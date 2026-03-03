Đệ nhất phu nhân Mỹ chủ trì phiên họp Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Quốc tế

Đệ nhất phu nhân Mỹ chủ trì phiên họp Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc

Xuân Mai

(NLĐO) - Bà Melania Trump trở thành đệ nhất phu nhân đầu tiên chủ trì phiên họp Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.

Bà Melania Trump, đệ nhất phu nhân Mỹ, đã kêu gọi các quốc gia thành viên Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc bảo vệ quyền tiếp cận giáo dục của trẻ em. 

Cuộc họp mang tên "Trẻ em, công nghệ và giáo dục trong xung đột" đã được lên lịch từ trước khi Mỹ và Israel tiến hành các cuộc không kích vào Iran hôm 28-2.

Đệ nhất phu nhân Mỹ chủ trì phiên họp Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc - Ảnh 1.

Bà Melania Trump trở thành phu nhân đầu tiên của một nhà lãnh đạo thế giới đương nhiệm chủ trì cuộc họp Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Ảnh: Liên hợp quốc

Đệ nhất phu nhân Mỹ được Tổng Thư ký Liên hợp quốc António Guterres chào đón. Bà bắt tay từng đại diện của 15 quốc gia thành viên và chụp ảnh lưu niệm trước khi khai mạc phiên họp. 

Bà Melania Trump phát biểu khai mạc: "Nước Mỹ sát cánh cùng tất cả trẻ em trên toàn thế giới. Tôi hy vọng hòa bình sẽ sớm đến với các em".

Trong bài phát biểu của mình, Đệ nhất phu nhân Mỹ khẳng định rằng giáo dục là nền tảng cốt lõi để ngăn ngừa xung đột. 

Bà nói với các thành viên Hội đồng Bảo an: "Một quốc gia coi trọng việc học tập sẽ bảo vệ sách vở, ngôn ngữ, khoa học và toán học của mình. Quốc gia đó đang bảo vệ chính tương lai của mình". 

Theo bà Melania Trump, trí tuệ nhân tạo nên được xem như một công cụ san bằng bất bình đẳng mới. Bà kêu gọi kết nối mọi người với tri thức thông qua AI, kể cả những người ở các vùng địa lý xa xôi nhất trên thế giới.

Mỹ hiện giữ chức chủ tịch luân phiên của Hội đồng Bảo an trong tháng 3. Nhà Trắng giải thích việc chọn bà Melania Trump đảm nhiệm vai trò này là vì phúc lợi trẻ em vốn luôn là mối quan tâm hàng đầu của bà.

Đây là phiên họp thứ hai trong vòng 3 ngày. Trước đó, hôm 28-2, một cuộc họp khẩn cấp được triệu tập khi xung đột ở Iran trở nên căng thẳng sau khi ông Guterres lên án các cuộc không kích của Mỹ - Israel vào Iran cũng như các đòn trả đũa của Iran vào các nước láng giềng là vi phạm luật pháp quốc tế.

Trong số các vụ tấn công vào Iran hôm 28-2, có vụ đánh trúng một trường học nữ sinh ở miền Nam nước này, làm thiệt mạng ít nhất 165 người - theo truyền thông Iran.

Sự xuất hiện của bà Melania Trump tại Liên hợp quốc cũng diễn ra trong bối cảnh mối quan hệ giữa Washington và tổ chức này đang có nhiều căng thẳng đáng kể. Ông Donald Trump đã rút Mỹ khỏi Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), UNESCO và nhiều cơ quan khác của Liên hợp quốc, đồng thời để nợ hàng tỉ USD tiền đóng góp bắt buộc.

Khi được hỏi liệu sự hiện diện của Đệ nhất phu nhân có báo hiệu cho sự cải thiện trong quan hệ Mỹ - Liên hợp quốc hay không, một người phát ngôn Liên hợp quốc trả lời hãng tin AP rằng điều đó thể hiện "tầm quan trọng mà nước Mỹ dành cho Hội đồng Bảo an cũng như chủ đề này".

Tổng thống Mỹ Donald Trump gây chú ý với vết đỏ lớn, đóng vảy ở sau cổ, khi ông dự lễ trao tặng Huân chương Danh dự ở Nhà Trắng hôm 2-3. Ngoài vết đỏ này, trên tay ông cũng xuất hiện vết bầm tím.

Đệ nhất phu nhân Mỹ chủ trì phiên họp Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc - Ảnh 2.

Vết phát ban đỏ trên cổ Tổng thống Donald Trump. Ảnh: AP

Bác sĩ Sean Barbabella tại Nhà Trắng giải thích rằng tổng thống Mỹ đang sử dụng một loại kem bôi điều trị kích ứng da. "Đây là phương pháp điều trị da phòng ngừa, được bác sĩ Nhà Trắng kê đơn. Tổng thống sẽ điều trị trong một tuần và tình trạng mẩn đỏ dự kiến kéo dài vài tuần" - ông nói nhưng không giải thích lý do kê loại thuốc này.


Tin liên quan

Israel theo dõi và ám sát Lãnh tụ Tối cao Iran thế nào?

Israel theo dõi và ám sát Lãnh tụ Tối cao Iran thế nào?

(NLĐO) - Các nguồn tin tình báo cho biết Israel đã hack thành công các camera giao thông hướng về phía khu nhà của Lãnh tụ Tối cao Iran ở thủ đô Tehran.

Máy bay của Thủ tướng Israel "trú tạm" Berlin, Iran nói về "số phận ông Netanyahu"

(NLĐO) - Văn phòng Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu bác bỏ tuyên bố của Iran, theo đó số phận nhà lãnh đạo này vẫn chưa rõ ràng sau vụ tấn công của Tehran.

“Cuồng nộ kinh hoàng” vượt tiến độ, ông Donald Trump không loại trừ đưa bộ binh đến Iran

(NLĐO) - Tổng thống Donald Trump ngày 2-3 cho biết không loại trừ khả năng đưa bộ binh Mỹ vào Iran “nếu cần thiết”, theo báo The New York Post.

xung đột AI Iran Liên Hợp Quốc Melania Trump
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo