu Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam; Huỳnh Trung Trực, cựu Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam; Phạm Văn Thành, Trưởng ban Kế hoạch đầu tư - Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam; Nguyễn Thị Như Loan, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Quốc Cường Gia Lai cùng bị đề nghị truy tố tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Kết luận điều tra cho thấy ông Lê Quang Thung đã gây thiệt hại cho tài sản nhà nước hơn 542 tỉ đồng; nhận hối lộ số tiền 3 triệu USD (tương đương hơn 53 tỉ đồng), hưởng lợi và chịu trách nhiệm cá nhân 200.000 SGD và 300.000 USD, tương đương hơn 11 tỉ đồng.

Cơ quan điều tra đã xác định bị can Lê Y Linh gây thiệt hại hơn 542 tỉ đồng, hưởng lợi và chịu trách nhiệm cá nhân hơn 82 tỉ đồng; đưa hối lộ số tiền hơn 56 tỉ đồng.

Bị can Lê Y Linh bị cáo buộc đã đưa hối lộ cho ông Lê Quang Thung 11 tỉ đồng; đưa ông Trần Ngọc Thuận 45 tỉ đồng; ông Đoàn Ngọc Phương, cựu Chủ tịch Hội đồng định giá Bộ TN-MT (cũ) 200 triệu đồng.

Cũng theo kết luận điều tra, bị can Nguyễn Thị Hồng và Đào Thị Hương Lan bị cáo buộc gây thiệt hại nhà nước hơn 542 tỉ đồng. Trong đó, bà Hồng hưởng lợi cá nhân hơn 1 tỉ đồng.

Kết luận điều tra nêu rõ bị can Nguyễn Thị Như Loan hưởng lợi, chịu trách nhiệm cá nhân hơn 297 tỉ đồng. Trong khi đó, ông Võ Sỹ Lực, Trần Thoại và Phạm Văn Thành hưởng lợi cá nhân mỗi người 2,5 tỉ đồng.

Công an làm việc tại nhà CEO Quốc Cường Gia Lai Nguyễn Thị Như Loan

Công an làm việc tại nhà CEO Quốc Cường Gia Lai Nguyễn Thị Như Loan

(NLĐO) - Nhiều cảnh sát cơ động, điều tra viên của Bộ Công an và đại diện VKSND đến nhà bà Nguyễn Thị Như Loan, Tổng giám đốc Quốc Cường Gia Lai

Tổng giám đốc Quốc Cường Gia Lai Nguyễn Thị Như Loan bị bắt

(NLĐO)- Bà Nguyễn Thị Như Loan, Tổng giám đốc Quốc Cường Gia Lai, bị cáo buộc có sai phạm liên quan đến vụ án xảy ra tại Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, Công ty Cao su Đồng Nai, Công ty Cao su Bà Rịa, Bộ TN-MT

Quốc Cường Gia Lai đang tìm người điều hành thay bà Nguyễn Thị Như Loan

(NLĐO) - HĐQT Quốc Cường Gia Lai khẳng định sẽ bảo đảm hoạt động bình thường của công ty cũng như quyền, lợi ích hợp pháp của khách hàng, đối tác…

