Để ngôi nhà "dễ thở"

Theo các chuyên gia thiết kế nội thất, một không gian sống lý tưởng không nằm ở việc bày biện cầu kỳ hay chạy theo xu hướng, mà ở khả năng giúp con người nghỉ ngơi, hồi phục năng lượng.



Ba yếu tố dưới đây được xem là nền tảng của một ngôi nhà "dễ thở".

Ánh sáng

Không cần quá sáng. Ánh sáng vàng dịu, được phân tầng hợp lý, từ đèn trần, đèn bàn đến đèn góc, giúp mắt và não bộ thư giãn hơn sau nhiều giờ làm việc căng thẳng.

Một căn nhà có ánh sáng vừa đủ không chỉ dễ chịu về thị giác, mà còn tạo cảm giác ấm áp, an toàn.

Âm thanh

Nhà đẹp là nhà không ồn ào. Giảm bớt những thiết bị phát ra âm thanh liên tục, mở cửa sổ đúng lúc để đón tiếng gió, tiếng xe xa xa hay một khoảng lặng rất khẽ, cũng đủ để không gian trở nên dễ chịu hơn.

Khoảng trống

Không gian trống là khoảng thở cho cảm xúc, là nơi con người không bị vây kín bởi đồ đạc, màu sắc.

Một góc nhà thoáng đãng, ít đồ đạc, có thể là chỗ ngồi yên tĩnh để đọc vài trang sách, uống một tách trà.

Không ít người thừa nhận họ từng làm nhà theo hình ảnh trên mạng xã hội. Mọi thứ đều đẹp, chỉn chu, nhưng khi sống trong đó lại cảm thấy ngột ngạt. Bởi phải giữ gìn, phải đúng chuẩn, phải gọn gàng hoàn hảo, ngay cả khi đã rất mỏi mệt.

Suy cho cùng, một ngôi nhà đẹp không phải là nơi để người khác trầm trồ, mà là nơi không buộc bạn phải hoàn hảo. Đẹp nhất vẫn là cảm giác được là chính mình.