Thời sự Chính trị

Đề nghị xin ý kiến cấp có thẩm quyền việc tăng thu nhập cho cán bộ thuế

Minh Chiến - Văn Duẩn

(NLĐO)- Cơ quan thẩm tra đề nghị Chính phủ xin ý kiến cấp có thẩm quyền về chính sách tăng thu nhập cho công chức ngành thuế trước khi trình Quốc hội.

Ngày 4-11, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 10, Chính phủ đã trình Quốc hội khóa XV dự án Luật Quản lý thuế (sửa đổi).

Cơ quan thẩm tra đề nghị Chính phủ xin ý kiến cấp có thẩm quyền về chính sách tăng thu nhập cho cán bộ thuế trước khi trình Quốc hội. - Ảnh 1.

Quốc hội nghe Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng trình bày tờ trình. Ảnh: Phạm Thắng

Trình bày tờ trình, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng cho biết dự thảo luật đã đề xuất bổ sung quy định cơ quan quản lý thuế được thưởng khi tổ chức thu ngân sách nhà nước vượt dự toán Quốc hội quyết định hàng năm để bổ sung thu nhập cho công chức, người lao động.

Dự thảo luật giao Chính phủ quy định việc phân bổ và sử dụng kinh phí thưởng để bổ sung thu nhập đảm bảo sử dụng đúng mục đích, hiệu quả..

Trình bày báo cáo thẩm tra về nội dung này, ông Phan Văn Mãi, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội, cho biết Ủy ban nhận định cần có chế độ bổ sung thu nhập cho cán bộ thuế, tương tự như cán bộ thanh tra, cán bộ làm công tác xây dựng pháp luật, cán bộ tại các địa phương có cơ chế đặc thù, đặc biệt trong bối cảnh cán bộ, công chức thuế đang chịu những áp lực lớn về công việc do yêu cầu mới trong cách thức quản lý thu và việc thực hiện sắp xếp lại bộ máy hiện nay.

Tuy nhiên, việc đưa nội dung này vào luật hiện chưa có cơ sở chính trị cần thiết do các Nghị quyết của Đảng, của Quốc hội đã quy định rõ việc bãi bỏ các khoản chi ngoài lương của cán bộ, công chức, viên chức có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước…

Ông Phan Văn Mãi nêu rõ hồ sơ dự án luật Chính phủ trình Quốc hội chưa có ý kiến của cấp có thẩm quyền về nội dung này. Do đó, Ủy ban Kinh tế và Tài chính đề nghị Chính phủ nghiêm túc thực hiện ý kiến kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc xin ý kiến cấp có thẩm quyền trước khi trình Quốc hội.

Trong trường hợp đã có đầy đủ các căn cứ chính trị cần thiết, cần quy định cụ thể trong luật về chế độ bổ sung thu nhập cho cán bộ thuế một cách phù hợp, cân đối với chế độ chính sách đang được áp dụng với các cơ quan khác.

Ngoài ra, cơ chế này không nên gắn với yêu cầu có vượt thu ngân sách để tránh việc chạy theo chỉ tiêu thu khi xây dựng dự toán và không bảo đảm tính bền vững, ổn định và minh bạch.

Trước đó, Bộ Tài chính cho biết từ ngày 1-7-2023 đến nay, mức lương cơ sở của cán bộ, công chức thuế, hải quan bình quân khoảng 10 triệu đồng/người/tháng. Do đó, cơ quan này đề xuất cần chế độ đãi ngộ cho công chức quản lý thuế, hải quan để công chức yên tâm công tác.

