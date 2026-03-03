Đệ nhất phu nhân Mỹ chủ trì phiên họp Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc

Bà Melania Trump, đệ nhất phu nhân Mỹ, đã kêu gọi các quốc gia thành viên Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc bảo vệ quyền tiếp cận giáo dục của trẻ em.

Cuộc họp mang tên "Trẻ em, công nghệ và giáo dục trong xung đột" đã được lên lịch từ trước khi Mỹ và Israel tiến hành các cuộc không kích vào Iran hôm 28-2.

Bà Melania Trump trở thành phu nhân đầu tiên của một nhà lãnh đạo thế giới đương nhiệm chủ trì cuộc họp Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Ảnh: Liên hợp quốc

Đệ nhất phu nhân Mỹ được Tổng Thư ký Liên hợp quốc António Guterres chào đón. Bà bắt tay từng đại diện của 15 quốc gia thành viên và chụp ảnh lưu niệm trước khi khai mạc phiên họp.

Bà Melania Trump phát biểu khai mạc: "Nước Mỹ sát cánh cùng tất cả trẻ em trên toàn thế giới. Tôi hy vọng hòa bình sẽ sớm đến với các em".

Trong bài phát biểu của mình, Đệ nhất phu nhân Mỹ khẳng định rằng giáo dục là nền tảng cốt lõi để ngăn ngừa xung đột.

Bà nói với các thành viên Hội đồng Bảo an: "Một quốc gia coi trọng việc học tập sẽ bảo vệ sách vở, ngôn ngữ, khoa học và toán học của mình. Quốc gia đó đang bảo vệ chính tương lai của mình".

Theo bà Melania Trump, trí tuệ nhân tạo nên được xem như một công cụ san bằng bất bình đẳng mới. Bà kêu gọi kết nối mọi người với tri thức thông qua AI, kể cả những người ở các vùng địa lý xa xôi nhất trên thế giới.

Mỹ hiện giữ chức chủ tịch luân phiên của Hội đồng Bảo an trong tháng 3. Nhà Trắng giải thích việc chọn bà Melania Trump đảm nhiệm vai trò này là vì phúc lợi trẻ em vốn luôn là mối quan tâm hàng đầu của bà.

Đây là phiên họp thứ hai trong vòng 3 ngày. Trước đó, hôm 28-2, một cuộc họp khẩn cấp được triệu tập khi xung đột ở Iran trở nên căng thẳng sau khi ông Guterres lên án các cuộc không kích của Mỹ - Israel vào Iran cũng như các đòn trả đũa của Iran vào các nước láng giềng là vi phạm luật pháp quốc tế.

Trong số các vụ tấn công vào Iran hôm 28-2, có vụ đánh trúng một trường học nữ sinh ở miền Nam nước này, làm thiệt mạng ít nhất 165 người - theo truyền thông Iran.

Sự xuất hiện của bà Melania Trump tại Liên hợp quốc cũng diễn ra trong bối cảnh mối quan hệ giữa Washington và tổ chức này đang có nhiều căng thẳng đáng kể. Ông Donald Trump đã rút Mỹ khỏi Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), UNESCO và nhiều cơ quan khác của Liên hợp quốc, đồng thời để nợ hàng tỉ USD tiền đóng góp bắt buộc.

Khi được hỏi liệu sự hiện diện của Đệ nhất phu nhân có báo hiệu cho sự cải thiện trong quan hệ Mỹ - Liên hợp quốc hay không, một người phát ngôn Liên hợp quốc trả lời hãng tin AP rằng điều đó thể hiện "tầm quan trọng mà nước Mỹ dành cho Hội đồng Bảo an cũng như chủ đề này".

